Musicalul fenomen „Fantoma de la Operă” revine pe scena Operei Naționale București în septembrie 2026

Primele 6 reprezentații, sold out în 24 de ore

Pentru primele șase reprezentații biletele au fost achiziționate în 24 de ore, prin regimul de înscriere pentru acces prioritar la achiziționarea biletelor. Astăzi, urmează să fie puse în vânzare și restul reprezentațiilor.

Spectacolul, prezentat în regia lui Răzvan Ioan Dincă și sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, a avut premiera la București pe 31 martie 2023, marcând atunci 15 reprezentații cu casa închisă. Revenirea sa în stagiunea 2026 - 2027 confirmă statutul de eveniment de referință al acestei producții, un titlu care, prin amploare, nivel artistic și impact, depășește granițele unui simplu musical.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

Opera Națională București a deschis anul 2026 cu un tur de forță al musicalului fenomen „Fantoma de la Operă” de Andrew Lloyd Webber, în fața unui public care a epuizat, în timp record, toate cele 13 reprezentații programate. Un debut de an sub semnul excelenței artistice, reconfirmat de interesul excepțional al publicului.

Revenirea sa în stagiunea curentă confirmă statutul de eveniment de referință al acestei producții, un titlu care, prin amploare, nivel artistic și impact, depășește granițele unui simplu musical.

„Fantoma de la Operă” este o producție a cărei complexitate se regăsește în toate detaliile, de la scenografia semnată de Gary McCann, costumele elaborate, coregrafia realizată de Violeta Dincă, până la traducerea și adaptarea atentă a textului (Ernest Fazekas).

La nivel global, „Fantoma de la Operă” este o referință în istoria teatrului muzical, peste 160 de milioane de spectatori în 35 de țări, 13.500 de reprezentații doar pe Broadway, 7 premii Tony, și un candelabru devenit simbol, atât prin ingeniozitatea tehnică, cât și prin rolul său dramatic. Însă, dincolo de cifre, spectacolul impresionează prin forța emoțională a poveștii și prin capacitatea sa de a rămâne relevant și captivant pentru fiecare generație.

Opera Națională București reconfirmă, prin această producție, angajamentul său față de calitatea artistică, inovație și dialog continuu cu publicul contemporan. Faptul că toate biletele pentru seria de spectacole din ianuarie au fost vândute integral într-un timp record cu mult înainte de ridicarea cortinei arată nu doar succesul montării, ci și apetitul publicului pentru spectacole de nivel înalt, care redefinesc așteptările de la o instituție lirică națională.

Muzică de Andrew Lloyd Webber

Versuri de Charles Hart

Versuri suplimentare de Richard Stilgoe

Libret de Richard Stilgoe și Andrew Llyod Webber

Bazat pe romanul „Fantoma de la Operă” de Gaston Leroux

Regizat inițial de Harold Prince

Orchestrație de David Cullen & Andrew Llyod Webber

Producție originală de Cameron Mackintosh Ltd. şi The Really Useful Group Ltd.

Parteneri: Market Aroma, Yokko The Fashion Store, Pop Cola, Phoenixmedia, Euromedia, Cocor, Băneasa Shopping City, Cineplex, Imperia Club, Casa Espana, Sansha

Partener cultural de mobilitate: Suzuki

Parteneri media: Digi24, Antena 3, România TV, TVR Cultural, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Actualități, RFI România, Romantic FM, Radio Itsy Bitsy, Zile și Nopți, Agerpres, Spot Media, Ziarul Metropolis, News București, Q Magazine, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei, București Business, Reușita.ro, 9am.ro, Kudika, Garbo, Romania Journal, Grupul de Presă SEMNAL, Nine O’Clock, A7 TV, Ziarul Puterea, Mediatrust