Tragedie la Spitalul Mangalia: medic legist s-a prăbușit la locul de muncă

Șoc în comunitatea medicală din Constanța. Dr. Liviu Mocanu, fost șef CJAS Constanța, a decedat la Spitalul Mangalia

Comunitatea medicală din județul Constanța este în doliu după moartea subită a dr. Liviu Mocanu, medic legist în cadrul Spitalului Municipal Mangalia și fost președinte al Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța. Bărbatul, în vârstă de 60 de ani, a suferit un infarct chiar în timpul programului de lucru, iar eforturile medicilor de a-l salva au fost în zadar.

Incidentul a avut loc în cursul zilei de miercuri, în incinta unității medicale, unde colegii au intervenit imediat și au început manevrele de resuscitare. În ciuda intervenției rapide, medicul nu a mai putut fi readus la viață, potrivit Focus Press.

Intervenție medicală fără rezultat

Potrivit informațiilor transmise de cadrele medicale, starea medicului s-a deteriorat brusc, moment în care s-a declanșat intervenția de urgență. Echipa medicală a încercat să îl resusciteze timp de mai multe minute, însă fără succes.

Decesul a fost confirmat ulterior de reprezentanții spitalului, care au transmis un mesaj oficial de condoleanțe și apreciere pentru activitatea acestuia.

Mesajul transmis de Spitalul Municipal Mangalia

Reprezentanții unității medicale au transmis un mesaj public în care au evidențiat atât profesionalismul, cât și calitățile umane ale medicului dispărut.

„Cu profundă durere și regret, anunțăm trecerea neașteptată în neființă a colegului nostru, Dr. Mocanu Liviu – medic de excepție, profesionist desăvârșit și om de o aleasă noblețe sufletească.

Dispariția sa fulgerătoare lasă un gol imens în comunitatea medicală și în inimile tuturor celor care au avut privilegiul de a-l cunoaște și de a-i fi alături. Prin competența, devotamentul și empatia sa, Dr. Mocanu Liviu a fost un exemplu autentic de profesionalism și dăruire.

Cuvintele sunt prea sărace pentru a exprima tristețea pe care o simțim și golul pe care îl lasă în urma sa. Ne vor rămâne însă vii amintirea zâmbetului său cald, a bunătății sale și a profesionalismului ireproșabil.

În aceste momente de grea încercare, suntem alături de familia îndoliată și de toți cei care l-au iubit și apreciat.

Împărtășim aceeași durere, dar și recunoștința pentru că am avut onoarea de a-l avea printre noi.

Dr. Mocanu Liviu va rămâne veșnic în memoria și în inimile noastre, prin tot ceea ce a fost și prin binele pe care l-a dăruit.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare celor care îl plâng”, au transmis reprezentanții spitalului.

O carieră importantă în sistemul sanitar

De-a lungul carierei sale, dr. Liviu Mocanu a ocupat mai multe funcții importante în sistemul medical din Constanța. Acesta a fost președinte al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța, instituție în care a activat într-o perioadă marcată de provocări administrative și organizatorice.

Experiența sa în domeniul sanitar și implicarea în gestionarea relațiilor dintre autorități și furnizorii de servicii medicale l-au transformat într-o figură cunoscută la nivel județean.

Medic legist respectat în comunitatea profesională

Pe lângă activitatea administrativă, dr. Mocanu a fost medic legist la Spitalul Municipal Mangalia, o specialitate considerată una dintre cele mai complexe din medicină. Activitatea sa a fost apreciată de colegi pentru rigurozitate, echilibru și profesionalism.

Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un profesionist dedicat, implicat în activitatea zilnică și respectat în mediul medical constănțean.

Ancheta autorităților după deces

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs decesul. Deși cauza preliminară indicată este infarctul, procedurile oficiale urmează să confirme detaliile medicale și contextul complet al incidentului.

Doliu în medicina constănțeană

Dispariția dr. Liviu Mocanu lasă un gol important atât în cadrul Spitalului Municipal Mangalia, cât și în întregul sistem medical din județul Constanța. Colegii, colaboratorii și foștii parteneri instituționali transmit mesaje de condoleanțe și apreciere pentru activitatea sa.

„Suntem alături de cei rămași în urmă în aceste clipe de grea încercare și le dorim puterea de a depăși această pierdere dureroasă. Dumnezeu să-l odihnească în pace.”

Un nou caz care ridică semne de întrebare în sistemul medical

Moartea medicului de la Mangalia vine la scurt timp după un alt caz tragic petrecut într-un spital din București, unde un medic rezident a fost găsit fără viață în incinta unității sanitare. Seria acestor evenimente a readus în atenție presiunea uriașă la care este supus personalul medical din România.