Schimbări majore în sănătate: Pacienții vor avea acces mai rapid la serviciile medicale

Legea nr. 27/2026, care completează Legea 46/2003, a intrat în vigoare la 14 martie și are ca obiectiv principal simplificarea accesului la consultații și investigații, precum și eficientizarea relației dintre pacient și sistemul sanitar, potrivit a1.ro.

Unitățile medicale vor face programările

Una dintre cele mai importante modificări prevede că responsabilitatea programării nu va mai reveni pacientului. Unitățile medicale vor fi obligate să gestioneze programările pentru consultații și investigații, orientând pacientul în funcție de nevoi.

Măsura vine în contextul în care pacienții sunt nevoiți să își coordoneze singuri traseul medical, ceea ce duce la întârzieri în diagnostic și inițierea tratamentului.

Noua reglementare urmărește crearea unui mecanism mai clar și mai eficient de navigare în sistemul medical.

Acces mai facil la a doua opinie medicală

Actul normativ introduce și facilități pentru obținerea unei a doua opinii medicale, un drept deja consacrat la nivel internațional. Pacienții vor putea solicita o reevaluare a diagnosticului sau tratamentului, iar costurile vor fi acoperite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

A doua opinie poate fi formulată atât pe baza documentelor medicale existente, cât și în urma unor consultații suplimentare.

Reducerea blocajelor și creșterea încrederii pacienților

Inițiatorii legii susțin că noile prevederi vor contribui la reducerea blocajelor din sistem și la creșterea încrederii pacienților în serviciile medicale. Totodată, măsurile vizează alinierea României la standardele europene privind drepturile pacienților.

Prin aceste schimbări, autoritățile își propun să ofere bolnavilor un parcurs medical mai predictibil și un acces mai rapid la diagnostic și tratament.