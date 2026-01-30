Spectacolele lunii februarie, la Teatrul Evreiesc de Stat

1 februarie, ora 19, ACTUL DE CĂSĂTORIE, de Ephraim Kishon



Durata: 90 de minute (fără pauză)



Laureat al Premiului Israel pentru întreaga carieră şi nominalizat la Premiul Nobel pentru literatură, dramaturgul, scenaristul, regizorul de teatru şi film Ephraim Kishon este recunoscut la nivel internaţional drept unul dintre cei mai mari satirişti ai lumii.



Actul de căsătorie este considerată o comedie clasică, cu o carieră internaţională. Montată la National Yiddish Theater Folksbiene din New York, şi chiar ecranizată de regizorul israelian Menahem Golan, Actul de căsătorie oferă o privire în intimitatea cuplului Elimelech şi Shifra. După 30 de ani de căsnicie, protagoniştii îşi revizuiesc sentimentele şi îşi caută pasiunea pierdută din tinereţe. Când logodnicul fiicei lor vrea să vadă actul de căsătorie al viitorilor socri, părinţii nu-şi amintesc să fi avut vreodată un act de căsătorie.



Regia: Dan Tudor



În distribuţie: Marius Călugăriţa, Arabela Neazi, Anka Levana, Veaceslav Grosu, Darius Daradici, Luana Stoica



6 februarie, ora 19, LOZUL CEL MARE, de Şalom Aleihem



Comedie muzicală în limba idiş, cu supratitrare în limba română



Durata: 120 minute (fără pauză)



O comedie muzicală cu inserţii realiste surprinzător de vii, care trasează scene din viaţa comunităţilor evreieşti din Europa răsăriteană, ai cărei eroi nu ezită să-şi joace cartea norocului care îţi poate schimba radical viaţa, iar nimeni nu te poate condamna pentru că îţi doreşti acest chilipir. Loteria vieţii transformă cele mai mărunte destine ale unor oameni simpli, care îşi surclasează condiţia socială modestă şi nu ezită să-şi însuşească tare de comportament specifice noilor îmbogăţiţi.



Regia: Andrei Munteanu



Distribuţie: Veaceslav Grosu, Geni Brenda Vexler, Lorena Luchian, Andrei Bibire, Andrei Miercure, Mihai Ciucă, Marius Călugăriţa, Mihai Prejban, George Remeş, Nicolae Călugăriţa, Roxana Guttman, Mircea Drâmbăreanu, Dorina Păunescu, Alina Tomi, Darius Daradici, Neculai Predica, Nicolae Botezatu, Viorel Manole, Mircea Dragoman, Viorica Predica, Meda Topîrceanu, Luana Stoica, Cristina Cîrcei, Mirela Nicolau, Lilian Cărăuş



Cu participarea Teatrului Evreiesc de Stat



Pian: Mihai Murariu



Vioara: Rodica Gancea, Feras Sarmini



Violoncel: Sergiu Marin



Clarinet: Mihai Pintenaru



Percuţie: Radu Gheorghe



Contrabas: Daniel Ştefănescu



7 februarie, ora 19, ACTUL DE CĂSĂTORIE, de Ephraim Kishon



Comedie



Durata: 90 minute (fără pauză)



'O piesă cu mare dexteritate literară, cu o subtilă undă tristă asupra timpului care ne rugineşte sentimentele şi căsniciile.



Spectacolul e dinamic, fluorescent, transparent, vigilent matrimonial, plin de capcane, desfăşurat într-un spaţiu intim al unei familii evreieşti din clasa tehnicienilor harnici şi corecţie. Intriga dezvoltă cu măiestrie, cu haz de necaz. Instalatorul, un veritabil şef în familie, bun la suflet, dar bădăran cu pretenţia ca soţia şi fiica pregătită de măritiş să-i satisfacă automat toate poftele culinare şi când el vine ostenit de la muncă. E universul casnic văzut prin lupa unui satiric duios.'' (Dinu Grigorescu)



Regia: Dan Tudor



Distribuţie: Marius Călugăriţa, Arabela Neazi, Anka Levana, Veaceslav Grosu, Darius Daradici, Alina Tomi



8 februarie, ora 11, PERLE PE CALDARÂM



Concert de muzică tradiţională evreiască



Folclorul evreiesc - o comoară inestimabilă a patrimoniului cultural universal - a reprezentat dintotdeauna un punct de reper al repertoriului teatral evreiesc. Creuzetul cultural est-european este locul în care s-au născut cele mai apreciate şi cele mai originale creaţii ale muzicii tradiţionale evreieşti - muzica instrumentală evreiască, numită klezmer. Specificul modal al melodiilor evreieşti a cucerit inimile multor generaţii de spectatori, iar temele şi tonalităţile originale sunt premisa unui vector ascendent al manifestării artistice. Vă aşteptăm cu drag să descoperiţi magia muzicii tradiţionale evreieşti!



