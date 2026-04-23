Cartelul protejat: singura înțelegere tolerată de stat

Întrebarea nu e incomodă. E destabilizatoare: de ce nu intră sindicatele în sfera de control a autorității care ar trebui să vegheze la concurență? De ce această enclavă a economiei funcționează după alte reguli, ca un teritoriu separat, în care concurența este suspendată printr-un decret moral?

Răspunsul oficial e parfumat ideologic. În România, din 1996, piața muncii a fost declarată „specială”. O formulă elegantă pentru a spune că regulile se opresc la ușă - nu pentru că n-ar fi aplicabile, ci pentru că aplicarea lor ar produce costuri. O excepție ridicată la rang de principiu.

Și nu suntem singuri. În Statele Unite, începutul a fost brutal de sincer. Sherman Antitrust Act nu făcea distincție între firme și muncitori, iar unele instanțe au tratat grevele și boicoturile ca forme de conspirație. Așadar, afirmația că „sindicatele puteau fi tratate ca orice alt cartel” este istoric corectă.

Dar realitatea socială a lovit legea în plin. Clayton Antitrust Act (1914) a marcat o schimbare importantă: „munca unei ființe umane nu este o marfă”. O frază care sună nobil. Și este. Dar e și începutul unei fracturi logice pe care nu am mai reparat-o niciodată.

Consolidată prin Norris-LaGuardia Act (1932), excepția a stabilit că negocierea colectivă, grevele și organizarea sindicală nu pot fi tratate ca restrângeri ilegale ale concurenței. Chiar și autoritățile americane admit ruptura: Federal Trade Commission (FTC), instituția care aplică legislația antitrust în SUA, recunoaște explicit existența unei „labor exemption”, care scoate sindicatele din sfera antitrust și confirmă tensiunea structurală dintre protecția concurenței și protecția negocierii colective.

Doctrina americană a încercat, totuși, să pună ordine în această fractură. În anii ’60-’80, economiști precum Gary Becker au tratat piața muncii ca orice altă piață: cerere, ofertă, stimulente. În această logică, sindicatele devin mecanisme de monopolizare a ofertei de muncă, capabile să împingă salariile peste echilibru, cu prețul unei ocupări mai reduse.

Pe aceeași linie, Richard A. Posner, figură centrală a Școlii de la Chicago, a argumentat explicit că excepția sindicală este, din punct de vedere economic, o abatere de la principiile concurenței. Pentru Posner, nu există o logică separată a pieței muncii: dacă înțelegerile între firme sunt nocive, coordonarea lucrătorilor produce efecte similare - doar că redistribuie costurile.

Chiar și mai direct, George Stigler descrie sindicatele ca niște „carteluri de ofertă”: organizații care limitează concurența între lucrători pentru a crește prețul muncii. Diferența nu e economică, ci de tratament juridic.

Iar cercetările empirice americane nu sunt confortabile. Studiile lui James Medoff și Richard Freeman arată același tipar: sindicatele ridică salariile membrilor, dar cu efecte colaterale clare - insiderii câștigă, outsiderii pierd. Piața devine mai rigidă, mai puțin permeabilă.

Dar dincolo de modele, există momente în care această logică apare în formă brută. Jimmy Hoffa este unul dintre ele. Lider al Teamsters, Hoffa a fost expresia unei puteri sindicale duse la limită: control asupra pieței muncii, influență politică și legături cu crima organizată.

Nu este o excepție exotică. Este o regulă: atunci când coordonarea colectivă atinge masa critică, începe să semene cu tipul de structură pe care legislația antitrust a fost creată să o combată.

Exact ceea ce teoria cartelurilor spune de un secol: cineva câștigă din restrângerea concurenței, dar nu toți.

Problema apare când sindicatele devin suficient de puternice. Când nu mai echilibrează piața, ci o domină. Când nu mai corectează asimetrii, ci creează rigidități. Când blochează reforme și transformă excepția în regulă.

Atunci, linia dintre protecție și privilegiu dispare.

Și tot atunci apare întrebarea pe care nimeni nu vrea s-o ducă până la capăt: dacă organizarea colectivă e soluția, de ce nu există sindicate ale șomerilor? De ce nu vedem mase de oameni fără loc de muncă organizându-se pentru a „negocia” accesul la muncă, invocând Constituția României, care spune că dreptul la muncă nu poate fi îngrădit?

Răspunsul e cinic și simplu: pentru că nu au pârghii. Sindicatele funcționează pentru că pot opri ceva: producția, serviciile, fluxurile economice. Șomerii nu pot opri nimic. Iar într-o lume a puterii, nu a principiilor, asta face diferența.

Aici se rupe filmul. Nu mai vorbim despre drepturi, ci despre capacitatea de a produce costuri pentru ceilalți. „Piața specială” nu mai e specială. E o piață distorsionată.

Economia contemporană trăiește cu această schizofrenie: condamnă cartelurile în teorie și le tolerează în practică, atât timp cât sunt ambalate în retorică socială. O dublă măsură pe care nici măcar literatura academică americană - de la Chicago la Harvard - nu o mai poate ascunde, ci doar o explică sau o justifică.

Dar explicația nu e același lucru cu rezolvarea.

Iar faptul că unii își spun, fără ironie, „cartel” nu mai e o coincidență semantică.

E o mărturisire.