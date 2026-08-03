Pîslaru a cheltuit într-un singur an, pe deplasări externe, cât miniștrii de dinaintea lui în patru an

Scandalul izbucnit în presă, după ce jurnaliștii au dezvăluit faptul că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) i-a decontat ministrului demis și interimar Dragoș Pîslaru mai multe deplasări externe, la Bruxelles, cu ocazia unor vizite efectuate și în zilele de weekend, scoate la iveală o situație și mai interesantă decât cea prezentată.

Timp de 13 luni, de când durează ministeriatul lui Dragoș Pîslaru peste fondurile europene din România, ministerul de resort a decontat cheltuielile de deplasare externe ale demnitarului, ale unor secretar de stat și directori, inclusiv ale directorului de cabinet, în valoare totală de 53.102,06 euro. Din acești bani, suma de 30.940,74 euro reprezintă numai deconturile de deplasare efectuate de către Dragoș Pîslaru personal, incluzând biletele de avion, în parte cazarea, fără excepție diurna și alte cheltuieli de protocol sau de transport local. Din 2021, până în iulie 2026, același minister a decontat, în total, deplasări externe în cuantum de 146.509,34 euro, din care 68.429,34 de euro reprezintă deconturile miniștrilor Cristian Ghinea, Dan Vîlceanu, Marcel Boloș, Adrian Câciu și Dragoș Pîslaru. Acesta din urmă a decontat de la minister, în doar 13 luni de mandat, 45,22% din acești bani. „Jurnalul” a mai descoperit că, de la preluarea funcției de ministru de resort de către Dragoș Pîslaru, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a contractat de 274 de ori bilete de avion, a căror valoare totală se ridică la 1,34 milioane de lei. Este vorba atât despre curse interne, cât și despre curse externe.

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De la începutul anului 2026, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), condus de controversatul Dragoș Pîslaru, a decontat 12 deplasări externe ale conducerii instituției, fondurile ridicându-se la 33.211,76 euro, din care numai deconturile ministrului au fost de 15.852,95 de euro.

Prima deplasare a fost efectuată de Pîslaru între 20 și 23 ianuarie 2026, la Davos, și a costat 1.612 euro, din care 502 euro biletele de avion, 900 de euro cazarea și 210 euro diurna. Apoi, între 30 ianuarie și 1 februarie 2026, Dragoș Pîslaru a mai efectuat o deplasare la Bruxelles. Deplasare făcută în weekend, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Dragoș Pîslaru și-a decontat biletele de avion (492,24 euro) și a încasat diurna de 56 de euro. Interesant este că, în perioada 29-31 ianuarie 2026, și unul dintre secretarii de stat din MIPE s-a deplasat la Bruxelles, decontându-și cheltuielile de 1.960 de euro.

A urmat deplasarea la Bruxelles și Luxemburg, din perioada 25 februarie - 4 martie 2026, unde Pîslaru a decontat 2.230,74 de euro, constând în bilete de avion de 507 euro, cazarea de 300 de euro, transportul local de 86 de euro, diurna de 336 de euro și alte cheltuieli de 1.000 de euro. Tot atunci, au mai fost decontate deplasările unuia dintre secretarii de stat la Luxemburg (2-5 martie 2026) în valoare de 1.647 de euro, ale altui secretar de stat, tot la Luxemburg, în valoare de 1.6476,65 de euro, deplasarea directorului general la Bruxelles (2-4 martie 2026), în valoare de 947,24 euro, și a directorului de cabinet, de 892,24 de euro.

Weekenduri la Bruxelles, decontate de la buget

În perioada 13-17 martie 2026, adică în zilele de joi, vineri, sâmbătă, dumninică, luni și marți, Dragoș Pîslaru a efectuat o deplasare la Bruxelles și la Munchen, decontând de la minister 1.359,69 de euro, din care avionul a costat 918,69 euro, cazarea a costat 300 de euro, iar diurna încasată de ministru a fost de 140 de euro.

La doar câteva zile, Dragoș Pîslaru a mai efectuat o deplasare la Bruxelles, în perioada 19 – 20 martie 2026, decontând biletul de avion, de 212 euro, și încasând diurnă de 84 de euro. Tot atunci, a plecat la Bruxelles și unul dintre secretarii de stat, care a decontat 771 de euro.

O săptămână mai târziu, ministrul Pîslaru efectua, în perioada 26-29 martie 2-26 (joi, vineri, sâmbătă și duminică, o deplasare externă la Valletta (Malta), decontând de la minister 1.629,4 euro, din care avionul 0 530 euro, cazarea – 900 euro, diurna – 168 euro și transportul local – 31,4 euro.

