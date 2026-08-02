Alertă pentru diaspora: Marea Britanie anulează retroactiv statutul de rezidență al unor cetățeni UE

Ministerul de Interne britanic (Home Office) a început să retragă drepturile de rezidență post-Brexit ale unor cetățeni europeni, invocând faptul că acestea le-au fost acordate "din greșeală" — o mișcare care ridică semne de întrebare privind respectarea de către Marea Britanie a acordului de retragere semnat cu Uniunea Europeană.

Cel puțin 100 de persoane au primit deja o notificare din partea Home Office, prin care li se comunică faptul că statutul lor de rezidență a fost acordat eronat — exact în momentul în care aceștia se apropiau de finalul celor cinci ani de "pre-settled status" și se pregăteau să treacă la statutul permanent de "settled status". Printre cazurile documentate se numără cel al unei femei de origine portugheză, angajată în sistemul de sănătate britanic (NHS) și doctorandă în Marea Britanie, căreia i s-a spus că dreptul de ședere obținut post-Brexit i-a fost acordat "din eroare".

Femeia, care apare sub numele fictiv "Gabriela" pentru protecția identității, obținuse statutul de pre-settled prin schema de rezidență a UE (EU Settlement Scheme), la fel ca alte 1,3 milioane de persoane aflate în Marea Britanie de mai puțin de cinci ani înainte de Brexit. Se aștepta ca statutul să fie automat convertit în settled status, dar Home Office i-a comunicat că decizia inițială fusese o greșeală. "Mă simt complet copleșită, pentru că asta îmi va afecta atât de multe aspecte ale vieții", a declarat ea, exprimându-și temerea că și-ar putea pierde locul de muncă, dreptul de a închiria locuința actuală și accesul la cont bancar, dacă dreptul legal de ședere expiră, scrie The Guardian

Cine este vizat de verificări

Home Office reanalizează în prezent cazurile persoanelor cărora li se cere să treacă de la pre-settled la settled status — inclusiv copii, cetățeni din afara Spațiului Economic European (SEE) și oricine a sosit în Marea Britanie după 31 decembrie 2020. Instituția a refuzat să precizeze câte persoane au fost contactate până acum, dar printr-o cerere oficială de informații, grupul de campanie the3million a aflat că doar în luna martie au fost contactate 95 de persoane.

Cazul Gabrielei ilustrează complexitatea situației: este cetățeancă brazilian-portugheză, dar nu deținea pașaport portughez la momentul aplicației inițiale — detaliu pus acum sub semnul întrebării de Home Office, deși femeia susține că a fost complet transparentă în aplicație, incluzând faptul că tatăl ei este portughez, ceea ce o face cetățean UE prin naștere.

Reacția organizațiilor de monitorizare

Monique Hawkins, director executiv interimar al organizației the3million, a declarat că impactul acestor revizuiri retroactive este devastator pentru mulți oameni, care au aplicat cu bună-credință la schema de rezidență UE și au primit statutul acum ani de zile, construindu-și viața în Marea Britanie pe baza acelor decizii. Organizația cunoaște deja zeci de cazuri similare, dar se teme că ar putea exista sute sau mii de persoane afectate de scrisori similare, care amenință cu îndepărtarea din țară.

Situația a alarmat și Autoritatea Independentă de Monitorizare (IMA), organismul statutar înființat pentru a supraveghea implementarea capitolului privind cetățenii UE din acordul de retragere Brexit. Instituția a transmis oficial Home Office îngrijorarea sa privind posibila incompatibilitate a acestei politici cu acordul de retragere. Potrivit lui Hawkins, acordul prevede că statutul de rezidență "ar trebui retras doar dacă este cu adevărat proporțional" să se întâmple asta, dar Home Office "ocolește complet" această condiție — o abordare pe care organizația o consideră "complet inacceptabilă".

Poziția oficială a Home Office

Instituția a precizat că are o politică de a nu comenta, de regulă, cazuri individuale. A adăugat că persoanele considerate a fi primit statutul din greșeală pot aplica pentru a rămâne în țară prin alte căi de imigrare, precum vizele de ședere. De asemenea, Home Office a precizat că va permite persoanelor afectate să rămână până la expirarea statutului de pre-settled, perioadă în care își pot căuta alte soluții, pot aplica pentru statutul complet de settled, iar dacă cererea este respinsă, au dreptul legal de a contesta decizia.

Ce înseamnă asta pentru comunitatea românească

România are una dintre cele mai numeroase comunități de cetățeni UE din Marea Britanie, iar mulți români dețin în continuare pre-settled status, aflat în diverse etape ale procesului de conversie către settled status. Autoritățile britanice au anunțat deja, începând cu 9 aprilie 2026, un proces de verificări automate mai extinse, care poate duce la anularea statutului pentru cei care nu mai îndeplinesc condiția de "reședință continuă" în Marea Britanie — de exemplu, cei care au petrecut perioade lungi în afara țării. Grupurile de sprijin pentru diaspora română recomandă insistent verificarea periodică a contului UKVI, actualizarea datelor personale și păstrarea dovezilor de reședință, avertizând că deciziile legate de imigrație nu trebuie luate pe baza informațiilor din grupurile de Facebook sau TikTok, ci verificate direct pe gov.uk sau prin asistență juridică autorizată.