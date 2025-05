Institutul Cervantes lansează stagiunea de spectacole-lectură AproapESpectacol

Stagiunea de spectacole-lectură va debuta pe 8 mai, ora 19:00, la sediul Institutului Cervantes din Bulevardul Regina Elisabeta 38, cu A solas con Marilyn / Singură cu Marilyn de Alfonso Zurro (traducere de Irina Călin), în regia lui Bobi Pricop și în interpetarea Anei Bianca Popescu. Muzica interpretată de Andrei Kivu, iar video-designul de Tony Macpela.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile, cu rezervarea prealabilă a locului prin mail la cultbuc@cervantes.es

„Este un proiect cu adevărat special, susținut cu generozitate de Institutul Cervantes, într-un moment în care deschiderea către experiment, descoperire și dialog pare tot mai rară. O sală din centrul Bucureștiului găzduiește o stagiune de spectacole-lectură și work-in-progress, oferind publicului ocazia de a descoperi texte noi, voci dramatice contemporane și culturile hispanice, estompând granițele și diferențele dintre țări prin forța teatrului. Această stagiune propune nu doar dramaturgie nouă, ci și artiști remarcabili: atât regizori cunoscuți, precum Andrei Măjeri, cât și talente emergente, ca Luiza Dabija și Mihai Gligan. Selecția pe care am realizat-o cu sprijinul Institutului Cervantes este una eclectică și vibrantă, cu texte care vorbesc despre prezent, memorie, identitate și fragilitatea umană. Aceste „capsule performative” pot deveni germenii unor viitoare spectacole. Până atunci, ele oferă publicului din București o ocazie rară: aceea de a pătrunde într-un laborator viu, unde întâlnirea dintre text, actor și regizor se produce chiar sub ochii noștri.” (Bobi Pricop)

Bobi Pricop este unul dintre regizorii reprezentativi ai noii generații din teatrul românesc. A fost nominalizat de mai multe ori la Gala Premiilor UNITER pentru Cel mai bun regizor și, din 2017, este inclus pe lista de nominalizări pentru Premiul Europa pentru Noi Realități Teatrale. În 2022, a câștigat Premiul UNITER pentru cel mai bun spectacol de teatru TV cu producția Ziua Z. Din 2014, Bobi Pricop este regizor artistic la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, unde a coordonat și festivalul internațional Theatre Networking Talents începând cu 2019. Din 2022 a devenit cadru didactic asociat la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca iar din 2024 este, de asemenea, director artistic al Teatrului „Regina Maria” din Oradea. Printre cele mai recente producții regizate de Bobi Pricop se numără Toto de Tim Crouch la Teatrul Masca din București (2025), Neînțelegerea de Albert Camus la Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu (2024), Lecția de Eugene Ionesco la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova (2024) și Solaris de David Greig, după Stanisław Lem, la Teatrul Excelsior din București (2023).

Textul regizat de el în cadrul stagiunii de spectacole-lectură de la Institutul Cervantes îi aparține unui dramaturg, regizor și profesor ale cărui scrieri au fost traduse și montate în mai multe țări din Europa și America, iar ca regizor a semnat mai bine de șaizeci de spectacole de teatru, spectacole muzicale, operă și dans, având în palmares peste cincizeci de premii: Alfonso Zurro și-a desfășurat mare parte din activitate în cadrul Teatrului din Jácara și al Teatrului Clasic din Sevilla, a fondat Caín Club Teatro și a adaptat texte de Ghelderode, Weiss, Handke, Baroja, Lorca, Valle Inclán, Lope de Vega, Shakespeare etc. În ceea ce privește propriile scrieri, o etapă fundamentală este cea a revizitării teatrului popular: Farsas Maravillosas, Bufonerías, Por narices etc. și cea formată din piese pentru copii, precum La caja de música, Don Quijote en la patera, La principita etc. Din restul scrierilor sale merită menționate A solas con Marilyn, Cien viajes en ascensor, En el monte del olvido, Quién mal anda, Las Bragas, El Buscón.

