3 perechi de luni de naștere cu o conexiune specială: Se completează perfect

Aprilie și noiembrie

Aprilie și noiembrie pot părea o pereche improbabilă, dar au mai multe în comun decât se vede cu ochiul liber. Fiecare lună de naștere guvernează o anumită parte a corpului, iar aprilie guvernează capul, inclusiv creierul și fața. Aceasta înseamnă că cei născuți în aprilie au o putere cerebrală impresionantă, așa că este logic că ar putea avea abilități telepatice. De asemenea, sunt foarte expresivi, arătându-și clar emoțiile - nu trebuie să fii clarvăzător ca să știi ce gândesc.

Persoanele născute în noiembrie sunt profund intuitive și pot citi oamenii probabil mai bine decât orice alt semn. Îi place luna aprilie pentru că cei născuți în aprilie nu mint și nu încearcă să ascundă, ceea ce este bine deoarece cei născuți în noiembrie ar adulmeca oricum într-o secundă. Amândoi sunt selectivi în ceea ce privește cui își dedică timpul și atenția, iar atunci când se aleg unul pe celălalt este o legătură pe viață.

Dar principalul motiv al conexiunii lor neobișnuite este planeta lor guvernatoare comună, Marte, a pasiunii, acțiunii și agresivității. Cei născuți în aprilie sunt guvernați în întregime de Marte, în timp ce planeta principală a lunii noiembrie este Pluto, cu Marte guvernator secundar. Influența lui Marte îi conferă zodiei de apă noiembrie o scânteie energică, întărind legătura lor cu zodia de foc aprilie.

Între puterea mentală a lunii aprilie și abilitățile intuitive ale lunii noiembrie, plus planeta lor guvernatoare comună, aceste două luni de naștere au o conexiune telepatică atât de puternică încât își pot citi reciproc gândurile.

Iulie și Martie

Martie și iulie se completează reciproc atât de frumos, încât nu este de mirare că au o legătură intuitivă. Ambii sunt nativi ai zodiei de apă, iar nativii zodiei de apă sunt cunoscuți că sunt sensibili, emoționali și intuitivi. Sensibilitatea și puterile lor intuitive comune le facilitează perceperea reciprocă a gândurilor și sentimentelor.

Cei născuți în martie sunt în a douăsprezecea sau ultima lună de naștere, ceea ce o face cea mai „bătrână” zodie. Cei născuți în martie posedă o înțelepciune străveche și sunt atât de spirituali încât parcă mințile și sufletele lor ar fi intrat deja în următorul tărâm, chiar dacă trupurile lor se află încă pe acest plan pământesc. Sagacitatea și spiritualitateale sporesc abilitățile psihice, întărindu-le comunicarea telepatică.

Nativii din iulie sunt cel mai „tânăr” semn de apă, așa că abilitățile lor intuitive sunt brute și neinhibate. Deși încearcă să-și ascundă sentimentele și sensibilitățile, nu se pot abține să nu-și arate cu adevărat instinctul - ceea ce face și mai ușor pentru născuții în martie să le citească.

Aceste două luni de naștere au cu siguranță o conexiune telepatică care le permite să comunice fără cuvinte - și amândoi sunt atât de dulci și grijulii, încât adesea folosesc acest dar pentru a avea grijă unul de celălalt și a-și proteja inimile.

Iunie și septembrie

Intensa conexiune mentală din septembrie și iunie este scrisă în stele. Asta pentru că au o planetă conducătoare comună - și nu orice planetă conducătoare; corpul lor ceresc călăuzitor este Mercur, planeta comunicării și a intelectului. Așadar, nu este de mirare că, dacă există două luni ale nașterii care ar putea comunica cu mintea lor, ar fi acestea două.

Datorită lui Mercur, iunie și septembrie au stiluri similare de procesare mentală și comunicare. Sunt destul de analitice, scufundându-se adânc sub suprafața lucrurilor pentru a descoperi semnificații ascunse. Mintea lor funcționează rapid, iar septembrie în special observă fiecare detaliu, așa că micile schimbări în limbajul corpului și expresiile faciale le spun multe.

Cei născuți în septembrie îi arată lui iunie cum să comunice autentic, în timp ce iunie o învață pe septembrie să-și îmbine onestitatea cu farmec. Dar, în ciuda diferențelor dintre ele, aceste două luni ale nașterii se pot privi în ochii celuilalt și pot extrage adevărul deoarece legătura lor telepatică este atât de puternică, notează collective.world.