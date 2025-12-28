x close
Serghei Riabkov: Vom bombarda Ucraina până va deveni „prietenoasă” cu Rusia

de Redacția Jurnalul    |    28 Dec 2025   •   14:00
Sursa foto: Maxim Platonov / Photohost agency brics-russia2024.ru/Hepta/Oficialul rus a precizat că drepturile rușilor și ale vorbitorilor de limbă rusă trebuie restabilite pe deplin în Ucraina

Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat că Rusia va continua să bombardeze Ucraina până când aceasta va deveni o țară „prietenoasă".

Declarațiile lui Riabkov au fost făcute în contextul intensificării atacurilor ruse asupra teritoriului ucrainean.

„Trebuie să ne asigurăm că acest moment se apropie"

Riabkov a declarat că Rusia dorește să vadă Ucraina ca o țară prietenoasă. „Mi-ar plăcea foarte mult să văd Ucraina ca o țară prietenoasă cu Rusia. Trebuie doar să ne asigurăm că acest moment se apropie", a spus viceministrul de externe rus.

Oficialul rus a precizat că drepturile rușilor și ale vorbitorilor de limbă rusă trebuie restabilite pe deplin în Ucraina. De asemenea, drepturile Bisericii Ortodoxe Ruse canonice trebuie garantate.

Riabkov a enumerat condițiile pe care Rusia le consideră necesare pentru o Ucraină „prietenoasă". Drepturile rușilor și ale vorbitorilor de limbă rusă trebuie pe deplin restabilite și garantate. Drepturile Bisericii Ortodoxe Ruse canonice trebuie restabilite.

Viceministrul a atacat politica actuală din Ucraina. „O țară în care se are grijă de oameni și nu doar o linie totalitară care nu permite absolut nicio abatere și care urmărește să elimine totul, absolut totul", a declarat Riabkov.

Riabkov, posibil înlocuitor al lui Lavrov?

Serghei Riabkov a vorbit mult în ultima vreme pe teme de politică externă. Analișii se întreabă dacă este pregătit să-l înlocuiască pe ministrul de externe Serghei Lavrov. Declarațiile sale au căpătat o vizibilitate crescută în ultimele săptămâni.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: serghei riabkov rusia razboi ucraina bombardament
