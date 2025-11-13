Şase noi reprezentaţii „O mie şi una de nopţi” şi premiera „Lola Brau” în decembrie şi ianuarie la Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

Biletele pentru spectacolele programate în lunie decembrie şi ianuarie s-au pus în vânzare luni, 10 noiembrie, începând cu ora 12:00.

Programul lunii decembrie include premiera spectacolului O mie şi una de nopți, în regia lui Silviu Purcărete, pe 5, 6 şi 7 decembrie, reprezentaţii care sunt deja sold-out, premiera spectacolului Lola Brau în regia lui Dumitru Acriş, pe 10 decembrie şi noi reprezentaţii O mie şi una de nopţi pe 19, 20 şi 21 decembrie, Lola Brau pe 18 şi 20 decembrie.

„Dragii noștri spectatori, suntem aproape de sărbătoarea națională a României. Suntem în plină repetiție cu O mie şi una de nopți, în regia lui Silviu Purcărete. Ați răspuns excepțional invitației noastre – toate biletele de la premieră au fost vândute în câteva secunde!

Vă așteptăm pe toți cei care veniți grație grupului Mergem la teatru, grație grupului Faust, dar și prin asocierea personală cu Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu și Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, la programul pe care îl afișăm astăzi, vineri, 7 noiembrie, și pe care îl puteți consulta până luni, 10 noiembrie. Luni, de la ora 12:00, punem în vânzare biletele pentru întreaga lună decembrie și până pe 18 ianuarie!

În același timp, de dragul vostru, mânați de bucuria de a dărui, Scena Digitală, în perioada decembrie-ianuarie, va oferi tuturor spectatorilor noștri posibilitatea de a achiziționa un abonament sau bilet în regimul de 1+1 gratuit. Este cadoul nostru de sărbători pe care îl anunțăm din timp. Vom reveni la aceste vești, gândindu-ne neîncetat la voi. Vă iubim!” – Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Spectacolul Lola Brau, în regia lui Dumitru Acriş, este un one-woman show cu Emőke Boldizsár, care va fi prezentat în nu mai puţin de 4 limbi: germană şi română, în luna decembrie, şi maghiară şi engleză în luna ianuarie.

În programul lunii decembrie mai sunt incluse spectacole precum Iona, în regia lui Silviu Purcărete, Scandal în culise regia Andreea şi Andrei Grosu şi comedia Bărbate treci la fapte în regia lui Şerban Puiu.

Luna ianuarie include noi reperezentaţii O mie şi una de nopţi, pe 8, 9 şi 10 ianuarie, spectacolul Aici nu se simte în regia Liei Bugnar, Conu’ Leonida faţă cu reacțiunea, Puricele în ureche şi Take, Ianke şi Cadâr.

Biletele se pun în vânzare pe www.tnrs.ro și la Agenția Teatrală din Sibiu.