Durata: 70 minute.



Regia: Andrei Munteanu



Distribuţie:Lorena Luchian, Viorica Predica, Katia Pascariu, Geni Brenda Vexler, Roxana Guttman, Alina Tomi, Arabela Neazi, Carla Lifşin, Isadora Băltăţeanu, Monia Pricopi, Mihai Ciucă, Nicolae Călugăriţa, Andrei Miercure, Filip Popescu, George Remeş, Mihai Prejban



Cu participarea orchestrei Teatrului Evreiesc de Stat



Conducerea muzicală: Bogdan Lifşin.



12 februarie, ora 19, RUDE PIERDUTE, de Nava Semel



Dramă



Durata: 105 minute (fără pauză)



'Piesa de teatru RUDE PIERDUTE de Nava Semel are ca temă centrală memoria, o memorie care se exprimă prin amintiri dureroase şi traume, experienţe prin care au trecut cele două familii de refugiaţi. Piesa are ca inspiraţie viaţa scriitoarei Nava Semel, este povestea imigranţilor care încearcă să se integreze într-o ţară nouă, fără a-şi pierde identitatea. Aşa cum ştim deja din Antichitate, arta povestirii era şi arta vindecării, iar acest lucru îl vom putea observa şi în RUDE PIERDUTE, o poveste de viaţă a celor două familii, o poveste care face posibilă vindecarea, iertarea şi împăcarea lor cu trecutul." (Mihaela Panainte)



Regia: Mihaela Panainte



Distribuţie: Roxana Guttman, Mircea Drîmbăreanu, Luana Stoica, Mircea Dragoman, Cristina Cîrcei, Lorena Luchian, Andrei Miercure, Mihai Prejban, David Mihai Enache, Antonia Maria Dragoman, Dorina Păunescu, Mihai Ciucă, Nicolae Călugăriţa (voce radio)



14 februarie, ora 19, MESIA, de Martin Sherman



Dramă



Durata: 110 minute (fără pauză)



"Mesia", de Martin Sherman, în regia lui Andrei Măjeri, este o poveste despre dorinţa de mântuire şi despre preţul pe care îl plătim pentru speranţă. Un spectacol viu, intens şi poetic, în care fiecare personaj îşi caută, între umor amar, dramatism şi introspecţie, propriul adevăr.



Regia: Andrei Măjeri



Distribuţie: Lorena Luchian, Geni Brenda Vexler, Neculai Predica, Alex Iezdimir, Viorica Predica, Cabiria Morgenstern, Vlad Corb, Feras Sarmini



15 februarie, ora 19, MESIA, de Martin Sherman



Dramă



Durata: 110 minute (fără pauză)



Ce mai rămâne din credinţă atunci când Mesia întârzie să apară?



Regizorul Andrei Măjeri explorează spiritul unei epoci în care speranţa se transformă într-o febră colectivă. Prin scenografia dramatică şi jocul intens al actorilor, spectacolul transformă drama istorică de secol XVII într-o meditaţie contemporană despre nevoia de a crede.



Regia: Andrei Măjeri



Distribuţie: Lorena Luchian, Geni Brenda Vexler, Neculai Predica, Alex Iezdimir, Viorica Predica, Ana Bumbac, Vlad Corb, Feras Sarmini



19 februarie, ora 19, NEGUŢĂTORUL DIN VENEŢIA, de William Shakespeare



Dramă



Durata: 150 minute (fără pauză)



'Eugen Gyemant tratează personajele într-o altă cheie decât cea în care am fost obişnuiţi (...). Sylockul nu este Agresorul perfect, aşa cum nici Antonio nu este deloc o Victimă perfectă. Dar Salvatorul, unde şi cine este? Rolurile de Victimă, Agresor, Salvator sunt specifice jocurilor psihologice, adică interacţiunilor caracterizate de lupta de putere, în care pun în scenă rănile personale ale tuturor protagoniştilor, din care nimeni nu câştigă cu adevărat.



