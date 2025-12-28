Serghei Riabkov: Vom bombarda Ucraina până va deveni „prietenoasă” cu Rusia

Declarațiile lui Riabkov au fost făcute în contextul intensificării atacurilor ruse asupra teritoriului ucrainean.

„Trebuie să ne asigurăm că acest moment se apropie"

Riabkov a declarat că Rusia dorește să vadă Ucraina ca o țară prietenoasă. „Mi-ar plăcea foarte mult să văd Ucraina ca o țară prietenoasă cu Rusia. Trebuie doar să ne asigurăm că acest moment se apropie", a spus viceministrul de externe rus.

Oficialul rus a precizat că drepturile rușilor și ale vorbitorilor de limbă rusă trebuie restabilite pe deplin în Ucraina. De asemenea, drepturile Bisericii Ortodoxe Ruse canonice trebuie garantate.

Viceministrul a atacat politica actuală din Ucraina. „O țară în care se are grijă de oameni și nu doar o linie totalitară care nu permite absolut nicio abatere și care urmărește să elimine totul, absolut totul", a declarat Riabkov.

Riabkov, posibil înlocuitor al lui Lavrov?

Serghei Riabkov a vorbit mult în ultima vreme pe teme de politică externă. Analișii se întreabă dacă este pregătit să-l înlocuiască pe ministrul de externe Serghei Lavrov. Declarațiile sale au căpătat o vizibilitate crescută în ultimele săptămâni.

(sursa: Mediafax)