Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” prezintă premiera „ALO, PROVINCIA!”

Din distribuție fac parte îndrăgiţi actori şi solişti vocali ai Teatrului „Tănase”: Mirela Vaida, Adrian Enache, Nae Alexandru şi Cristian Simion, Oana Ghioca, Raluca Guslicov, Ana Donosa, Monalisa Basarab, Robert Emanuel, Diana Radu Stan, Alexandra Penciu, Radu Ghencea.

„Ce mai înseamnă provincia în era globalizării, când la un click distanță ești, virtual, oriunde pe pământ? Mai există un parfum al distanței? Un ceva al vacanțelor din copilărie, al rudelor de acasă, de la țară?... România este și ea o provincie europeană? Mai oferă provincia identitate? Dar coeziune? Nu vă speriați, nu este o conferință pe tema globalizării, nici un demers patriotard. Este o premisă de spectacol de comedie, unde personaje din provincia de altădată și de astăzi – și de mâine chiar – își fac loc în lumina reflectoarelor și ne reancorează – cu haz, fast și voie-bună, pe arpegii, poante și cu poante în colțisorul cald al inimii unde provincia rezistă. Provincia se prezintă în Capitala satirei românești, la Savoy-ul Teatrului Tănase, pe Calea Victoriei – haideți pe la noi!”, spune regizorul spectacolului, Cezar Ghioca.

Îşi dau concursul Orchestra și Baletul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”.

Conducerea muzicală: Dan Dimitriu

Coregrafia: Edy Chiriţescu

Scenografia: Ana Iulia Popov

Regia artistică: Cezar Ghioca

Spectacolul „ALO, PROVINCIA!” se va juca și Duminică, 5 iulie, de la ora 19:00.

Programul spectacolelor din luna IULIE (Sala Savoy):

Sâmbătă, 4 iulie, ora 19:00: „ ALO, PROVINCIA! ” (regia Cezar Ghioca) – PREMIERĂ

„ ” (regia Cezar Ghioca) – Duminică, 5 iulie, ora 19:00: „ ALO, PROVINCIA! ”

„ ” Sâmbătă, 11 iulie, ora 19:00: „ ASTA LA REVISTA! ”, invitați în recital: Alexandra Crăescu şi OVI (Jacobsen)

„ ”, invitați în recital: şi Duminică, 12 iulie, ora 19:00: „ SCUMPA MEA, EVA ”, invitaţi speciali: Romică Ţociu şi Cornel Palade

„ ”, invitaţi speciali: şi Sâmbătă, 18 iulie, ora 19:00: „ GRĂDINA CU ZÂMBETE ”, un spectacol de Vasile Muraru şi Valentina Fătu. Invitaţi în recital: Aurelian Temişan şi Ileana Şipoteanu

„ ”, un spectacol de Vasile Muraru şi Valentina Fătu. Invitaţi în recital: şi Duminică, 19 iulie, ora 19:00: „ Andreescu – COPACUL DE LA REVISTĂ ”, spectacol-tribut dedicat solistului Aurelian Andreescu

„ ”, spectacol-tribut dedicat solistului Aurelian Andreescu Sâmbătă, 25 iulie, ora 19:00: „ VIAŢA CA O VACANŢĂ ”, invitate în recital: Sanda Ladoşi şi Oana Sîrbu

„ ”, invitate în recital: şi Duminică, 26 iulie, ora 19:00: „INTERPRETUL” cu Radu Gheorghe

Biletele pot fi achiziţionate atât online, pe www.teatrultanase.ro, cât și de la Casa de bilete a Teatrului Tănase din Calea Victoriei nr. 33. Program: zilnic, între orele 11:00 – 19:00.