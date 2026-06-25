Ziua de 25 iunie, a șaptea zi de FITS include conferința specială Cristian Mungiu în dialog cu Octavian Saiu, IBSEN 200, Întoarcerea la stele — Sibiu / Un spectacol de Lemi Ponifasio, a doua reprezentație Gro(o)ve și zeci de evenimente în aer liber

Conform tradiției, FITS prezintă în perioada festivalului, care anul acesta are loc între 19 și 28 iunie, FITSRecomandă - o rubrică informativă cu cele mai captivante spectacole ale zilei, astfel încât cei prezenți la Sibiu să poată face cele mai potrivite și inspirate alegeri. Astfel, 25 iunie, a șaptea zi a festivalului, aduce în fața publicului conferința specială Cristian Mungiu în dialog cu Octavian Saiu, Arta ca forță reacționară – IBSEN 200, Întoarcerea la stele — Sibiu / Un spectacol de Lemi Ponifasio, Limba dictaturii. A șaptea zi de festival înseamnă peste 20 de țări, care prezintă zeci spectacole captivante, peste 20 spectacole outdoor gratuite, 3 spectacole difuzate online. Cel mai ieftin bilet din prima zi costă numai 30 lei.

Sumarul zilei în cifre:

Peste 20 de țări prezintă spectacole captivante

Peste 20 spectacole outdoor gratuite

3 spectacole difuzate online

Cel mai ieftin bilet costă 30 de lei

Recomandările zilei de 25 iunie:

Elefantezia, Cie Tac O Tac, Strada Cetății & Pietonala Nicolae Bălcescu, 11:30 & 21:40 (Detalii)

Arta ca forță reacționară - IBSEN 200, Forumul Democrat al Germanilor (Sala Oglinzilor), 12:00 (Detalii)

Cristian Mungiu în dialog cu Octavian Saiu, Forumul Democrat al Germanilor (Sala Oglinzilor), 14:00 (Detalii)

Aproape un om, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, Casa Artelor, 14:30 (Detalii)

Epoca post-adevărului, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere și Arte - Sala CAVAS, 15:00 (Detalii)

Întoarcerea la stele — Sibiu / Un spectacol de Lemi Ponifasio, Wucaiyunxia Performing Arts Company, Fabrica de Cultură - UniCredit - Sala „Faust”, 16:00 & 22:00 (Detalii)

Fedra!, François Gremaud & Theatre Vidy-Lausanne, Teatrul GONG - Sala etaj, 17:00 (Detalii)

The Voice of Hind Rajab, American Independent Film Festival, Promenada Mall – CineGold, 18:00 (Detalii)

Gro(o)ve, UNITER și TNB, Fabrica de Cultură – UniCredit - Sala Lulu, 18:00 (Detalii)

Legenda Regelui Leu, Zhao Heritage Atelier, Pietonala Nicolae Bălcescu, 19:00 & 21:10 (Detalii)

Israel & Mohamed, Israel Galván / Mohamed El Khatib, Centrul Cultural „Ion Besoiu”, 20:00 (Detalii)

Rădăcini – spectacol cu foc, Căpraru Alecsia Sharis, Piața Huet, 22:30 (Detalii)

Și stelele au suflet, Nihon University, Facultatea de Litere și Arte – Sal a CAVAS, 21:00 & 23:00 (Detalii)

Taraful Fraților Cazanoi, Ioana Ștefan Și Corurile Cantus Mundi – Concert Live, Teatro dei Venti, Piața Mare, 22:30 (Detalii)

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, 848 de evenimente și 5000 de artiști din 83 de țări



Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din lume, are loc anul acesta la Sibiu în perioada 19 iunie – 28 iunie, tema ediției cu numărul 33 fiind SUFLET. FITS 2026 are 848 evenimente incluse în program și așteaptă peste 5000 de artişti din 83 de țări.



Tema din acest an – SUFLET – subliniază că mai presus de tehnologie stă sufletul, fie că e vorba de cel al artistului sau al spectatorului.

Aplicația FITS include toate evenimentele programate în cadrul ediţiei din acest an şi permite personalizarea programului şi multe alte facilități. Aplicaţia FITS poate fi descărcată gratuit atât în Google Play, pentru Android, cât și în AppStore, pentru iOS.



Informații în timp real legate de FITS sunt disponibile pe conturile de Facebook, Instagram, TikTok, precum și pe Newsletterul FITS: fitsibiu.substack.com.

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