„Hedwig and the Angry Inch” și „Cock”, cu Tudor Cucu Dumitrescu în rol principal, pe scenele de la Metropolis și Nottara, pe 13 și 21 ianuarie

Tânărul actor este câștigător al premiului UNITER pentru cel mai bun actor în rol principal în spectacolul Hedwig and the Angry Inch de John Cameron Mitchell și Stephen Trask. Spectacolul este realizat în regia lui Răzvan Mazilu, care semnează totodată costumele și coregrafia. Decorul a fost realizat de Adriana Grand.

Pe 13 ianuarie, ora 19:00, Hedwig and the Angry Inch – producţie Teatrul Stela Popescu – aşteaptă din nou publicul bucureştean pe scena de la Metropolis, Sala Olga Tudorache, în varianta cu Tudor Cucu Dumitrescu şi Ana Maria Ivan în rolurile principale.

Musicalul „Hedwig and the Angry Inch” de John Cameron Mitchell, muzica și versurile de Stephen Trask, a avut un impact extraordinar la public încă de la prima sa punere în scenă pe off-Broadway, din anul 1998. Câștigător al prestigioaselor Tony Award, Obie Award, Outer Critics Circle Award, spectacolul a fost aclamat în sute de producții pe scene de pe întreg mapamondul. Piesa a fost ecranizată în anul 2001, pelicula primind premiul pentru cel mai bun regizor la Sundance Film Festival și o nominalizare la Globul de Aur.

Hedwig and the Angry Inch spune povestea unei existențe contorsionate între căutarea succesului pe scenă și găsirea împlinirii într-o existență zbuciumată și nonconformistă. Încercările incredibile prin care trece Hedwig, dar mai ales asumarea și sensibilitatea cu care le dezvăluie publicului pe acorduri de rock, au făcut ca în jurul piesei să se țeasă o aură de cult pentru iubitorii genului de musical. Hedwig nu este un manifest pentru un anumit tip de sexualitate, ci o experiență teatrală cu un mesaj profund uman ce îndeamnă la deschidere și empatie față de suferința pe care o resimte, de fapt, fiecare ființă umană.

Pe 21 ianuarie, ora 19:00, la Teatrul Nottara, îl puteţi revedea pe Tudor Cucu Dumitrescu în Cock de Mike Bartlett, un spectacol al Teatrului Stela Popescu în regia lui Tony Adam Horaţiu şi scenografia Mădălinei Mihai, avându-i alături de el în distribuţie pe Cristian Neacșu, Ioana Niculae şi Cătălin Frăsinescu.

Piesa lui Mike Bartlett vorbește despre iubire și despre puterea noastră de a înțelege formele și complexitatea acestui sentiment. Mai presus de toate însă, „Cock” aduce în fața noastră o serie de întrebări esențiale.

Avem curajul să fim cine suntem cu adevărat? Avem îndrăzneala de a ne trăi propriul adevăr? Suntem în stare să ne asumăm alegerile și să ieşim din zona de confort?

Tudor Cucu Dumitrescu declara la premieră: „Cock este un spectacol curajos. Seară de seară textul lui Bartlett îmi oferă senzația că fac parte dintr-un eveniment important.”

Societatea contemporană se schimbă cu rapiditate, iar teatrul contemporan are datoria de a aduce în fața spectatorilor problemele cu care aceasta se confruntă. Astfel, identitatea de gen este astăzi un subiect extrem de actual, care necesită o abordare corectă, pe măsura complexității lui. Spectacolul „Cock" aduce în prim plan triunghiul dramatic de relaționare, în care ne-am aflat fiecare dintre noi, asumându-ne, de cele multe ori inconștient, unul dintre cele 3 roluri: victimă, salvator sau persecutor. Construit într-o structură cinematografică, spectacolul împletește lupta și suferințele personajelor cu situațiile comice, într-un ritm alert, ce-l va face pe spectator să rămână implicat până la final.

Să lupți / să renunți? Să accepți / să refuzi? Să pleci / să rămâi? Răspunsul rămâne a fi dat de fiecare spectator.

Tot în ianuarie, Tudor Cucu Dumitrescu mai joacă în recenta premieră a Teatrului Stela Popescu De Profundis, în trei spectacole sold out pe 16 şi 17 ianuarie, la Sala Oglinzilor a MNAR. De Profundis în regia lui Răzvan Mazilu, este prima premieră a actualei stagiuni a Teatrului Stela Popescu, intitulată „Anatomia maşinăriei umane – un teatru cu ziduri împrumutate” 2025-2026, o stagiune despre fragilitate, forță, sens și umanitate.