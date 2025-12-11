Maya și Elfie – o poveste de Crăciun revine la Teatrul Stela Popescu cu o reprezentaţie unică pe 15 decembrie, la Sala Gloria

În singura reprezentaţie a anului 2025 cu Maya şi Elfie îi puteţi vedea pe Anca Pascu, Alexandru Floroiu, Irina Cărămizaru, Raisa Radamovschi, Florentin Munteanu, Cătălin Frăsinescu, Sorin Aurel Sandu, Ana – Maria Ivan, Cristian Neacșu, Ruxandra Stanciu, Alexandru Rebeja, Anda Stoian. Biletele s-au pus în vânzare pe www.teatrulstelapopescu.ro.

Spectacolul spune povestea unei fetițe de șase ani constrânsă de părinți să respecte rigorile societății și să-și trăiască bucuriile cu măsură. În seara zilei de 30 noiembrie, Maya primește în dar un calendar de Advent care o va însoți până în ziua de Crăciun. În noaptea care urmează, toate lucrurile ascunse în spatele fiecărei ușițe ale calendarului prind viață. Magia coboară în camera fetiței, prilejuindu-i aventuri surprinzătoare în compania unor personaje fantastice care îi devin prieteni de neuitat.

Vă invităm alături de Maya în căutarea universului uitat și magic al Crăciunului. Va reuși ea oare să își convingă părinții să i se alăture ?

„Maya, Elfie și ursul de pluș, Edy, pornesc într-o aventură prin Labirintul lui Decembrie, cu ajutorul calendarului de Advent. In călătoria lor întâlnesc personaje dulci, stele căzătoare dar și personaje reci. Dacă Mayei i se îndeplinește dorința de Crăciun… vom vedea împreună. Magia Crăciunului începe cu acesta producție a teatrului Stela Popescu.”, povesteşte autoarea spectacolului, Ioana Macarie.

Acces 3 +

Durata: 60 de minute, fără pauză

Premiera: București, 9 decembrie 2019

Bilete pe www.teatrulstelapopescu.ro şi www.mystage.ro