Singură cu Marilyn este povestea unei casierițe dintr-un supermarket. În ea se îmbină două mituri, unul clasic, cel al Medeei, și altul contemporan ce formează un univers tulburător în care protagonista, distanțâandu-se de realitate, alunecă tot mai mult și se vede împinsă spre abis. Personajul ei va fi interpretat de Ana Bianca Popescu, actriță a Teatrului Mic din București. A participat la numeroase workshop-uri de creație teatrală susținute de Silviu Purcărete, Andrei Șerban, Yuri Kordonski, Răzvan Mazilu și a colaborat cu regizori importanți, precum Andrei Șerban, Răzvan Mazilu, Alexandru Dabija, Cristi Juncu, Vlad Massaci, sau Gelu Colceag. A primit premiul de debut al UNITER pentru rolul Fata din spectacolul Numele, regia Vlad Cristache, la Teatrul Foarte Mic, și a fost nominalizată pentru Cea mai bună actriță în rol principal pentru rolurile Maria din Maria de Buenos Aires, regia Răzvan Mazilu și Sybille în Ex, regia Theodor Cristian Popescu, la Teatrul Mic, 2024. De asemenea, a fost nominalizată la Premiul pentru Cea mai buna actriță în rol secundar cu rolul Luka în spectacolul Soldatul de ciocolată, regia Andrei Șerban, la Teatrul Odeon.

Versiunea în limba română a piesei este semnată de Irina Călin, hispanistă, jurnalistă și traducătoare de texte din dramaturgia de limbă spaniolă pentru spectacole la teatrele Odeon, Bulandra și Teatrul Mic sau prezentate în festivaluri de teatru: Au pus cătușe florilor de Fernando Arrabal (traducere în colaborare), Poetul la New York (fragmente) (traducere și adaptare pentru spectacol) de Federico García Lorca, Înjunghiata de Antonio Oneti, Moartea mănâncă banane de Alfonso Zurro, Femeie pe banda de alergare de Alessandra Garcia, Doar un metru distanță de Antonio Guijosa, Chiriaș (Str. Numancia nr 9, 2 A) de Paco Gámez.

Spectacolul-lectură este întregit de muzica originală a lui Andrei Kivu, primul violoncelist român care a cântat Integrala Suitelor de Bach într-un singur concert (Paris, 2009), singurul violoncelist care a făcut și cântat transcripții pentru violoncel după Sonatele și Partitele pentru vioară de J.S. Bach (Paris, 2017). El este, de asemenea, primul (și singurul, până în momentul de față) violoncelist român invitat să cânte la Royal Festival Hall, Lincoln Centre, Merkin Hall, Wiener Konzerthaus, Onassis Cultural Centre, Berghain și la mari festivaluri internaționale precum Wien Modern, Warsaw Autumn, Parramasala (Sydney, Australia), World Music Days (Elveția), Japan Expo (Paris), SPARK (Minneapolis, SUA), la CTM Festival for Adventurous Arts (Berlin), Kennedy Centre (Washington DC) și Sacrum Profanum (Cracovia, Polonia). A cântat ca solist acompaniat de Orchestre Royal de Wallonie (Mons, Belgia), New York University Orchestra, Orchestra Națională Radio România, Orchestra de Cameră Radio România, Orchestra Philarmonia, Orchestre Traditions Musicales Francaises, Katowice New Music Orchestra și multe altele. A fost invitat să predea în numeroase rânduri la New York University, Academia de Muzică „Givat Ram” din Ierusalim, University of Minnesota, Cal Arts, Conservatorul Regal din Madrid, Université de Montreal și la Academia de Muzică „Franz Liszt” de la Budapesta. A primit numeroase premii și distincții, printre care International New Music Consortium Award for Outstanding Activities as a Performer, Teacher and Researcher on the New Music, 2003, și Premiul Uchimura, 2002 (oferit de UNESCO).

Echipa spectacolului-lectură este completată de Tony Macpela, actor și artist vizual, pasionat de crearea unor experiențe multisenzoriale care îmbină arta, tehnologia și emoția. Lucrările sale includ lighting design, instalații interactive, videomapping și proiecții care transformă spațiile în povești. Cu un simț artistic bine conturat și o abordare fluidă, el explorează granițele percepției și creează proiecte care implică publicul într-un mod direct și memorabil.