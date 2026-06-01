3 zodii chinezești își construiesc viața pe care o doresc, în iunie 2026

Prima săptămână a lunii iunie are trei zile line și fluide, de la 3 la 5, care îți permit să configurezi orice sisteme necesare pentru a lucra productiv. Folosește acest timp pentru a instala echipamente sau pentru a lucra la sistemele pe care te bazezi în fiecare zi.

În a doua săptămână a lunii, ai două zile în care banii vin la tine ușor. 9 și 10 sunt perfecte pentru a cere bani sau, dacă vrei să-ți creezi o activitate secundară, vei veni cu idei și vei începe una.

A treia săptămână a lunii iunie are două zile roșii de care trebuie să fii atent, care ajung pe 19 și 20. În aceste zile, îndepărtează barierele și fii atent să nu reintri în vechile obiceiuri care te țin pe loc. Ultima săptămână completă a lunii iunie, sunt două zile pentru a încerca ceva nou: 23 și 25. Aceste două zile sunt bune pentru întâlniri și conversații care necesită o continuare. Luna se încheie cu o notă bună pe 30, când începi ceva pe care intenționezi să construiești un viitor.

1. Maimuță

Aceasta este luna în care îți profiți la maximum de energia. Ai trei zile de așteptat, care vor atrage atât noroc, cât și prosperitate în viața ta. Fiecare zi este în semnul tău, dar cu o energie a elementului diferită. Prima ajunge pe 3, o Zi a Echilibrului Maimuței de Pământ.

În această zi ești curios, dar totuși ancorat. Ești deschis și receptiv la idei noi, dar nu trebuie să începi nimic. Finalizezi proiecte și finalizezi conversații pentru a te putea concentra pe alte lucruri. Aceasta poate fi un fel de zi de plată pentru tine și beneficiezi de munca deja produsă.

A doua zi, care arată destul de bine pentru tine, sosește pe 15, o Zi Întreagă a Maimuței de Metal. Conduci cu detașare în această zi, care este perfectă pentru petreceri și evenimente sociale. Este, de asemenea, o idee pentru călătorii și pentru a-ți contopi talentele și abilitățile cu cineva în proiecte pentru care ești plătit să finalizezi. Dacă ai o persoană care îți datorează bani, s-ar putea să-i primești înapoi.

Ultima ta zi de prosperitate și noroc sosește pe 27, o Zi a Maimuței de Apă. Conduci cu intuiție și sensibilitate. Curiozitatea ta renaște, dar doar că de data aceasta este personală pentru tine. Este timpul să faci lucrurile care îți plac cel mai mult. Vrei să vorbești despre căsătorie sau despre cum va fi viitorul tău. Vrei să te distrezi cu ceilalți și să arăți recunoștință pentru cum a decurs luna.

2. Șobolan

Luna iunie are două zile speciale pentru tine, când poți atrage abundență și noroc în viața ta. Ceea ce este interesant la fiecare dintre aceste zile nu este ceea ce adaugi pe lista ta de lucruri de făcut. În schimb, este ceea ce decizi să elimini. Dacă vrei să faci loc pentru mai multe lucruri din viața ta, cel mai bine este să renunți la ceea ce știi că nu este util pentru tine acum, mai ales dacă este fizic.

Pe 7, ai o Zi a Distrugerii Șobolanilor de Apă, care te invită să ai încredere în cunoștințele și sensibilitatea ta. Vrei să-ți asculți instinctul atunci când vine vorba de ceva ce știi că trebuie să dispară. Aceasta este o zi în care efectuarea de reparații costisitoare te poate economisi bani în viitor sau te poate ajuta să eviți daune suplimentare. Vei dori să eviți distragerile în timp ce încerci să-ți dai seama ce faci, concentrează-te în schimb.

A doua zi a lunii care te ajută să atragi prosperitate și noroc este pe 19, Ziua Distrugerii Șobolanului de Lemn. În această zi, cauți oportunități de a elimina ceea ce trebuie să dispară înainte de a începe o nouă aventură. Trebuie să fii foarte atent la situația ta pentru a planifica din timp.

3. Mistreț

Există două zile în iunie care te ajută să începi un nou proiect, o relație sau altceva care îți captează atenția. Aceste zile sunt zile de inițiere, iar prima ajunge pe 6 sub elementul Metal.

Vrei să fii atent dar nu foarte atașat emoțional de un rezultat chiar acum. Cauți să începi, dar cu puțin spațiu, astfel încât să poți discerne dacă ceea ce faci funcționează sau trebuie să se schimbe.

Când faci asta, eviți să cheltuiești energie pe ceea ce nu-ți este de folos și, mai târziu, investești cu înțelepciune.

A doua zi este ideală pentru a face primul pas înainte, dar numai dacă îți urmezi intuiția. Ești ghidat de inima ta. Acesta este momentul să-ți urmezi pasiunea, mai ales când vine vorba de o muncă pentru care vrei să fii plătit. Țintește spre activități care sunt strâns legate de scopul tău în viață și care îți aduc bucurie, chiar și în momentele dificile când trebuie să te dovedești, potrivit yourtango.com.