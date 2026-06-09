Nu sunt aici – ultima premieră a stagiunii 2025/2026 la Teatrul Maghiar de Stat Cluj

După spectacolul Dantelă, distins cu Premiul Publicului la Festivalul Național de Teatru de la Pécs, aceasta este cea de-a doua colaborare a regizoarei cu trupa teatrului clujean.

Premiera a avut loc sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:00, în Sala Studio a Teatrului. După premieră, spectacolul mai este programat pe 7, 14 și 21 iunie, respectiv pe 1 iulie.

La începutul conferinței de presă, Gábor Tompa, directorul general al Teatrului, a subliniat că pentru trupă este o bucurie să aducă pe scenă opera unui autor contemporan din Transilvania, adăugând că ideea adaptării romanului a apărut in urma cu câțiva ani. Discuția a fost moderată apoi de Noémi Vajna, secretar literar, care i-a invitat pe membrii echipei artistice să vorbească despre geneza spectacolului, procesul de creație și conceptul artistic care a stat la baza montării.

Zsolt Karácsonyi, autorul romanului, a declarat că este emoționant să urmărească munca desfășurată în jurul spectacolului născut din cartea sa: „Kinga a abordat textul cu un profesionalism remarcabil: dintr-un material vast și ramificat a reușit să creeze o versiune scenică densă și concentrată. [...] Ceea ce este deosebit de important pentru mine este faptul că a reușit să scoată la suprafață și să facă vizibile sensurile ascunse din această carte, transformându-le în acțiune, mișcare și dialog, adică în teatru.”

Întrebată de ce, în calitate de regizoare, revine atât de des la operele poeților și la romane și ce o atrage la textele care nu au fost scrise pentru scenă, Kinga Mezei a răspuns: „Ca artist, mă simt mult mai liberă atunci când nu lucrez cu un text dramatic tradițional. Desigur, montez și astfel de texte din când în când, însă ceea ce constituie, între ghilimele, profilul meu principal – sau mai degrabă ceea ce mă fascinează cu adevărat în teatru – este încercarea de a realiza imposibilul și dorința de a mă apropia de materiale pe care poate alții nu le-ar aborda. Tipul de teatru și limbajul pe care le cercetez sunt deosebit de potrivite pentru un material inspirațional. Folosesc aceste texte ca sursă de inspirație: pot construi imagini în mod liber în mintea mea, pot structura materialul cu libertate și nu există un singur element concret de care să fiu obligată să mă agăț.”

Dramaturga Kata Gyarmati, care semnează împreună cu Kinga Mezei adaptarea scenică realizată după romanul lui Zsolt Karácsonyi și care colaborează cu regizoarea de mai bine de treizeci de ani, a vorbit în cadrul conferinței de presă despre metoda comună de lucru: „Și în acest caz am pornit de la materialul de bază. După lectura romanului original – pe care l-am interpretat, de fapt, ca pe un flux al conștiinței – am încercat să extragem acele imagini și motive din care am putea crea un univers scenic autonom. Un univers care se hrănește din opera originală, dar care oferă în același timp spectatorului posibilitatea de a asocia liber și de a descoperi în el semnificații complet diferite. Astfel am ajuns la ideea de a da un corp acelui concept care traversează întregul roman. După ce am reușit să-l surprindem, am început să construim pe baza acestei idei centrale atmosfera spectacolului, universul său vizual, iar mai târziu și textele sale.”

Regia spectacolului este semnată de Kinga Mezei, iar la realizarea producției au mai contribuit dramaturga Kata Gyarmati, scenograful Péter Ondraschek, compozitorul Mezei Szilárd, iar recuzita specială a fost realizată de Andra Jakab. Asistenta de regie este Dorottya Képíró, iar regia tehnică este asigurată de Réka Zongor.

În distribuție îi regăsim pe actorii Csilla Albert, Balázs Bodolai, Áron Dimény, Loránd Farkas, Enikő Györgyjakab, Andrea Kali, Róbert Kardos M., Melinda Kántor, Gizella Kicsid, Anikó Pethő, Eszter Román, Ervin Szűcs și Lóránd Váta.

Biletele pentru premiera spectacolului Nu sunt aici, precum și pentru reprezentațiile următoare, pot fi achiziționate de la casa de bilete a teatrului (în zilele lucrătoare, între orele 10:00 și 14:00) sau online, pe platforma huntheater.biletmaster.ro.

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