Iar lucrurile nu se opresc aici. Dragoș Pîslaru a mai decontat de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (subliniem – europene) suma de 4.034,78 de euro aferentă unei deplasări efectuate la Bruxelles și… Washington, în perioada 13-18 aprilie 2026. Avionul a costat 1.668 de euro, cazarea 1.806 euro, diurna a fost de 469.56 euro, iar alte cheltuieli au fost de 96,22 euro. În deplasarea de la Washington a plecat și directorul de cabinet, care a decontat de la MIPE 3.812,18 euro.

Fără număr

Mai departe, între 21 și 25 mai 2026 (joi, vineri, sâmbătă, duminică și luni), Dragoș Pîslaru a plecat din noi la Bruxelles, decontând alți 505 euro (292 de euro avionul și 112 euro diurnal). De această dată, a luat cu el și adjuncții. Între 20 și 22 mai 2026, unul dintre secretarii de stat a decontat 1.577,77 euro, iar directorul general și un șef de serviciu au decontat câte 1.067,5 euro fiecare.

Între 31 mai și 2 iunie 2026 (dumninică, luni și marți – era și minivacanță), ministrul Dragoș Pîslaru a mai efectuat o deplasare la Bruxelles și a decontat suma de 824 de euro, din care 168 de euro diurnal. Între 1 și 2 iunie 2026, și secretarul de stat s-a aflat la Bruxelles, decontând 900 de euro de la minister.

Între 14 și 16 iunie 2026, Pîslaru a plecat din nou la Bruxelles și a decontat 1.354 de euro, din care biletul de avion a fost 1.186 euro, iar diurna 168 de euro. Iar între 2 și 5 iulie 2026 (joi, vineri, sâmbătă și duminică), același ministru a mai efectuat o altă vizită, tot la Bruxelles, decontând de la MIPE alți 798 de euro.

Ultima deplasare care figurează anul acesta este cea din 13 iulie 2026, tot la Bruxelles, de pe urma căreia Dragoș Pîslaru a mai decontat 487 de euro zborul și 168 de euro diurna.

În 2025, a fost și mai productiv

În total, deplasările externe decontate de MIPE în 2026 s-au ridicat la suma de 33.211,76 de euro, din care numai pentru ministrul Dragoș Pîslaru au fost de 15.852,95 de euro. Pîslaru și-a decontat bilete de avion de 8.183,17 euro, cazări de 4.206 euro, a încasat diurne de 3.247,56 euro și i-au fost decontate alte cheltuieli (de transport local și de protocol) în valoare de 1.216,22 euro.

Anul trecut, de la momentul preluării mandatului de ministru de către Dragoș Pîslaru, MIPE a decontat 15 deplasări externe ale demnitarului și ale echipelor staffului acestuia. Aceste deplasări au avut loc la Bruxelles, Stuttgart, Budapesta și Chișinău și au costat 19.890,3 euro. Dar, din care, ce să vezi, suma de 15.087,79 de euro reprezintă doar cheltuielile decontate pentru ministrul Dragoș Pîslaru.

Din cele 15 deplasări în cauză, 5 au fost către Bruxelles și au avut loc în weekend. Astfel acestea au avut loc între 26 și 30 iunie 2025 (joi, vineri, sâmbătă, duminică și luni), între 18 și 21 iulie 2025 (vineri, sâmbătă, duminică și luni), între 26 și 28 septembrie 2025 (vineri, sâmbătă și duminică), între 23 și 26 octombrie 2025 (joi, vineri, sâmbătă și duminică) și între 14 și 15 noiembrie 2025 (vineri și sâmbătă).

Trebuie precizat că, de regulă, nimeni nu face deplasări și vizite de lucru la Bruxelles în zilele de weekend, deoarece nu lucrează nici Comisia Europeană, nici Parlamentul European. Însă mai trebuie amintit că Dragoș Pîslaru deține o casă de peste 200 de metri pătrați, pe care a cumpărat-o, tot anul trecut, în Vemmel, la nord de Bruxelles, unde locuiește și familia sa.

Cei mai mulți bani tocați pe avioane, cazări și diurne, între iunie 2025 și iulie 2026

Conform unor informații publice oferite de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, începând cu anul 2021 și terminând cu luna iulie a anului 2026, instituția a decontat astfel de deplasări în cuantum total de 146.509,08 euro.

În timpul ministeriatului lui Cristian Ghinea în 2021, Ministerul Fondurilor Europene a plătit deconturi pentru deplasări externe de doar 7.765,85 de euro. Au fost doar trei deplasări, toate la Bruxelles, din care pentru ministrul Ghinea s-au decontat 4.375 de euro. Nicio deplasare nu a fost efectuată în weekend.

Tot în cursul anului 2021, la final, a avut loc o deplasare la Bruxelles efectuată de ministrul de resort Dan Vîlceanu, pentru care ministerul a decontat 384 de euro. Nici această deplasare nu a fost făcută în weekend. Apoi, în anul 2025, sub mandatul lui Dan Vîlceanu, s-au efectuat trei deplasări la Varșovia, la Paris și la Bruxelles, cu un decont total de la MIPE de 8.145,33 de euro, din care 4.894,59 de euro au reprezentat deconturile ministrului.

