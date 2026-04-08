Banii care nu există: încrederea ca fundament al sistemului bancar

Dacă până acum am urmărit cum încrederea susține comerțul, cum devine sistem prin contabilitate și cum se prăbușește în crize, următorul pas este poate cel mai contraintuitiv: banii înșiși.

În economia modernă, banii nu mai sunt doar ceea ce poți ține în mână.

În realitate, majoritatea banilor nu există fizic. Ei sunt creați, transformați și șterși în interiorul sistemului bancar, prin mecanisme care funcționează doar atât timp cât există încredere. Fără ea, totul ar deveni, foarte repede, doar o serie de cifre fără sens.

Banii pe care îi vezi și cei care nu există

În mod obișnuit, ne gândim la bani ca la bancnote și monede. Sunt emise de stat, le putem folosi direct și par forma „reală” a valorii.

Dar, în economia actuală, acestea reprezintă doar o mică parte din total.

Cei mai mulți bani sunt bani bancari — adică sume din conturi. Nu există ca obiecte, ci ca înregistrări. Când plătești cu cardul sau faci un transfer, nu circulă bani în sens fizic, ci se modifică poziții într-un sistem de evidență.

De fapt, economia modernă funcționează mai degrabă ca un sistem contabil decât ca unul bazat pe numerar — o idee care apare încă din lucrările lui John Hicks, pentru care banii sunt în primul rând unități de cont, nu obiecte.

O arhitectură invizibilă: ierarhia banilor

Sistemul nu este nici pe departe uniform. Banii sunt organizați într-o ierarhie.

La vârf se află banii băncii centrale — numerarul și rezervele — care reprezintă forma finală de decontare între instituții. Sub acest nivel se află banii creați de băncile comerciale, adică depozitele.

Aceștia sunt, în esență, promisiuni convertibile în bani ai băncii centrale.

Economistul Perry Mehrling descrie acest sistem ca o „ierarhie a banilor”, în care fiecare nivel funcționează doar dacă există încredere în nivelul superior. Practic, banii din contul tău nu sunt bani ai statului, ci o datorie a băncii.

Cum circulă, de fapt, banii

Când faci o plată, nu se mută bancnote invizibile dintr-un loc în altul. În realitate, se ajustează conturi între bănci.

Plățile sunt, în esență, operațiuni de compensare, iar rezervele sunt mecanismul prin care aceste promisiuni sunt onorate. Banca centrală funcționează ca un registru final al sistemului.

Așa cum explică și Banca Angliei în raportul Money Creation in the Modern Economy (McLeay, Radia & Thomas, 2014),sistemul monetar modern funcționează prin transferuri de obligații între instituții, nu prin deplasarea fizică a banilor.

Cum creează băncile bani

Una dintre cele mai neintuitive idei este că băncile creează bani.

Nu în sens abstract, ci foarte concret. Atunci când acordă un credit, ele nu transferă bani existenți. Creează simultan un activ și o datorie: împrumutul și suma din contul clientului.

În acel moment, apar bani noi. Iar atunci când creditul este rambursat, acești bani dispar.

Această perspectivă este confirmată inclusiv de literatura economică modernă și de bănci centrale: majoritatea banilor sunt creați prin creditare, nu prin economisire.

Joseph Schumpeter observa încă de la începutul secolului XX că banca nu este un simplu intermediar, ci o instituție care creează putere de cumpărare nouă.

De ce nu pot crea bani la infinit

Totuși, această capacitate nu este nelimitată.

Băncile sunt constrânse de capital, de lichiditate și de costul finanțării. Nu orice credit este posibil, ci doar acela care poate fi susținut în cadrul sistemului. Dobânda devine astfel instrumentul prin care banca centrală influențează cât de scump sau ieftin este pentru bănci să creeze bani noi.

Hyman Minsky arată că sistemul financiar este inerent instabil tocmai pentru că această capacitate de creare a banilor depinde de așteptări și de încredere. Instabilitatea nu apare din erori excepționale, ci din dinamica normală a unui sistem în care optimismul și pesimismul modelează fluxul creditului.

În practică, băncile pot crea bani, dar nu pot ignora limitele impuse de riscuri, reglementări și condițiile pieței.

Banii ca relații, nu ca obiecte

Dincolo de formele lor vizibile, banii moderni sunt, în esență, relații.

Nu sunt lucruri, ci promisiuni înregistrate într-un sistem. Valoarea lor nu vine din materialul din care sunt făcuți, ci din faptul că sunt acceptați.

Charles Goodhart subliniază că banii funcționează pentru că sunt acceptați ca mijloc de plată, nu pentru că au o valoare intrinsecă.

Asta înseamnă că banii există pentru că oamenii au încredere în sistemul care îi susține.

Băncile și statul: un echilibru complicat

Pe măsură ce sistemul devine mai complex, relația dintre bănci și stat se transformă.

Inițial, băncile funcționează pe bază de reputație și relații. În timp, apar reglementări, bănci centrale și mecanisme de supraveghere.

Douglass North arată că instituțiile formale apar tocmai pentru a stabiliza relațiile economice și a reduce incertitudinea.

Statul oferă stabilitate, iar băncile finanțează economia. Este o relație de dependență reciprocă.

De ce unele bănci nu pot fi lăsate să cadă

În acest context apare ideea de „too big to fail”.

Unele instituții devin atât de importante, încât prăbușirea lor ar afecta întregul sistem. În astfel de situații, statul intervine.

Criza din 2008 oferă cel mai clar exemplu. Așa cum arată analizele lui Gary Gorton, pierderea încrederii în sistemul financiar poate bloca complet circulația capitalului.

Acest lucru creează însă un paradox: protecția sistemului poate încuraja asumarea de riscuri excesive — fenomen cunoscut ca „moral hazard”.

Reputația nu dispare niciodată

Chiar și într-un sistem atât de complex, reputația rămâne esențială.

Băncile depind de încrederea deponenților, a investitorilor și a altor instituții. O pierdere de credibilitate poate declanșa reacții în lanț.

Reputația funcționează ca un capital invizibil. Nu apare în bilanțuri, dar influențează decisiv comportamentul piețelor.

Așa cum arată Avner Greif în analiza sa asupra instituțiilor informale, încrederea rămâne un mecanism fundamental chiar și atunci când sistemele devin complexe.

Banii există pentru că avem încredere în ei

Privind în ansamblu, sistemul financiar modern pare extrem de sofisticat.

Și totuși, în esență, funcționează pe un principiu foarte simplu: încrederea.

Banii nu sunt doar obiecte sau cifre. Sunt promisiuni organizate într-un sistem.