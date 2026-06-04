Ucraina trimite roboți de luptă în locul soldaților

Potrivit informațiilor publicate de Il Post, guvernul ucrainean a comandat 25.000 de roboți în prima jumătate a acestui an și alte 25.000 pentru a doua jumătate. Numărul este de patru ori mai mare decât cel înregistrat anul trecut, iar pentru 2027 sunt luate în calcul comenzi și mai mari, subliniază Il Post.

Roboții luptă deja pe front

Sistemele sunt folosite în principal pentru apărarea pozițiilor ucrainene, însă unele au participat deja la operațiuni ofensive. Potrivit armatei ucrainene, astfel de platforme au fost implicate în luptele din zona Kupiansk, în estul țării. În alte cazuri, roboții au fost utilizați pentru atacarea pozițiilor rusești sau pentru determinarea unor militari ruși să se predea prin intermediul unor difuzoare montate pe vehicule. Ofițerii ucraineni spun că fiecare robot este controlat de doi operatori umani: unul se ocupă de deplasare, iar celălalt de armament.

Roboții sunt echipați cu sisteme de inteligență artificială capabile să detecteze mișcări și să identifice soldați sau vehicule inamice. Totuși, decizia de a deschide focul rămâne în mâinile operatorului uman. „Nu vrem să devină ca Terminator”, a explicat un ofițer ucrainean citat de publicația italiană. Sistemele actuale funcționează mai degrabă ca un asistent de luptă care observă, urmărește și recomandă ținte, fără a putea acționa autonom.

Frontul s-a transformat într-o „zonă a morții”

Potrivit militarilor ucraineni, conflictul a intrat într-o nouă etapă dominată de drone. Între pozițiile celor două armate există o fâșie de teren contestată, supranumită de ucraineni „kill zone”. Acolo orice mișcare este observată rapid de drone și poate fi lovită în câteva minute. În aceste condiții, tancurile și vehiculele clasice sunt din ce în ce mai vulnerabile, iar roboții de mici dimensiuni, electrici și greu de observat, oferă avantaje importante.

Un detaliu care ilustrează schimbarea naturii războiului este modul de operare al roboților. Aceștia sunt controlați cu joystick-uri similare celor folosite la consolele Xbox și PlayStation, o alegere deliberată a producătorilor ucraineni. Mulți dintre operatori fac parte din generația care a crescut jucând jocuri video, iar adaptarea la aceste sisteme este rapidă.

Starlink a devenit esențial pentru roboții de luptă

Spre deosebire de dronele aeriene, roboții tereștri au dificultăți în utilizarea comunicațiilor radio din cauza reliefului și a obstacolelor de la sol. Din acest motiv, fiecare platformă este echipată cu terminale Starlink, rețeaua de internet prin satelit dezvoltată de compania lui Elon Musk. Conexiunea permite controlul vehiculelor de la zeci de kilometri distanță și reprezintă una dintre componentele critice ale sistemului.

„Roboții nu sângerează”

Pe lângă rolul militar, programul are și o miză socială majoră. Ucraina se confruntă cu dificultăți tot mai mari în recrutarea și menținerea efectivelor pe front. Astfel, conducerea armatei încearcă să reducă expunerea soldaților în cele mai periculoase zone. Comandantul Corpului 3 de Armată, Andrii Bilețki, a declarat că obiectivul este ca până în 2027 aproximativ o treime dintre militarii aflați în prima linie să fie înlocuiți de sisteme robotizate. „Conceptul fundamental este simplu: roboții nu sângerează”, au explicat militari ucraineni implicați în program.

Experții avertizează că este prea devreme pentru a spune dacă planul Kievului va avea succes la scară largă. Totuși, amploarea investițiilor și ritmul dezvoltării sugerează că Ucraina devine unul dintre primele laboratoare ale războiului robotizat modern, într-un conflict în care tehnologia, inteligența artificială și automatizarea joacă un rol tot mai important.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)