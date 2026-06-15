Ultimele bilete disponibile la Bucharest Opera Festival, la Carmen’s Love Affairs, Faust, Cenuşăreasa, Carmen, Adriana Lecouvreur și teatrul Noh japonez

După un prim weekend cu săli pline, festivalul continuă până pe 22 iunie la Opera Națională București
Ediția din acest an aduce în 12 seri pe aceeași scenă 1500 de muzicieni şi personal tehnic, mai exact companii de operă, balet și teatru muzical din România şi 5 ţări din Europa şi Asia – Italia, Polonia, Bulgaria, Republica Moldova și Japonia, oferind publicului bucureștean posibilitatea de a vedea producții care circulă rar în afara instituţiilor care le realizează.
Programul complet al festivalului poate fi consultat aici: https://operanb.ro/calendar/?luna=06&anul=2026.
Printre spectacolele pentru care biletele se apropie de epuizare se numără Carmen’s Love Affairs, prezentat marți, 16 iunie, de Opera din Cracovia. Producția de balet pe muzica lui Bizet, Scedrin și Manuel de Falla propune o reinterpretare coregrafică a universului personajului Carmen.
Miercuri, 17 iunie, Orchestra Festivalului Puccini din Torre del Lago vine la București cu gala The Greatest of Puccini, dedicată unora dintre cele mai cunoscute pagini din creația compozitorului Italian, cu o galerie solistică impresionantă.
Joi, 18 iunie, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța prezintă opera Faust de Charles Gounod, una dintre lucrările de referință ale repertoriului liric francez.
Vineri, 19 iunie, Opera de Stat din Ruse prezintă baletul Cenușăreasa de Serghei Prokofiev.
Sâmbătă, 20 iunie, Opera Națională Română Iași aduce la București Carmen de Georges Bizet, una dintre cele mai frecvent interpretate opere din lume.
Duminică, 21 iunie, Opera Națională Română Timișoara prezintă Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea, titlu întâlnit mai rar pe scenele românești.
Festivalul se încheie luni, 22 iunie, cu prezența la București a Yamamoto Noh Theater din Osaka, care va prezenta spectacolul Noh in Resonance – Kiyotsune, o întâlnire cu una dintre cele mai vechi forme de teatru muzical din lume.
“Bucharest Opera Festival este primul meu proiect major ca manager. Este un proiect în care nu pot să spun că am crezut cu adevărat încă din primul an, dar acum este unul dintre cele mai importante proiecte anuale. Un festival de care îmi leg speranțe mari pe termen lung, un prilej de apropiere cu teatrele de operă din România, de apropiere cu colegii mei, manageri ai operelor din ţară și bineînțeles un vehicul de diplomație culturală și soft power, prilej de a cunoaște oameni noi din lumea operei internaționale pe care îi invităm la Bucureşti, o bucurie pe care încercăm să o aducem publicului în fiecare an și o posibilitate pentru ca acesta să cunoască nivelul la care se află alte opere din lume, repertoriul pe care acestea îl abordează, să facă anumite comparații între noi şi ei. Asta este frumos în artă, aceste comparații nu se fac dintr-o perspectivă concurențială, sunt comparații de nuanță”, spune dirijorul Daniel Jinga, directorul general al Operei Naționale din București.
Ajuns la cea de-a cincea ediție, Bucharest Opera Festival reunește în acest an 12 producții prezentate de companii din România și din străinătate, pe parcursul a 12 zile consecutive de spectacole.
Detalii pe www.operanb.ro
Programul ediției a V-a a Bucharest Opera Festival:
Joi, 11 iunie
Teatrul Naţional de Operă şi Balet “Maria Bieşu” din Chişinău
Piotr Ilici Ceaikovski – Iolanta
Vineri, 12 iunie
Opera Națională București
Gioachino Rossini – Bărbierul din Sevilla
Sâmbătă, 13 iunie
Orchestra de Cameră Radio
Francis Poulenc – Vocea Umană (operă în concert - semistaged)
Duminică, 14 iunie
Opera Maghiară Cluj-Napoca
Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Jules Massenet – Ibérica (balet)
Luni, 15 iunie
Teatrul National de Operă și Operetă „Nae Leonard", Galați
Gioachino Rossini – Cenușăreasa
Marți, 16 iunie
Opera Cracovia / Opera Krakowska
Georges Bizet, Rodion Scedrin, Manuel de Falla – Carmen’s Love Affairs (balet)
Miercuri, 17 iunie
Orchestra del Festival Puccini - Torre del Lago
The Greatest of Puccini
Joi, 18 iunie
Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanţa
Charles Gounod – Faust
Vineri, 19 iunie
Opera din Ruse
Serghei Prokofiev – Cenuşăreasa (balet)
Sâmbătă, 20 iunie
Opera Națională Română Iași
Georges Bizet – Carmen
Duminică, 21 iunie
Opera Națională Română Timișoara
Francesco Cilea - Adriana Lecouvreur
Luni, 22 iunie
Yamamoto Noh Theater Osaka
Noh in Resonance – Kiyotsune
(Spot Bucharest Opera Festival 2026)
(Filmul Bucharest Opera Festival 2025)
Partener cultural de mobilitate: Suzuki
Cu sprijinul: Promenada Mall Bucuresti, NEPI Rockcastle
Parteneri: Aqua Carpatica, Market Aroma, Yokko The Fashion Store, Pop Cola, Phoenixmedia, Euromedia, Cocor, Cineplex, Imperia Club, Casa Espana, Sansha
Parteneri media: Digi24, Antena 3, România TV, TVR Cultural, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Actualități, RFI România, Romantic FM, Radio Itsy Bitsy, Zile și Nopți, Agerpres, Spot Media, Ziarul Metropolis, News București, Q Magazine, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei, București Business, Reușita.ro, 9am.ro, Kudika, Garbo, Romania Journal, Grupul de Presă SEMNAL, Nine O’Clock, A7 TV, Ziarul Puterea, Mediatrust