Marcel Boloș a fost următorul ministru al Fondurilor Europene, cu trei perioade. Prima, între aprilie 2022 și decembrie 2022, timp în care au fost efectuate patru deplasări la Bruxelles și Luxemburg, când au fost decontate servicii de 34.554,76 de euro, din care pentru ministru decontul a fost de 10.212.09 euro. A doua perioadă sub conducerea lui Boloș reprezintă prima jumătate a anului 2023, când a avut loc o singură deplasare, la Bruxelles, pentru care MIPE a făcut deconturi de 6.392,1 euro, din care 2.142,1 euro au fost doar pentru ministru. Iar a treia perioadă, din februarie până în mai 2025, a cunoscut trei deplasări la Bruxelles, cu deconturi de 23.750,66 euro, din care 8.685,4 euro pentru ministrul Marcel Boloș. Niciuna dintre aceste deplasări nu a avut loc în weekend.

Ministrul Adrian Câciu a efectuat, în anul 2023, două deplasări, dintre care una la Bruxelles, iar cealaltă la Alicante, pentru care deconturile s-au ridicat la 6.305,88 euro, din care pentru ministru la 2.776,88 euro. Iar în 2024, sub ministeriatul lui Adrian Câciu, au avut loc două deplasări externe, ambele la Bruxelles, pentru care MIPE a decontat 5.118,44 euro, din care pentru ministru 4.018,47 euro.

Pîslaru decontat 45,22% din suma aferentă celor patru predecesori ai săi

Iar bilanțul este elocvent. Din iunie 2025 până în iulie 2026, sub mandatul lui Dragoș Pîslaru, au fost decontate nu mai puțin de 27 de deplasări, în timp ce, din ianuarie 2021, până în mai 2026, sub miniștrii Cristian Ghinea, Dan Vîlceanu, Marcel Boloș și Adrian Câciu, au fost decontate 19 deplasări.

Pe primul loc ca valoare a deconturilor plătite de către MIPE se află deplasările efectuate sub mandatul lui Marcel Boloș (65.687,52 de euro), urmate de cele efectuate sub ministeriatul lui Dragoș Pîslaru (63.102,06 euro), de cele efectuate sub mandatul lui Adrian Câciu (11.424,32 euro), de cele făcute în timpul lui Dan Vîlceanu (8.529,33 euro) și de cele făcute sub mandatul lui Cristian Ghinea (7.765,85 euro).

Acest clasament reprezintă valoarea deconturilor pentru toți membrii delegațiilor care au efectuat deplasările. În schimb, când este vorba strict de deconturile cheltuielilor cu deplasarea miniștrilor, Dragoș Pîslaru conduce de departe. Pentru deplasările externe ale lui Dragoș Pîslaru, MIPE a decontat 30.940,74 de euro (45,22% din total). Deplasările decontate pentru Marcel Boloș s-au ridicat la 21.039,59 euro (30,75% din total), în timp ce deplasările decontate de Adrian Cîciu au fost de 6.795,35 euro (9,93% din total). Pe ultimele locuri se află deplasările decontate pentru ministrul Dan Vîlceanu – 5.278,59 euro (7,71% din total) și cele pentru ministrul Cristian Ghinea – 4.365,07 euro (6,39% din total).

Tot în ultimul an, MIPE a contractat servicii de transport aerian de 1,34 milioane de lei

Iar plățile efectuate de Ministerul Investițiilor Europene pentru deplasări, în perioada ministeriatului lui Dragoș Pîslaru, nu se rezumă doar la aceste cifre. „Jurnalul” a mai descoperit, în baza de date a SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), faptul că, începând cu data de 23 iunie 2025 – data la care Dragoș Pîslaru a preluat mandatul de ministru de resort – și până la finalul lunii iunie instituția a încheiat cu mai multe companii aeriene 274 de contracte subsecvente aferente unui acord-cadru, care vizează achiziția de bilete de avion pe rute interne și externe.

Valoarea totală a acestor bilete de avion se ridică, potrivit sursei citate, la 1.106.667,57 de lei fără TVA, respectiv la 1.339.067,76 de lei cu TVA inclusă. Mai exact, valoarea este de 273.279,14 euro, aproape dublul sumei decontate de MIPE, din 2021 până în 2026, pentru cheltuielile ocazionate de deplasările externe ale conducerii instituției.

Contractele subsecvente au fost încheiate în baza unui acord-cadru pe patru ani, parafat în 23 iunie 2023, având ca obiect prestarea de servicii de transport aerian de pasageri, pe rute interne și externe, a cărui valoare se ridică la 24,5 milioane de lei fără TVA.

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