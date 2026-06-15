Ultimele bilete disponibile la Bucharest Opera Festival, la Carmen’s Love Affairs, Faust, Cenuşăreasa, Carmen, Adriana Lecouvreur și teatrul Noh japonez

După un prim weekend cu săli pline, festivalul continuă până pe 22 iunie la Opera Națională București

Ediția din acest an aduce în 12 seri pe aceeași scenă 1500 de muzicieni şi personal tehnic, mai exact companii de operă, balet și teatru muzical din România şi 5 ţări din Europa şi Asia – Italia, Polonia, Bulgaria, Republica Moldova și Japonia, oferind publicului bucureștean posibilitatea de a vedea producții care circulă rar în afara instituţiilor care le realizează.

Programul complet al festivalului poate fi consultat aici: https://operanb.ro/calendar/?luna=06&anul=2026.

Printre spectacolele pentru care biletele se apropie de epuizare se numără Carmen’s Love Affairs, prezentat marți, 16 iunie, de Opera din Cracovia. Producția de balet pe muzica lui Bizet, Scedrin și Manuel de Falla propune o reinterpretare coregrafică a universului personajului Carmen.

Miercuri, 17 iunie, Orchestra Festivalului Puccini din Torre del Lago vine la București cu gala The Greatest of Puccini, dedicată unora dintre cele mai cunoscute pagini din creația compozitorului Italian, cu o galerie solistică impresionantă.

Joi, 18 iunie, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța prezintă opera Faust de Charles Gounod, una dintre lucrările de referință ale repertoriului liric francez.

Vineri, 19 iunie, Opera de Stat din Ruse prezintă baletul Cenușăreasa de Serghei Prokofiev.

Sâmbătă, 20 iunie, Opera Națională Română Iași aduce la București Carmen de Georges Bizet, una dintre cele mai frecvent interpretate opere din lume.

Duminică, 21 iunie, Opera Națională Română Timișoara prezintă Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea, titlu întâlnit mai rar pe scenele românești.

Festivalul se încheie luni, 22 iunie, cu prezența la București a Yamamoto Noh Theater din Osaka, care va prezenta spectacolul Noh in Resonance – Kiyotsune, o întâlnire cu una dintre cele mai vechi forme de teatru muzical din lume.

“Bucharest Opera Festival este primul meu proiect major ca manager. Este un proiect în care nu pot să spun că am crezut cu adevărat încă din primul an, dar acum este unul dintre cele mai importante proiecte anuale. Un festival de care îmi leg speranțe mari pe termen lung, un prilej de apropiere cu teatrele de operă din România, de apropiere cu colegii mei, manageri ai operelor din ţară și bineînțeles un vehicul de diplomație culturală și soft power, prilej de a cunoaște oameni noi din lumea operei internaționale pe care îi invităm la Bucureşti, o bucurie pe care încercăm să o aducem publicului în fiecare an și o posibilitate pentru ca acesta să cunoască nivelul la care se află alte opere din lume, repertoriul pe care acestea îl abordează, să facă anumite comparații între noi şi ei. Asta este frumos în artă, aceste comparații nu se fac dintr-o perspectivă concurențială, sunt comparații de nuanță”, spune dirijorul Daniel Jinga, directorul general al Operei Naționale din București.

Ajuns la cea de-a cincea ediție, Bucharest Opera Festival reunește în acest an 12 producții prezentate de companii din România și din străinătate, pe parcursul a 12 zile consecutive de spectacole.

Detalii pe www.operanb.ro

Programul ediției a V-a a Bucharest Opera Festival:

Joi, 11 iunie

Teatrul Naţional de Operă şi Balet “Maria Bieşu” din Chişinău

Piotr Ilici Ceaikovski – Iolanta

Vineri, 12 iunie

Opera Națională București

Gioachino Rossini – Bărbierul din Sevilla

Sâmbătă, 13 iunie

Orchestra de Cameră Radio

Francis Poulenc – Vocea Umană (operă în concert - semistaged)

Duminică, 14 iunie

Opera Maghiară Cluj-Napoca

Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Jules Massenet – Ibérica (balet)

Luni, 15 iunie

Teatrul National de Operă și Operetă „Nae Leonard", Galați

Gioachino Rossini – Cenușăreasa

Marți, 16 iunie

Opera Cracovia / Opera Krakowska

Georges Bizet, Rodion Scedrin, Manuel de Falla – Carmen’s Love Affairs (balet)

Miercuri, 17 iunie

Orchestra del Festival Puccini - Torre del Lago

The Greatest of Puccini

Joi, 18 iunie

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanţa

Charles Gounod – Faust

Vineri, 19 iunie

Opera din Ruse

Serghei Prokofiev – Cenuşăreasa (balet)

Sâmbătă, 20 iunie

Opera Națională Română Iași

Georges Bizet – Carmen

Duminică, 21 iunie

Opera Națională Română Timișoara

Francesco Cilea - Adriana Lecouvreur

Luni, 22 iunie

Yamamoto Noh Theater Osaka

Noh in Resonance – Kiyotsune

https://youtu.be/8jUSNsOIu6k

(Spot Bucharest Opera Festival 2026)

https://youtu.be/8jUSNsOIu6k

(Filmul Bucharest Opera Festival 2025)

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