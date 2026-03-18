Instagram elimină criptarea mesajelor: ce trebuie să facă utilizatorii

Decizia a fost deja anunțată pe pagina de suport a rețelei sociale și prin notificări interne din aplicație.

Această schimbare marchează eliminarea uneia dintre cele mai importante funcții de securitate, care permitea ca doar expeditorul și destinatarul să poată citi conținutul conversațiilor, fără acces din partea altor persoane sau chiar a companiei.

De ce elimină Instagram criptarea end-to-end

Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, un reprezentant Meta a explicat că decizia vine din cauza utilizării reduse a acestei funcții.

Criptarea end-to-end nu era activată implicit în conversațiile Instagram, spre deosebire de WhatsApp, unde această protecție este activă automat. Din acest motiv, doar un număr mic de utilizatori foloseau efectiv această opțiune.

În același timp, criticii au susținut în repetate rânduri că criptarea totală poate crea un „punct orb digital”, deoarece nici companiile de tehnologie și nici autoritățile nu pot accesa conversațiile, chiar și în situațiile în care acestea ar putea ascunde activități ilegale.

Ce se întâmplă cu mesajele după 8 mai

După 8 mai 2026, mesajele din Instagram nu vor mai beneficia de acest protocol de securitate.

Rețeaua socială recomandă utilizatorilor să ia câteva măsuri înainte de această dată:

exportarea și descărcarea manuală a mesajelor importante , precum și a fotografiilor sau videoclipurilor din conversațiile criptate;

actualizarea aplicației la cea mai recentă versiune pentru a putea folosi instrumentele de export al chat-urilor.

În caz contrar, există riscul ca anumite conversații sau fișiere media să nu mai poată fi recuperate.

Ce înseamnă criptarea end-to-end

Criptarea end-to-end este o metodă de securitate care folosește chei speciale de criptare pe dispozitivele participanților la conversație.

Atunci când un mesaj este trimis într-un chat protejat astfel, acesta este blocat automat în momentul expedierii și poate fi deblocat doar pe dispozitivele care dețin cheia corespunzătoare.

Potrivit explicațiilor oferite de Instagram, nimeni în afară de participanții la conversație nu poate citi mesajele sau asculta apelurile, nici măcar compania Meta.