ROBOR și RASDAQ: „să fie arestat, dacă a furat!” — anatomia unei confuzii financiare naționale

ROBOR — Romanian Interbank Offer Rate — reprezintă rata medie a dobânzilor la care băncile din România sunt dispuse să își împrumute lei între ele, pe diferite scadențe (overnight, 3 luni, 6 luni etc.). Este calculat pe baza cotațiilor ferme oferite de un grup de bănci participante și reflectă costul lichidității din piața monetară interbancară.

Cu alte cuvinte, este prețul banilor pe termen scurt într-o economie, stabilit de bănci comerciale pe piața interbancară. Este media unor cotații de piață, nu reprezintă decizii administrative.

Și totuși, în momentul în care ROBOR a fost legiferat ca referință pentru creditele populației, de către Parlament, în anul 2010, ceva s-a rupt. Dintr-un indicator de piață, el a devenit un reper personal. Nu mai era doar o cifră într-un raport zilnic, ci un număr care apărea pe extrasul de cont, în rata lunară, în bugetul familiei. Din acel moment, fiecare mișcare a căpătat o încărcătură emoțională. Crește? Cineva „a făcut ceva”. Scade? Cineva „a cedat”.

Doar că realitatea nu funcționează așa. ROBOR nu este stabilit prin decret și nici printr-o întâlnire conspirativă a unor trezorieri care decid, peste cafea, soarta debitorilor. El reflectă condițiile din piață: lichiditatea existentă, costul banilor pe piața monetară interbancară, așteptările privind inflația. Este, dacă vreți, un ecou. Iar ecourile nu mint, chiar dacă uneori nu ne place ce auzim.

Confuzia apare atunci când acest ecou este interpretat ca o voce autonomă. Când indicatorul devine personaj. Când i se atribuie intenții. În acel moment, discursul public alunecă inevitabil în absurd.

Un moment memorabil din această categorie rămâne intervenția Irinei Loghin, care, într-un acces de revoltă, cerea ca RASDAQ „să fie arestat, dacă a furat!”. RASDAQ a fost, în esență, o piață de capital destinată tranzacționării acțiunilor rezultate din procesul de privatizare în masă, un fel de frate mai mic al NASDAQ — celebra bursă americană.

Situația a fost ironică, dar profund simptomatică. Pentru că exact același tip de confuzie se regăsește astăzi în discuțiile despre ROBOR. Indicatorul este tratat ca un actor, nu ca un rezultat. Ca o cauză, nu ca un efect. Se vorbește despre el ca despre un mecanism de exploatare, ignorând faptul că el nu face decât să reflecte o realitate mai amplă: costul banilor într-o economie aflată sub presiuni inflaționiste și într-un ciclu monetar specific.

Mai mult, ROBOR nu este o invenție recentă și nici un artificiu introdus pentru a complica viața debitorilor. El exista cu mult înainte de a fi introdus în contractele de credit. Funcționa în interiorul pieței interbancare, într-un culoar determinat de politica monetară și de condițiile de lichiditate. Avea fluctuații, dar acestea erau, în mare măsură, relevante doar pentru profesioniștii din sistem.

Legiferarea lui ca referință contractuală prin „intervenție” parlamentară a schimbat însă totul. A fixat, într-un document rigid, un indicator prin definiție flexibil. A creat iluzia că ceva volatil poate fi tratat ca o constantă. Și, inevitabil, a generat tensiuni atunci când realitatea pieței a început să se miște în direcții incomode.

De aici și reacțiile. De aici și tentația de a găsi vinovați. Pentru că este mult mai simplu să personalizezi un indicator decât să explici mecanismele unei piețe monetare. Mult mai ușor să acuzi decât să înțelegi.

Și totuși, o întrebare simplă rămâne în picioare: dacă ROBOR ar fi rezultatul unei voințe unice, controlate și coordonate, de ce nu evoluează într-o singură direcție? De ce crește și scade? De ce reacționează la schimbările de politică monetară, la variațiile de lichiditate, la șocurile externe?

Răspunsul este banal, dar esențial: pentru că este un indicator de piață. Iar piețele, cu toate imperfecțiunile lor, au această proprietate fundamentală — reflectă realitatea, nu o inventează.

Adevărata problemă nu este existența ROBOR, ci modul în care a fost integrat în arhitectura financiară accesibilă publicului larg: expunerea directă a unui mecanism tehnic, prin definiție volatil, în viața de zi cu zi face ca reacțiile să fie pe măsură odată ce fragilitatea devine vizibilă.

Între timp, lecția RASDAQ rămâne valabilă. Piețele și indicatorii nu pot fi arestați. Nu pot fi judecați în termeni morali. Pot fi, în schimb, înțeleși — sau nu. Diferența dintre cele două opțiuni nu ține de finanțe, ci de maturitatea unei societăți în raport cu propriile sale instrumente economice.

Parlamentul poate căuta repere pentru poporul care l-a ales. Dar n-ar trebui să inventeze vinovați de serviciu, acari Păun convenabili. ROBOR nu are nevoie de corecții politice — ci de libertatea de a reflecta piața. Lăsat în logica lui firească, va face exact ceea ce a făcut mereu.