STARS GALA aduce tripticul Maurice Béjart / Nacho Duato / Shahar Binyamini pe 23 august pe scena Operei Naționale București

Un regal coregrafic în patru acte care îmbină geniul contemporan cu rigoarea clasică. Seara va culmina cu mult-așteptatul triptic istoric Béjart / Duato / Binyamini, alternat cu strălucirea tehnică a dansului clasic: suită Paquita și duetul celebru din Anna Karenina. Excelența va fi completată de momentele unice aduse pe scenă de Ambasadorii Revolve Dance, alături de energia vibrantă a unui Open Class public, demonstrând live parcursul complet de la formare la marea performanță

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Premieră: Fundația Maurice Béjart ajunge la București

O altă premieră absolută pentru această ediție este prezența remarcabilă a lui Domenico Levre, sosit la București ca reprezentant oficial al Fundației Maurice Béjart. Acesta va lucra direct cu artiștii selectați pentru a monta două dintre piesele de geniu ale celebrului maestru Béjart, aducând pe scenă extrase din lucrările de referință „Ballet for Life” și „Eros Thanatos”. Această colaborare oferă o legitimitate internațională rară și o șansă istorică pentru tinerii interpreți.

Întoarcerea maestrului Nacho Duato și legătura cu Revolve

După succesul răsunător și experiența memorabilă de anul trecut, celebrul coregraf Nacho Duato revine la București. În ediția precedentă, legendarul artist a oferit publicului o creație proprie realizată în cadrul Revolve alături de studenții festivalului și de dansatorii Operei Naționale București. Anul acesta, colaborarea continuă la un nivel și mai înalt, oferind tinerilor ocazia să exploreze profunzimea stilului său prin extrase din piesa sa emblematică, „Palmeras de Gnawa”.

Stars Gala 2025, Duende - Nacho Duato

Forța mișcării Gaga: „Bolero” în viziunea lui Shahar Binyamini

Tripticul este completat de inovația contemporană. Deja celebrul „Bolero”, montat în coregrafia hipnotizantă a renumitului artist Shahar Binyamini, va fi pus în scenă într-o adaptare specială realizată la București de către Maya Simhon. Energia brută și fluiditatea specifice limbajului de mișcare Gaga promit să ofere o experiență senzorială de neuitat.

Virtuozitate clasică și dramatism neoclasic la cel mai înalt nivel

Trecerea spre dramatismul intens al stilului neoclasic va fi marcată de prezența extraordinară a Liliyei Lishchuk, prim-solistă de renume mondial a Teatrelor Mariinsky și Eifman. Recunoscută la nivel internațional pentru magnetismul ei scenic și tehnica impecabilă, artista va transpune publicul în atmosfera tulburătoare din „Anna Karenina”, în celebra și geniala coregrafie semnată de Boris Eifman. Interpretarea acestei capodopere a „baletului psihologic” promite să fie un moment de o profundă încărcătură emoțională, combinând forța fizică a dansului contemporan cu expresivitatea teatrală profundă, specifică marilor scene ale lumii.

Unul dintre momentele centrale ale serii va fi celebra Suită „Paquita”, o capodoperă a baletului clasic recunoscută pentru cerințele sale tehnice de o dificultate extremă și pentru strălucirea academică. Rolurile principale vor fi interpretate de Rebecca Rudolf, solistă la Opera Națională București, și Vsevolod Maievskyi, solist la Dutch National Ballet, ex solist la Teatrul Mariinsky, doi balerini excepționali care vor aduce pe scena bucureșteană grație, precizie și o dinamică scenică electrizantă. Aceștia vor evolua alături de tinerii artiști riguros selectați din workshopul Revolve Dance, oferind o demonstrație de sincronizare perfectă, fluiditate și virtuozitate.

Stars Gala 2023 - Paquita cu Rebecca si Vsevolod

O scenă globală: De la Ambasadori Revolve la tinere talente internaționale

Gala va fi o explozie de multiculturalitate și excelență. Pe scena Operei Naționale București vor urca tineri dansatori excepționali veniți din toate colțurile lumii, reuniți sub aceeași pasiune după două săptămâni de studiu intens. Alături de ei, vor dansa Ambasadorii Revolve – artiști consacrați care inspiră noua generație –, dar și tinere talente extraordinare ce vor fi descoperite și puse în valoare chiar pe parcursul workshopului.

Lecția deschisă: Secretele din spatele scenei

În cadrul momentului dedicat de Open Class / Lecție deschisă Revolve, spectatorii vor avea privilegiul rar de a privi dincolo de cortină. Organizatorii vor prezenta publicului o sinteză a lecțiilor asimilate, a tehnicilor deprinse și a evoluției tehnice și artistice realizate de studenți de-a lungul celor două săptămâni intense de workshop.

Evenimentul este organizat de ASIS Mapamond, având ca partener media Radio Guerrilla.

Biletele sunt disponibile prin rețeaua iabilet.ro, bilet.ro

Bilete Stars Gala