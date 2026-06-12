Veniturile preoților din 2027. Ce prevede noua grilă de salarizare a clerului?

Documentul introduce o nouă grilă de salarizare pentru personalul clerical, cu venituri diferențiate în funcție de studii, grad profesional și vechime.

Reforma face parte din angajamentele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fiind considerată una dintre condițiile pentru modernizarea sistemului public și accesarea fondurilor europene.

Noua grilă de salarizare a cleruluiâ

Potrivit proiectului, salariile de bază pentru personalul clerical ar urma să pornească de la 5.822 de lei brut pentru gradația 0 și pot ajunge la 6.560 de lei brut, în funcție de nivelul studiilor și gradul profesional.

Calculul veniturilor se realizează pe baza unor coeficienți cuprinși între 1,42 și 1,60, aplicați la o valoare de referință de 4.100 de lei stabilită pentru sistemul bugetar.

Astfel, un coeficient minim de 1,42 ar corespunde unui preot debutant cu studii medii (seminar teologic), în timp ce coeficientul maxim de 1,60 ar fi aplicat preoților cu studii superioare și grad profesional I, notează a1.ro.

Diferenție în funcție de grad și studii

Pentru preoții cu studii superioare în teologie, grila prevede o evoluție graduală a veniturilor odată cu avansarea în carieră:

preot definitiv: 6.314 lei brut

preot gradul II: 6.396 lei brut

preot gradul I: 6.560 lei brut

Sumele sunt obținute prin aplicarea coeficienților de salarizare la valoarea de referință și sunt ușor rotunjite în favoarea angajatului.

Creșteri corelate cu vechimea în muncă

Pe lângă încadrarea profesională, veniturile personalului clerical ar urma să fie majorate progresiv și în funcție de vechimea în muncă, prin aplicarea gradațiilor standard prevăzute de legislația muncii.

Propunerea de reformă a salarizării unitare a generat deja dezbateri, în condițiile în care vizează uniformizarea veniturilor din sistemul public și redefinirea grilelor de plată pentru mai multe categorii profesionale, inclusiv personalul clerical.