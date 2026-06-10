Războiul se extinde din nou. Iran a atacat mai multe țări

Iran a atacat Bahrain, Kuweit și Iordania ca răspuns pentru atacurile SUA. Totodată, americanii au atacat porturile și insulele iraniene din Strâmtoarea Ormuz în urma doborârii unui elicopter al armatei SUA.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a revendicat atacuri asupra bazelor militare americane din Bahrain, Kuweit și Iordania.

Într-o declarație publicată miercuri de presa de stat, IRGC a transmis că a lansat un atac cu drone asupra Flotei a Cincea a SUA din Bahrain și a bazei Ali Al Salem din Kuweit. De asemenea, a revendicat un atac cu rachete cu rază lungă de acțiune asupra unei baze aeriene din Azraq, Iordania.

IRGC a declarat că a atacat 21 de ținte americane și a distrus patru dintre ele, inclusiv un hangar cu avioane de vânătoare F-35 la baza din Iordania.

În plus, a revendicat doborârea unei drone americane MQ-9 pe cerul orașului iranian Jam.

Iranienii au mai susținut că atacurile SUA au provocat daune unui turn de telecomunicații din orașul Sirik și au distrus rezervoare de apă din regiune. Ei au avertizat că forțele iraniene rămân pe deplin pregătite să ofere un răspuns „zdrobitor și decisiv” la orice acțiune militară americană.

În Iordania, armata a anunțat că a interceptat și doborât cinci rachete lansate din Iran către Azraq și a spus că operațiunea „a dus la căderea de resturi fără victime sau pagube materiale”.

Atacurile au declanșat alarme de raid aerian în Bahrain și Kuweit. Armata kuweitiană a transmis că interceptează „ținte aeriene ostile” în spațiul aerian al țării, fără a oferi detalii.

Comandamentul Central al Statelor Unite ale Americii a anunțat miercuri că a finalizat o serie de acțiuni militare împotriva unor obiective din Iran, în urma ordinului emis de comandantul suprem al forțelor armate americane, ca răspuns la doborârea unui elicopter american de tip Boeing AH-64 Apache.

Potrivit comunicatului oficial, operațiunea a vizat sisteme de apărare antiaeriană, centre de comandă și control, precum și instalații radar de supraveghere amplasate în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Atacurile au fost executate cu muniții de precizie lansate de avioane de luptă aparținând forțelor americane aeriene și navale.

Washingtonul a descris operațiunea drept un răspuns „proporțional” la recentele atacuri asupra forțelor americane și asupra navelor comerciale internaționale care tranzitează apele regiunii.

CENTCOM a precizat că forțele americane rămân în stare de alertă și sunt pregătite să răspundă oricăror noi acțiuni pe care le consideră agresiuni nejustificate din partea Iranului.

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(sursa: Mediafax)