O pisică a întrerupt finalul tragic din „Romeo și Julieta”. Reacția publicului a devenit virală

Finalul dramatic din „Romeo și Julieta”, transformat în comedie de o pisică. Imaginile au cucerit internetul

O pisică a transformat finalul tragic din „Romeo și Julieta” într-un moment de comedie. Imaginile au devenit virale. Felina a urcat pe scenă în timpul ultimei scene a celebrei piese și a stârnit râsete și aplauze din partea spectatorilor.

Un moment neașteptat petrecut în timpul unei reprezentații a piesei „Romeo și Julieta” a cucerit internetul și a adus zâmbete miilor de oameni care au văzut imaginile. O pisică a intrat pe scenă chiar în timpul scenei finale a spectacolului montat în orașul Izmir, din Turcia, transformând pentru câteva clipe una dintre cele mai dramatice secvențe din teatrul universal într-un episod plin de umor, potrivit ABC News.

În timp ce actorii interpretau momentul tragic al morții lui Romeo și Julieta, felina și-a făcut apariția nestingherită pe scenă. Animalul s-a apropiat de actorul care îl interpreta pe Romeo și, profitând de faptul că acesta trebuia să rămână nemișcat, a început să se joace cu părul său.

Reacția publicului nu a întârziat să apară. Spectatorii au izbucnit în râs și au aplaudat intervenția neașteptată a pisicii, care s-a plimbat relaxată printre actori, ignorând complet dramatismul momentului.

Imaginile au devenit rapid virale

Mai mulți spectatori au filmat scena și au distribuit-o pe rețelele sociale, unde clipurile au strâns rapid mii de aprecieri și comentarii. Internauții au tratat momentul cu mult umor, spunând că pisica „a încercat să salveze povestea” sau că „a reușit să fure spectacolul de la Romeo și Julieta”.