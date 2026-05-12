Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu prezintă „Electra” la International Antalya Theater Festival

Reprezentațiile sunt programate în zilele de 13 și 14 mai 2026, la ora 20:00, la Antalya State Opera and Ballet.

„Electra este un spectacol care poartă în el sufletul unei lumi vechi și fragile, readus astăzi în fața publicului internațional printr-o extraordinară întâlnire între marea tragedie greacă și cântecul viu al Maramureșului. Suntem fericiți să ducem la Antalya această creație profund românească și universală în același timp” – Constantin Chiriac, directorul general al TNRS și președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Bazat pe texte de Sofocle și Euripide, spectacolul propune o viziune scenică profund contemporană asupra mitului antic, într-un dialog tulburător între tragedia greacă și muzica tradițională maramureșeană interpretată live de Grupul Iza.

Spectacolul „Electra” a reprezentat România la Expoziția Mondială de anul trecut din Japonia. După vizionarea producției, Comisarul General al Expoziției Mondiale 2025 de la Osaka, Koji Haneda, a mărturisit, într-o intervenție difuzată pe postul public japonez NHK, că nu a văzut niciodată o coadă de aproape 5 kilometri de spectatori care așteptau să obțină un bilet. Acesta a declarat că „Electra” i s-a părut cel mai profund, cel mai emoționant și cel mai reprezentativ spectacol prezentat pe parcursul întregii Expoziții Mondiale din Japonia.