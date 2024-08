Spectacolul „Heart2hearT” al maestrului Gigi Căciuleanu, în premieră mondială la Battery Dance Festival din New York

Spectacolul este un duo coregrafic liber inspirat de unul dintre miturile fondatoare ale identității românești, povestea Mioriței, simbol al devotamentului absolut și al acceptării senine a morții. Gigi Căciuleanu propune o reinterpretare originală a celebrului mit, încărcată de “energie poetică”, folosind limbajul coregrafic caracteristic care l-a consacrat. Prin mișcările lor complexe, Domenico Guido Sarnataro și Sara Zanzon, dansatori italieni stabiliți în România, la Sibiu, imaginează o geometrie corporală complicată, evoluând, ca două metafore vii ale iubirii și sacrificiului, într-un univers atemporal situat între Cer și Pământ.

O producție a Teatrului de Balet Sibiu și a Gigi Căciuleanu Romanian Dance Company, spectacolul “Heart2hearT” este prezentat în colaborare cu Institutul Cultural Român de la New York, cu sprijinul JTI. Reprezentațiile vor avea loc în Rockefeller Park - Battery Park City marți, 13 august și sâmbătă, 17 august, în închiderea festivalului.

Battery Dance Festival este cel mai longeviv festival public și unul dintre marile evenimente coregrafice internaționale ale New York-ului. El atrage anual un public de peste 12.000 de persoane și peste 35.000 de spectatori virtuali. Ediția din 2024 se bucură de o reflectare mediatică impresionantă, fiind recomandată, pe lângă numeroasele platforme dedicate artelor spectacolului, de publicații importante precum The New Yorker și The New York Times.

Regizor, coregraf, profesor și dansator, Gigi Căciuleanu este una dintre cele mai importante și originale personalități din lumea dansului contemporan. A studiat la Liceul de Coregrafie din București și la Academia Teatrului Bolșoi din Moscova, o influență decisivă asupra întregii sale cariere fiind cea a coregrafei și profesoarei Miriam Răducanu. După plecarea din România, în urmă cu 30 de ani, a lucrat cu cei mai mari dansatori și coregrafi ai lumii, precum Pina Bausch, Marius Constant, Rosella Hightower, John Neumayer, Jean Guizerix și Maguy Marin. A creat spectacole de dans pentru repertoriul Operelor din Paris, Lyon, București, Cardiff, Roma, Veneția (La Fenice) și pentru alte companii de dans din Hamburg, Torino, Santiago de Chile, Montevideo și São Paulo. După 1990, a revenit de mai multe ori în țară, la invitația Televiziunii Naționale, Festivalului Eurodance de la Iași, Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, Teatrului de Balet “Oleg Danovski” și Teatrului de Comedie. Din 2001, a devenit director al Baletului Național din Chile. Își învață dansatorii și studenții că fiecare parte a corpului, la fel ca spațiul și timpul, “are propria sa logică, consistență, culoare, nebunie și vibrație. Fiecare dans are propria sa geometrie și propria sa astronomie”.