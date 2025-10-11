Pe margine. Radu Cool Cat & Ana Șpeu @ Layer Gallery

Vernisaj: 3 octombrie 2025, ora 19:00

Layer Artist-Run Space, Calea Griviței 101

Durata expoziției: 3 – 16 octombrie 2025

Expoziția poate fi vizitată de miercuri până duminică între 12:00 – 00:00.

Pentru detalii și interviuri: burduj.radu@gmail.com | 0724 868 996

În lucrările Anei, culorile vii, saturate și luminoase nu sunt doar un joc estetic, ci o piele strălucitoare care înveșmântează realități incomode. Contrastul dintre intensitatea cromatică și subiectele dureroase dezvăluie tensiunea dintre aparență și adevăr, dintre zgomot și liniștea impusă.

Radu alege, dimpotrivă, să renunțe la culoare și să lucreze în registrul monocrom, apropiat de tehnica grisaille. Această austeritate formală nu estompează, ci potențează ironia și umorul său caracteristic, prin care absurditățile societății devin vizibile, demontate și puse în oglindă.

Dialogul dintre cei doi artiști funcționează ca un mic manifest. Expoziția se înscrie într-o tradiție a artei care revendică, care pune întrebări incomode și face vizibil ceea ce este ascuns sau invalidat. Publicul nu este invitat doar să contemple, ci și să participe la o confruntare critică: între cromatic și monocrom, între confesiunea vulnerabilă și satira lucidă, între intimitate și comentariul social.

Un element cheie care îi leagă pe Ana și Radu este pasiunea pentru portret, privit ca vehicul al identității și al fragilității umane. Chipurile, reale sau imaginare, devin suprafețe de proiecție pentru povești universale. În spatele acestora stă și forța gestului sincer, uneori amator, dar autentic și recognoscibil, care face din practica lor artistică un teritoriu viu, neintermediat, capabil să transmită emoție directă.

Ana Șpeu (n. 2004, Pitești) este studentă la UNArte, secția Artă Murală. Lucrările sale, puternic influențate de experiențe personale și stări vulnerabile, propun un limbaj vizual direct și intens colorat, menit să surprindă fragilitatea personalității și să deschidă un spațiu de identificare pentru privitor.

Radu „Cool Cat” Burduj este artist vizual cunoscut pentru stilul său satiric și ironic, prezent în numeroase expoziții și festivaluri (precum DIPLOMA). Practica sa artistică explorează absurdul cotidian și realitățile sociale printr-un registru oniric și simbolic, cu umor și luciditate.

Layer este un artist-run space inaugurat recent în incinta localului Cool Cat, un loc deja cunoscut pentru deschiderea către cultura urbană, dialog artistic și experiment. Spațiul a fost gândit ca o platformă pentru artiștii contemporani, artiști emergenți și practici independente, cu accent pe proiecte de actualitate. Layer nu propune doar o vitrină de expunere, ci mai ales un spațiu de întâlnire și confruntare a ideilor, unde publicul și artiștii sunt invitați să își asume poziții și să participe la dialog. Situat într-un loc emblematic al orașului și accesibil, Layer funcționează ca un punct de întâlnire între arta vizuală, comunitate și cotidian, încurajând formatele flexibile – expoziții, instalații, performance-uri, discuții – și mizând pe autenticitate și energie colectivă.