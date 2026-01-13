Barjă cu azot scufundată în apele Dunării. Prima reacție a autorităților locale, care au ținut secret incidentul timp de trei zile

Contactați de jurnaliști, reprezentanții Primăriei Zimnicea nu au oferit inițial un răspuns. La scurt timp, instituția a publicat însă pe pagina oficială de Facebook un mesaj prin care a transmis că zona nu este afectată și că nu există riscuri pentru populație sau mediu.

Potrivit comunicatului semnat de primarul orașului Zimnicea, Petre Pârvu, barja Phoenix Jupiter, aparținând unui armator român, a eșuat inițial pe 20 decembrie 2025, iar pe 21 decembrie a ajuns în dreptul orașului Zimnicea. Nava era încărcată cu 1.133 de tone de îngrășăminte chimice. Începând de săptămâna trecută, barja a început să ia apă, iar în prezent este complet scufundată.

„Eșuarea barjei Phoenix Jupiter nu pune sub nicio formă în pericol orașul nostru”, a transmis primarul Petre Pârvu, precizând că situația este monitorizată permanent de instituțiile abilitate. Conform autorităților locale, verificările zilnice efectuate până în prezent nu indică poluarea apelor Dunării, iar navigația fluvială și transportul pe fluviu nu sunt afectate.

„Primarul orașului Zimnicea, dl. Petre Pârvu, informează cetățenii că eșuarea barjei Phoenix Jupiter nu pune sub nici o formă în pericol orașul nostru. Barja Phoenix Jupiter, aparținând unui armator român, a eșuat pe 20 decembrie 2025, pe 21 decembrie, ajungând în dreptul orașului Zimnicea. Nava este încărcată cu o cantitate de 1133 tone de îngrășăminte chimice. Începând de săptămâna trecută, barja a început să ia apă, la momentul actual fiind scufundată. Organele abilitate monitorizează permanent situația, inclusiv riscul de poluare, cercetarile zilnice arătând că nu s-a produs poluarea apelor Dunării. De asemenea, informăm cetățenii că circulația și transportul pe Dunăre nu este afectat. Primarul orașului Zimnicea, dl. Petre Pârvu, monitorizează situația, fiind în contact permanent cu instituțiile abilitate ale statului român”, a precizat primăria într-o postare pe Facebook.

De subliniat este faptul că nici Primăria Zimnicea și nici autoritățile naționale nu au informat public despre incident înainte de solicitările formulate de jurnaliști, deși barja se afla în dificultate de mai multe zile și s-a scufundat în cursul săptămânii trecute.

(sursa: Mediafax)