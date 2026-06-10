Atenție la fructe! Cocktail de pesticide într-un singur măr

În cadrul campaniei „Ce ne puneți în mâncare?”, derulate de Observator, au fost testate mai multe probe de mere provenite din România, Polonia, Serbia și Italia, iar concluziile specialiștilor atrag atenția asupra unui fenomen tot mai răspândit.

Deși România nu mai este unul dintre marii producători europeni de mere, rafturile supermarketurilor și tarabele din piețe sunt pline de fructe provenite atât din producția internă, cât și din import. Aspectul atrăgător și gustul apreciat de consumatori ascund însă o realitate alarmanttă.

Situație alarmantă

Circa 85% din producția de mere din Europa conține reziduuri de pesticide, iar 71% includ substanțe clasificate de UE ca fiind foarte toxice.

În România, 9 probe de mere au fost analizate într-un laborator specializat. Rezultatele au arătat că 8 dintre acestea conțineau reziduuri de pesticide.

„Din cele nouă probe analizate, opt prezentau reziduuri de pesticide. Niciuna nu a depășit limita legală, însă una dintre probe s-a apropiat foarte mult de pragul maxim admis”, a declarat Alexandru Cîrîc, directorul Institutului de Cercetări Alimentare (ICA).

Pesticidele, pericol uriaș pentru sănătate

Cea mai mare îngrijorare a specialiștilor nu este însă depășirea limitelor legale, ci numărul mare de substanțe identificate într-un singur fruct. În cazul unor mere din soiul Golden, printre cele mai populare în rândul consumatorilor, au fost detectate până la nouă tipuri diferite de pesticide.

Medicii avertizează că expunerea repetată la astfel de combinații de substanțe poate avea efecte asupra sănătății, mai ales în condițiile unui consum constant pe termen lung.

„Au fost identificate substanțe, precum fludioxonil și acetamiprid, unele dintre ele având potențial carcinogen sau efecte de perturbare endocrină. Acestea pot influența metabolismul, secreția hormonală și funcționarea unor organe. De asemenea, prezența unor compuși din categoria PFAS ridică îngrijorări suplimentare deoarece aceste substanțe persistă foarte mult timp în mediu și în organismul uman”, a explicat medicul nutriționist Anca Hâncu.

Legea NU sancționează combinația de pesticide

Deși rezultatele sunt îngrijorătoare, autoritățile nu pot lua măsuri în lipsa unei încălcări a limitelor maxime admise de legislație. Actualele reglementări europene și naționale stabilesc praguri pentru fiecare substanță în parte, însă nu țin cont de efectele cumulative ale mai multor pesticide prezente simultan în același aliment.

"Cumulul de pesticide nu este încă definit în legislație, este greu de definit acest lucru, pentru că de fapt sunt peste 1000 de substanțe, ar trebui să fie făcute studii pentru fiecare amestec de două sau mai multe pesticide. Nu știm cum interacționează un pesticid care nu are un efect foarte grav asupra sănătății atunci când este pus la un loc cu un pesticid mutagen teratogen. De aceea aceste cocktailuri ar trebui reduse pe cât posibil până atunci când avem niște date știintifice clare", a explicat Alexandru Ciric, director ICA.

Astfel că Autoritatea Fitosanitară susține că produsele analizate respectă legislația în vigoare.

„Chiar dacă există mai multe reziduuri identificate, toate se află sub limitele maxime admise. Din punctul de vedere al legislației actuale, aceste produse sunt conforme”, a declarat Romeo Șoldea, director în cadrul instituției.

Să consumăm fructe, chiar și cu pesticide?!

Mărul este unul dintre fructele cele mai expuse tratamentelor fitosanitare, specialiștii estimând că pe parcursul procesului de cultivare pot fi efectuate până la 30 de tratamente cu diferite pesticide.

Cu toate acestea, experții subliniază că fructele nu trebuie eliminate din alimentație.

„Nu le spunem oamenilor să renunțe la consumul de fructe. Dimpotrivă, recomandăm o dietă cât mai variată și achiziționarea produselor din surse diferite. Diversitatea alimentară reduce riscul unei expuneri constante la aceleași substanțe”, a explicat Alexandru Cîrîc.

De peste 20 de ani, organizații și specialiști din domeniul siguranței alimentare solicită modificarea legislației europene pentru a include evaluarea efectelor cumulative ale pesticidelor. O astfel de schimbare ar putea oferi autorităților instrumente suplimentare pentru monitorizarea și controlul fenomenului, într-un context în care consumatorii sunt tot mai preocupați de ceea ce ajunge în farfuriile lor.