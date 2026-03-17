Locomotivă în flăcări la Oradea: Intervenție de urgență pentru a preveni un dezastru în gară

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” Bihor, apelul care anunța producerea unui incendiu a fost primit în dispecerat în jurul orei 22:25. La fața locului au fost mobilizați pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Oradea, pentru gestionarea situației.

Conform informațiilor transmise de autorități, în momentul sesizării incendiului, personalul feroviar a acționat rapid pentru a preveni o situație gravă. În comunicat se arată că vagoanele de transport combustibil au fost decuplate. Locomotiva a fost evacuată din incinta gării pe o linie destinată manevrelor. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări de fum dens. „Arderea se manifesta atât în interiorul locomotivei, în zona unuia dintre motoarele electrice, cât și sub aceasta”, mai precizează comunicatul.

Echipajele de intervenție au reușit să localizeze și să stingă incendiul în scurt timp. „Forțele de intervenție au localizat și lichidat incendiul cu operativitate, împiedicând extinderea flăcărilor și reducând semnificativ pagubele”, se mai arată în informarea oficială.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă a incendiului a fost de natură electrică. În urma incidentului au fost afectate mai multe componente ale locomotivei, printre care aproximativ 6 metri de cablu de forță, conducte de presiune pentru aer și temperatură, două presostate și circa 15 metri de conductori electrici.

Incidentul nu s-a soldat cu victime, iar intervenția promptă a pompierilor a prevenit producerea unor pagube mai mari sau a unui posibil pericol pentru traficul feroviar. Autoritățile continuă verificările pentru stabilirea exactă a cauzelor producerii incendiului.

(sursa: Mediafax)