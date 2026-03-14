Cele 3 norocoase: Destinul se schimbă pentru aceste zodii chinezești între 16 și 22 martie 2026

Potrivit astrologilor, perioada este influențată de energia Calului de Foc, a Iepurelui de Metal și de zilele cu energie „Open to Stable”, favorabile începuturilor și deciziilor importante.

Energia dominantă a săptămânii este Yang Foc, ceea ce înseamnă că norocul vine atunci când ai curajul să încerci ceva nou sau să faci schimbări în viața ta.

Astrologii spun că trei zile vor fi deosebit de norocoase:

Luni – zi favorabilă activităților financiare și începuturilor de proiecte

Miercuri – zi ideală pentru planuri de călătorie și stabilirea unor obiective

Vineri – cea mai norocoasă zi a săptămânii, coincizând cu Echinocțiul de primăvară

În această zi este recomandat să faci un gest simbolic de prosperitate, cum ar fi să începi ziua cu o listă de recunoștință sau să faci o donație.

Câine

Pentru nativii din zodia Câine, norocul vine în această săptămână prin relații, prietenii și recunoștință.

Astrologii recomandă să începi săptămâna stabilindu-ți un obiectiv clar. O metodă utilă ar fi să pui o fotografie inspirațională sau un vision board la locul de muncă, în special în zona de nord-vest a casei sau a biroului, pentru a-ți menține motivația.

Energia Yang a acestei perioade te ajută să îți îndeplinești planurile dacă îți organizezi activitățile. Fă o listă cu lucrurile pe care trebuie să le realizezi și include-le și în lista ta de recunoștință.

Din punct de vedere simbolic:

albastrul îți crește încrederea și stabilitatea emoțională

socializarea este importantă, mai ales dacă petreci timp cu persoane din zodia Tigrului, care îți pot deschide noi oportunități

Numărul norocos al săptămânii pentru tine este 10, simbol al noilor începuturi și al progresului.

Cal

Pentru cei născuți în zodia Calului, norocul săptămânii este legat de călătorii și noi experiențe.

În Feng Shui, se spune că prosperitatea vine atunci când păstrezi în casă un simbol al drumurilor pe care vrei să le faci. Astfel, poți pune în partea de nord-vest a casei:

o hartă

o fotografie dintr-o destinație pe care vrei să o vizitezi

o carte poștală de vacanță

Dacă trebuie să organizezi o călătorie sau să găsești cele mai bune oferte, o persoană din zodia Câinelui te poate ajuta să iei deciziile potrivite.

Numărul norocos al acestei săptămâni pentru Cal este 17:

1 simbolizează leadership și inițiativă

7 simbolizează creștere și evoluție

Pentru a-ți spori energia și curajul, astrologii recomandă să porți culoarea roșie, simbol al vitalității.

Mistreț

Nativii din zodia Mistrețului vor atrage noroc prin conexiuni emoționale și ascultarea dorințelor interioare.

Un simbol puternic pentru această perioadă este jadeitul sau culoarea verde jad, care oferă încredere și reprezintă energia renașterii din natură.

Astrologii recomandă să începi săptămâna cu o bucătărie curată și organizată, deoarece în simbolistica chineză hrana este asociată cu abundența și prosperitatea.

Ziua ta norocoasă este 20 martie, momentul Echinocțiului de primăvară. În această zi este bine să faci o activitate legată de natură sau grădinărit. De exemplu:

plantează un copac sau o plantă fructiferă

pune o plantă de bambus sau un ghiveci la lumină

Numerele norocoase ale săptămânii sunt 2 și 1, respectiv 21.

Acestea simbolizează:

2 – armonie

1 – independență și leadership

Împreună, ele indică bucurie și împlinire în perioada următoare.