"Puterea pământească seamănă

Cu cea Dumnezeiască, mai cu seamă

Când mila se îmbină cu dreptatea." (Alina Maer)



Regia: Eugen Gyemant



În distribuţie: Maia Morgenstern, Neculai Predica, Natalie Ester, George Remeş, Viorica Predica, Mircea Drîmbăreanu, Isadora Bălţăţeanu, Filip Popescu, Cătălin Vîlcu, Anka Levana, Cristina Cîrcei, Mirela Nicolau, Mihai Ciucă, Mircea Dragoman, Feras Sarmini



20 februarie, ora 19, NEGUŢĂTORUL DIN VENEŢIA, de William Shakespeare



Dramă



Durata: 150 minute (fără pauză)



'Am putea spune că Eugen Gyemant a făcut un spectacol în care o pune la zid pe evreică. Şi că la TES s-ar fi produs un spectacol cu un caracter vădit antisemit. Asta dacă nu ar fi sfâşietorul strigăt al Maiei Morgenstern, adică Shylock, Să rănescă fiindcă a fost rănită! şi întreg monologul personajului, încheiat cu fraza ,,Răutatea pe care ne-o învăţaţi o voi înfăptui şi ar fi rău dacă n-aş întrece pe dascăl". Frumuseţea morală a Portiei, este şi ea, la urma urmei, una relativă. Travestită în judecător Portia se joacă cu legile, o pedepseşte la modul extrem, vădit nemilos pe biata evreică. Cea care e singura care a pierdut totul. Fiica, averea. Şi e aproape obligată să îşi abjure credinţa. ()



Neguţătorul din Veneţia de la TES este, înainte de orice, spectacolul Maiei Morgenstern. Combustia actriţei se dezlănţuie, domină totul. Ceilalalţi actori, () au misiunea de a-l releva pe Shylock." (Mircea Morariu)



Regia: Eugen Gyemant



În distribuţie: Maia Morgenstern, Andrei Finţi, Natalie Ester, George Remeş, Lorena Luchian, Mircea Drîmbăreanu, Isadora Bălţăţeanu, Filip Popescu, Nicolae Botezatu, Anka Levana, Cristina Cîrcei, Mirela Nicolau, Mihai Ciucă, Mircea Dragoman, Feras Sarmini



21 februarie, ora 19, ÎN OCHII UNEI CAFENELE NEGRE



Spectacolul dedicat lui Israil Bercovici, o figură emblematică a Teatrul Evreiesc de Stat, celebrează moştenirea sa culturală prin poezii traduse de Nina Cassian, Petre Solomon şi Anton Celaru.



'În spectacolul pe care i l-a dedicat teatrul pe care l-a slujit toată viaţa, spectacol purtând titlul primului volum de poezie (pentru care a primit premiul de debut la Uniunii Scriitorilor din România), În ochii unei cafele negre, sună emoţionant versurile: 'Să crezi cu sufletul şi trupul într-un adevăr, iar apoi Să-l vezi schimbându-se într-o minciună.'' Versuri ce au marcat o generaţie prea apăsată de istorie.''(Marius Dobrin)



Regia: Andrei Munteanu



Cu participarea extraordinară a mezzosopranei Claudia van Hasselt (Berlin)



Distribuţie: Dorina Păunescu, Nicolae Călugăriţa, Roxana Guttman, Geni Brenda Vexler, Viorica Predica, Katia Pascariu, Mihai Prejban, Andrei Miercure, Filip Popescu, Laura Tătulescu



Compozitor: Sabina Ulubeanu



Moment coregrafic: Cristina Lilienfeld



Orchestra Teatrului Evreiesc de Stat



Conducerea muzicală: Mihai Murariu



22 februarie, ora 11, MIC ŞI AL DRACU', de Ion Pribeagu



Comedie



Durata:100 minute (fără pauză)



Cupletele delicioase, cântecul, dansul, poezia şi voia bună creează un spectacol cu parfum de vodevil, pe versurile poznaşe şi impertinente ale poetului umorist Ion Pribeagu.



Regia: Maia Morgenstern



Coregrafia şi mişcarea scenică: Valentin Roşca



Distribuţie: Maia Morgenstern, Valentin Roşca



28 februarie, ora 19, CÂNTAREA CÂNTĂRILOR



Dramă



Durata:120 minute

,

'Sărută-mă cu sărutările gurii tale, că sărutările tale sunt mai bune ca vinul.''



Spectacol poem erotic despre dragostea între Solomon şi Sulamita, fiind cântate iubirea fizică dintre cei doi, frumuseţea creaţiei şi bucuria de a trăi.



Regia: Alexander Hausvater



Distribuţie: Veaceslav Grosu, Iolanda Covaci, Geni Brenda Vexler, Marius Călugăriţa, Cristina Cîrcei, Darius Daradici, Mircea Dragoman, Mircea Drîmbăreanu, Natalie Ester, Arabela Neazi, Viorica Predica, Luana Stoica, Dorina Păunescu, Feras Sarmini, Denisa Beşleagă, Radu Catană, Remus Stănescu, Vlad Ciofiac, Stănescu Silviu, Maria Dinulescu, Andreea Telehoi



