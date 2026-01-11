3 zodii atrag succesul financiar, în săptămâna 12 -18 ianuarie 2026

Există multe tipuri diferite de riscuri. Unele sunt acte oarbe de credință făcute fără planificare sau gândire, în timp ce altele sunt calculate. Această săptămână este despre acestea din urmă. Riscurile calculate implică stabilirea unei fundații pentru tine după ce riscul inițial este asumat. Când vine vorba de finanțe este important să nu te joci cu securitatea ta pe termen lung. Cu toate acestea, nu te poți aștepta să rămâi unde ești și totuși să obții bogăție.

Săptămâna care urmează pune capăt Stellium-ului din Capricorn, în care te afli de la începutul anului. Împreună cu alte câteva tranzite, sugerează că ceea ce faci în zilele următoare este ceva ce ai planificat de ani de zile. Fie prin acțiuni tangibile, fie prin credința în tine însuți, această energie înseamnă asumarea unui risc calculat, știind că este singura modalitate de a obține succesul pe care îl urmărești.

1. Săgetător

Acesta este momentul tău de oportunitate. Duminică, 18 ianuarie, răsare Luna Nouă în Capricorn. Lucrezi cu energia Capricornului din decembrie 2025, așa că această Lună Nouă nu ar trebui să se simtă ca un risc terifiant. Mai degrabă este următorul pas logic în călătoria ta către atingerea independenței financiare.

Luna Nouă în Capricorn aduce noroc și un impuls sporit. Orice ai plănuit sau ai pregătit în liniște trebuie acționat. Asta nu înseamnă că vei obține profitul imediat, deși s-ar putea. Este vorba mai degrabă despre lansarea în sfârșit a unui nou proiect sau despre a spune da unei investiții interesante. Ceea ce faci în zilele următoare stabilește tonul succesului financiar pe care îl vei obține în anul următor.

2. Capricorn

Adoptă o abordare neconvențională a bogăției. Ești semnul zodiacal cel mai probabil să obțină bogăție prin măsuri tradiționale, dar asta nu înseamnă că nu există alte opțiuni. Ai lucrat cu o cantitate imensă de energie în semnul tău zodiacal de la începutul anului 2026. Toate acestea au fost menite să te ajute să te concentrezi asupra a ceea ce îți dorești și să-ți pui puterea în practică, astfel încât să poți în sfârșit să-l urmărești.

Oportunitatea de a acționa în sfârșit va sosi sâmbătă, 17 ianuarie, pe măsură ce Venus se schimbă în Vărsător. Deși acest lucru desparte Stellium-ul din semnul tău de pământ, acesta se reunește cu Luna Nouă în Capricorn, pe 18 ianuarie.

Aceasta este o săptămână cu o energie puternică. Ai puterea de a crede în tine și de a-ți asuma riscuri, exact ceea ce îți cere Venus în Vărsător. Venus guvernează bogăția și abundența, dar prin măsuri netradiționale. Aceasta înseamnă că trebuie să te obișnuiești cu riscul dacă vrei să obții succesul pe care ți-l dorești.

3. Vărsător

Fii atent la locul în care te ghidează universul, Vărsător. Sâmbătă, 17 ianuarie, Soarele Capricornului se întâlnește cu Saturn în Pești, aducând îndrumare intuitivă și bogăție neașteptată.

Saturn se mișcă prin sectorul tău financiar din 2023. Cu toate acestea, acum se află în ultimele săptămâni în acest semn de apă, ceea ce înseamnă că tot ce ai muncit pentru a realiza va ajunge în sfârșit la tine. Totuși, s-ar putea să nu fie prin canalele la care te așteptai. Este important să fii conștient, astfel încât să poți spune da atunci când oportunitatea bate la iveală.

Soarele Capricorn intensifică mesajele pe care le primești prin vise și meditație. Ești mai dispus să urmezi semnele și să permiți timingului divin să se desfășoare în viața ta. Saturn aduce recompense financiare; cu toate acestea, trebuie să te asiguri și că te lași să mergi acolo unde ești ghidat, mai degrabă decât să te ții de vreun plan strict. Acest lucru îți permite să co-creezi cu universul și să primești tot ceea ce îți este destinat.


