4 zodii își schimbă viața, înainte de sfârșitul lunii martie 2026

Deși Mercur retrograd ne cere în continuare să încetinim, să regândim planurile și să strângem detaliile înainte de a merge mai departe, ceea ce este menit să se miște va merge mai departe. Ceea ce nu are o bază solidă va cădea de la sine.

1. Pești

Ceva măreț se întâmplă pentru tine înainte de sfârșitul lunii martie 2026. Există atât de multă energie concentrată în zodia ta încât emani o energie de personaj principal. Poate cel mai important lucru pe care îl experimentezi toată luna este găsirea puterii tale. Cu Marte, planeta ambiției și a impulsului, în zodia ta până pe 9 aprilie, energia se întoarce la tine.

Dacă cineva încearcă să se pună cu tine, mult succes. Cu energia lui Marte alimentându-te ești foarte aproape de a-ți tăia legătura cu oamenii într-un mod pe care nu l-au prevăzut. Combinat cu Mercur retrograd în zodia ta, te poți aștepta să devii mai conștient mental și mai puternic ca niciodată. După Luna Nouă în zodia ta, pe 18 martie, vei debloca oportnități extraordinare.

2. Fecioară

După eclipsa de Lună în semnul tău din 3 martie, poți deja vedea că încep să se întâmple lucruri mărețe pentru tine. Wclipsa a declanșat practic un salt cuantic către o nouă linie temporală pentru tine. Chiar dacă s-ar putea să nu se simtă încă așa, eclipsa te-ar putea ajuta să finalizezi un proiect la serviciu sau să renunți la un loc de muncă care te epuizează. Ar putea exista, de asemenea, o mare recunoaștere când vine vorba de munca ta asiduă și efortul tău.

Fie că este vorba de a lăsa perfecționismul în trecut sau de a fi mai grațios cu tine însuți, așteaptă-te ca restul acestei luni să fie dedicat mersului înainte într-o direcție mai bună. Din fericire, sprijinul din partea lui Jupiter îți va aduce protecție și înțelepciune și te va ajuta.

3. Berbec

Acum că Venus este în semnul tău, ceva mare se întâmplă pentru tine. Venus este planeta iubirii și a banilor, iar când este în semnul tău, banii tăi cresc, frumusețea ta se îmbunătățește. Ești pe cale să ai cea mai mare strălucire din viața ta.

Saturn este acum în semnul tău, oferindu-ți structura și disciplina de care ai nevoie pentru a face ca toate aceste oportunități minunate să dureze pe termen lung. Ca să nu mai vorbim de energia blândă a lui Neptun, care te face mai abordabil. Deși Venus este tehnic în detrimentul semnului tău, ceea ce înseamnă că energia sa este exprimată în moduri mai neconvenționale, adoptarea mentalității nu alerg, eu atrag va menține lucrurile în mișcare.

4. Săgetător

Ceva important se întâmplă pentru tine acum că planeta ta guvernatoare, Jupiter, este în sfârșit în mișcare inversă după patru luni. Vei primi o mare recompensă. De la revenirea impulsului la creștere a încrederii tale, te întorci la viață, chiar dacă încă nu simți asta. Acest lucru este frumos deoarece ultimele patru luni au fost dificile, porivit yourtango.com.

Deși a fost o perioadă de reflecție, au fost și unele dintre cele mai emoționante momente din viața ta. Din fericire, este timpul ca toate acestea să se încheie. Ca să nu mai vorbim că este una dintre cele mai abundente perioade pentru tine din punct de vedere financiar. Și din moment ce vei avea aceste energii până pe 30 iunie, așteaptă-te la un impuls mare și la o cantitate imensă de noroc. Atâta timp cât ai încredere în intuiția ta, nimic nu-ți poate sta în cale!

