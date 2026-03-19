Record absolut! Messi intră în clubul select al celor 900 de goluri marcate

Messi (38 ani) a deschis scorul în minutul 7 al întâlnirii disputate pe teren propriu de gruparea din Florida și încheiată la egalitate, 1-1. Pentru oaspeți a marcat Cristian Espinoza, în repriza secundă (74).



Meciul tur s-a încheiat cu un scor alb, 0-0, astfel că Nashville SC s-a calificat în faza următoare grație regulii golului marcat în deplasare.



Grație reușitei de miercuri, Messi a ajuns la 81 de goluri înscrie de la sosirea sa în Liga nord-americană de fotbal (MLS), în 2023.



Octuplul câștigător al Balonului de Aur a înscris anterior 672 de goluri pentru FC Barcelona, 32 pentru Paris Saint-Germain, precum și 115 goluri pentru selecționata Argentinei, cu care a cucerit titlul de campion mondial în 2022.



Golul cu numărul 900 al lui Lionel Messi a venit la 21 de ani de la prima sa reușită ca profesionist, când avea doar 17 ani, într-un meci câștigat de FC Barcelona cu scorul de 2-0 în fața formației Albacete, în 2005.



Marele său rival, portughezul Cristiano Ronaldo, aflat în continuare în activitate la 41 de ani, a depășit deja bariera de 900 de goluri, fiind deținătorul recordului în fotbalul profesionist, cu 965 de realizări.



Legenda fotbalului brazilian Pele este creditat cu peste 1.000 de goluri, însă această performanță face obiectul dezbaterilor, în condițiile în care statisticile fixează totalul său oficial la 762 de goluri, marcate pentru echipele Santos FC, New York Cosmos și selecționata Braziliei.

AGERPRES