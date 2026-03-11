Iașiul, Capitala sănătății mintale: un apel la empatie și adevăr din inima Conferinței naționale de psihiatrie

Sub tema „Abordări integrative. Perspective bio-psiho-sociale în sănătatea mintală contemporană”, conferința reunește sute de specialiști din țară și străinătate, propunând o analiză complexă a modului în care contextul global modelează echilibrul psihic individual și colectiv. Însă dincolo de sesiunile plenare și atelierele științifice, două momente cheie promit să redefinească modul în care privim și gestionăm crizele sufletești ale societății românești.

În inima evenimentului, pe 12 martie, Sala Moldova va găzdui o masă rotundă cu o greutate tulburătoare: „De la retorică la realitate: calea spre vindecare durabilă în managementul adicțiilor”. Moderată de jurnalistul Ciprian Demeter și de Cătălin Baciu, președintele Teen Challenge România, această dezbatere își propune să spargă zidul de indiferență și formalism care înconjoară adesea subiectul dependențelor.

„Adicția nu este un grafic, nu este o statistică; este o boală a sufletului, un strigăt disperat după ajutor,” subliniază organizatorii. Într-o societate în care „managementul aparențelor” a luat prea des locul soluțiilor reale, masa rotundă vine să provoace autoritățile și specialiștii la o sinceritate brutală. Nu mai este suficient să bifăm strategii pe hârtie când în spatele fiecărei cifre se ascunde o tragedie umană – o mamă îndurerată, un tânăr cu viitorul frânt. Chemarea la realitate este, în esență, o chemare la adevăr și la o confruntare onestă cu suferința.

Un alt punct nevralgic al conferinței îl reprezintă masa rotundă „Între reglementare și realitate. Centrele de sănătate mintală la un an de la reorganizare”, coordonată de dr. Dorina Onița. Această sesiune aduce în prim-plan o problemă administrativă cu impact major asupra pacienților: discrepanța dintre modificările legislative recente și realitatea din teren.

Deși cadrul legislativ a introdus explicit componenta de tratare a adicțiilor în titulatura centrelor de sănătate mintală, medicii din prima linie semnalează că aceste schimbări au rămas adesea la nivel de denumire, fără a fi susținute de resurse umane, financiare sau de infrastructură adecvată. Dezbaterea va reuni profesioniști din mai multe județe pentru a analiza impactul real al acestor reforme și pentru a identifica soluții pragmatice care să asigure accesul pacienților la îngrijire de calitate în comunitate.

Conf. univ. dr. Ciprian Băcilă, președintele Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie (A.R.P.P.), a subliniat despre necesitatea imperativă a colaborării: „într-o lume în continuă schimbare și instabilitate, provocările în domeniul sănătății mintale sunt tot mai complexe. Însă împreună, ca specialiști, avem puterea de a transforma sistemele, de a combate stigmatizarea și de a crea un viitor mai bun pentru pacienți. Societatea va trebui să ne fie partener și să înțeleagă că sănătatea mintală a devenit o prioritate în România.”

Conferința de la Iași nu este doar un eveniment științific, ci un manifest pentru demnitate și speranță. Este un prilej de a ne reuni, de a împărtăși experiențe și de a construi împreună un viitor în care bolnavii psihici nu mai sunt stigmatizați, ci înțeleși și ajutați. Așa cum au transmis organizatorii locali: „Ne vom regăsi pentru a construi împreună un viitor mai bun pentru psihiatrie și pentru cei pe care îi îngrijim.”

În aceste zile, Iașiul nu doar găzduiește o conferință, ci devine vocea celor care, prea des, nu sunt auziți.