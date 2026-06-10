Lovitură pentru peste 200.000 de șoferi români. Cel mai mare asigurător bulgar a rămas fără licență și se îndreaptă spre faliment

ASF confirmă: DallBogg și-a pierdut licența. Mii de dosare de daună din România sunt încă neplătite

Autoritățile de supraveghere financiară din Bulgaria au decis retragerea licenței companiei DallBogg Life and Health, cel mai mare asigurător bulgar și una dintre cele mai controversate firme de pe piața RCA din ultimii ani. Decizia vine după o serie de sancțiuni și restricții impuse atât în Bulgaria, cât și în alte state europene, inclusiv România.

Compania a avut o prezență semnificativă pe piața românească, unde a reușit să vândă peste 200.000 de polițe RCA înainte ca activitatea sa să fie restricționată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Potrivit informațiilor disponibile, DallBogg se îndreaptă acum către procedura de insolvență și, ulterior, faliment, potrivit Novinite.

Autoritățile bulgare au aplicat cea mai severă sancțiune

Comisia de Supraveghere Financiară din Bulgaria (FSC) a anunțat retragerea autorizației de funcționare a companiei în urma unor investigații care au vizat respectarea legislației din domeniul asigurărilor și conduita pe piață.

Decizia a fost adoptată după ce, în aprilie 2026, aceeași autoritate a interzis companiei să mai încheie noi contracte de asigurare și reasigurare, să prelungească polițele existente sau să extindă acoperirea acestora. Restricțiile au vizat toate produsele de asigurare și au blocat practic posibilitatea companiei de a genera afaceri noi.

Totuși, polițele aflate deja în vigoare au rămas valabile în condițiile contractuale existente.

Potrivit FSC, măsurile au fost necesare pentru protejarea asiguraților și menținerea stabilității financiare a societății.

„Comisia a declarat că măsurile au fost introduse pentru a proteja deținătorii de polițe și a salvgarda stabilitatea financiară a companiei. Potrivit FSC, existau îngrijorări că asigurătorul s-ar putea confrunta cu dificultăți în îndeplinirea obligațiilor față de clienți.”

DallBogg contestă acuzațiile

Conducerea companiei a respins constant concluziile autorităților bulgare și europene.

„DallBogg a respins aceste îngrijorări, insistând că are suficientă lichiditate și acuzând autoritatea de reglementare că a denaturat în mod deliberat datele financiare.”

Cu toate acestea, presiunea exercitată de autoritățile de supraveghere din mai multe state membre ale Uniunii Europene s-a intensificat în ultimii doi ani.

România și Polonia au blocat anterior activitatea companiei

Problemele DallBogg nu au fost limitate la Bulgaria. În aprilie 2025, autoritatea de supraveghere financiară din Polonia a interzis companiei să mai emită polițe obligatorii de răspundere civilă auto.

Ulterior, ASF a luat măsuri similare în România, după identificarea unor încălcări ale reglementărilor privind activitatea de asigurare. Din a doua jumătate a anului 2025, DallBogg nu a mai avut posibilitatea să încheie polițe noi pe piețele externe.

„Presiunea de reglementare asupra asigurătorului nu s-a limitat la Bulgaria. Autoritățile din mai multe țări europene au impus, de asemenea, restricții asupra operațiunilor sale. În Polonia, organismul de supraveghere financiară KNF a interzis companiei să ofere asigurare obligatorie de răspundere civilă auto în aprilie 2025. Mai târziu în acel an, autoritatea de reglementare financiară din România, ASF, a interzis companiei DallBogg să semneze noi contracte după identificarea unor încălcări ale reglementărilor. De la mijlocul anului 2025, compania nu a mai putut încheia polițe de asigurare pe piețele externe.”

ASF: Situația este monitorizată permanent

La scurt timp după anunțul făcut de autoritățile bulgare, ASF a transmis un comunicat oficial prin care confirmă retragerea licenței.

„Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) informează că autoritatea similară din Bulgaria a decis, astăzi, retragerea autorizației de funcționare a societății de asigurare DallBogg Life and Health AD, care a desfășurat activitate pe teritoriul României în baza dreptului de liberă prestare a serviciilor (Freedom of Services – FoS).”

Instituția precizează că urmărește în continuare evoluția situației și va comunica orice informație relevantă pentru protejarea asiguraților români.

„Autoritatea de Supraveghere Financiară monitorizează în continuare evoluțiile legate de această situație și va informa publicul cu privire la orice element relevant pentru protejarea drepturilor asiguraților și a beneficiarilor de polițe.”

Mii de dosare de daună sunt încă neplătite

Potrivit datelor analizate de publicația Economica, efectele retragerii licenței ar putea continua să fie resimțite și în România.

În prezent, aproximativ 16.000 de polițe emise de DallBogg sunt încă valabile pe teritoriul României. În același timp, în jur de 3.000 de dosare de daună provocate de șoferi care aveau RCA la compania bulgară nu au fost încă despăgubite.

Situația readuce în atenție vulnerabilitățile pieței RCA și riscurile asociate asigurătorilor care practică prețuri foarte reduse pentru a câștiga rapid cote importante de piață. DallBogg deservea peste 900.000 de clienți în Bulgaria și în alte state europene, devenind una dintre cele mai populare opțiuni pentru șoferi datorită tarifelor sale scăzute.