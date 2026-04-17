Între iluzie și tehnologie: „Mahamaya Electronic Devices” aduce la ARCUB universul provocator al lui Ivan Vîrîpaev pe 24 și 25 aprilie

Cu montări în peste 250 de teatre din întreaga lume, Ivan Vîrîpaev este recunoscut internațional pentru spectacolele sale inovatoare și profund reflexive, critica de specialitate plasând estetica sa între universurile lui Quentin Tarantino și Andrei Tarkovski.

Producția de teatru „Mahamaya Electronic Devices” aduce o schimbare de registru în Stagiunea Internațională de Teatru ARCUB și propune o experiență imersivă, un spectacol contemporan care recurge și la muzica electronică și grafica computerizată ca procedee stilistice. Având o formă neconvențională, construită ca un flux continuu de întrebări și răspunsuri, spectacolul explorează teme esențiale ale prezentului: inteligența artificială, identitatea, spiritualitatea, iubirea, viața și felul în care tehnologia ne schimbă percepția asupra realității.

Titlul face trimitere la conceptul filosofic oriental „mahamaya” — marea iluzie care modelează percepția umană și ascunde adevărul. În acest cadru conceptual, actorii renunță la rolurile tradiționale și construiesc un dialog impersonal, revelator pentru complexitatea existenței umane.

„Mahamaya Electronic Devices” a fost prezentat pe scene internaționale în mai multe limbi, inclusiv în cadrul unor evenimente importante precum CultTech Summit (Viena) și VOICES Festival (Berlin), demonstrând capacitatea teatrului contemporan de a conecta publicuri diverse prin teme universale.

„Teatrul este locul unde poți pune orice întrebare, într-o lume în care oamenii se tem inclusiv să întrebe”, afirmă Ivan Vîrîpaev, subliniind miza profundă a acestui proiect artistic.

Spectacolul se va juca în limba engleză având supratitrare în limba română.

Seria de întâlniri Artist to Artist continuă cu regizorul Radu Nica pe 24 aprilie

Seria de întâlniri Artist to Artist continuă pe 24 aprilie cu regizorul Radu Nica, într-un dialog conectat direct la dimensiunea contemporană a spectacolului „Mahamaya Electronic Devices”.

După prima reprezentație a spectacolului, regizorul Radu Nica va intra în conversație cu echipa artistică, explorând temele textului — de la identitate și conștiință la impactul tehnologiei asupra existenței umane — precum și mijloacele artistice inovatoare prin care acestea sunt transpuse scenic. Întâlnirea devine astfel un spațiu de reflecție asupra teatrului contemporan și a modului în care acesta răspunde unei lumi tot mai tehnologizate.

Despre Ivan Vîrîpaev

Ivan Vîrîpaev este un dramaturg, scenarist și regizor de film și teatru de origine rusă, stabilit în Polonia, unde activează și ca director artistic al fundației internaționale Teal House din Varșovia. Considerat unul dintre cei mai importanți dramaturgi contemporani, lucrările sale au fost montate în peste 250 de teatre din întreaga lume.

Stilul său artistic îmbină estetica cinematografică modernă cu o profundă dimensiune spirituală, iar creațiile sale au fost premiate la numeroase festivaluri internaționale de teatru și film, inclusiv la Festivalul de Film de la Veneția. Recunoscut pentru pozițiile sale ferme și implicarea civică, Vîrîpaev continuă să fie o voce relevantă și influentă în cultura contemporană.

Despre Stagiunea Internațională de Teatru ARCUB 2026

Organizată de Primăria Municipiului București prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, în parteneriat cu Fundația Culturală Camil Petrescu, Stagiunea Internațională de Teatru ARCUB 2026, curatoriată de Oana Borș și Ioana Anghel, continuă direcția începută anul trecut și propune o ediție construită în jurul temei Criză / Crize. Proiectul este un demers care răspunde unei nevoi importante a publicului bucureștean: accesul la producții internaționale de succes, prezentate pe marile scene ale lumii.

Mahamaya Electronic Devices

Dramaturgie și regie: Ivan Vîrîpaev

Cu: Stefani Elizaveta Burmakova, Mahib Gladstone, Cătălina Cazacu, Philippe Tłokiński

Director tehnic: Mykola Mishyn

Design grafic: Full Metal Jacket

Light design: Alexey Poluboyarinov

Scenografie: Mila Gogenko

Sound design: Gennady Vyrypaev, Michał Tatara

Compoziție muzicală: Jacek Jędrasik

Costume: Katarzyna Lewińska

Asistent costume: Katarzyna Smoter

Producător executiv: Maxim Volkov

Durata: 60 de minute (fără pauză)

Limită de vârstă: 16+

Biletele pentru spectacolul Mahamaya Electronic Devices pot fi achiziționate prin arcub.ro, iabilet.ro și la Casa de bilete ARCUB (str. Lipscani 84-90).

Cu sprijinul: Institutului Polonez din București

Parteneri: Aqua Carpatica, Sâmburești

Parteneri internaționali: Teal House, Baker McKenzie, Full Metal Jacket

Parteneri media: Radio România Actualități, Radio România Cultural, Radio România Muzical, București Fm, Agerpres, Adevărul, Historia, Teatrul azi, Liternet, Happ.ro, Daily Magazine, Mergem la teatru, Cărturești.

În 2026, ARCUB aniversează 30 de ani de activitate – un parcurs construit prin premiere culturale, curajul primei dăți și proiecte care au scos arta în oraș și au adus oamenii împreună. Campania aniversară ARCUB30 se desfășoară sub sloganul „București, în premieră” și pune accentul pe proiectele care deschid drumuri pentru artiști și comunități și transformă orașul prin cultură. Proiectele inițiate și desfășurate de ARCUB în anii de activitate au contribuit la diversificarea vieții culturale a orașului, precum și la înscrierea acestuia în rândul marilor capitale ale lumii. ARCUB este organizatorul celor mai ample evenimente de stradă din București, printre care: Festivalul internațional al luminii – Spotlight, Festivalul Internațional de Teatru de Stradă – B-FIT in the Street!, al singurului festival internațional de jazz în aer liber din Capitală, Bucharest Jazz Festival, și al Zilelor Bucureștiului. Mai multe detalii pe www.arcub.ro.