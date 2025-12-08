3 zodii chinezești atrag iubirea în viața lor, în săptămâna 8-14 decembrie 2025

Cele mai bune culori pentru a atrage norocul și iubirea în această săptămână sunt albastrul, albul și roșul și este mult mai ușor să experimentezi romantismul datorită energiei Yin care este exprimată toată săptămâna.

Luni, închide ușile persoanelor cu care știi că nu vrei să te întâlnești sau să te vezi, dacă ești singur. Dacă ești căsătorit, alege să-ți protejezi timpul și planifică o întâlnire romantică. Începând de marți, conduce cu intenție atunci când ești într-o relație sau în căutarea uneia. Lasă-te purtat de curent vineri și sâmbătă. Nu insista prea mult pentru a obține un rezultat în chestiuni romantice duminică. Aceste semne zodiacale au norocul de partea lor săptămâna aceasta când vine vorba de a atrage dragostea în viața lor.

1. Șobolan

Îmbrățișează profunzimile romantismului săptămâna aceasta și începe prin a purta vișiniu. Vei atrage dragostea pasională cu puțin noroc marți, și ar putea fi cu un semn zodiacal Iepure. Energia lor calmă îți înmoaie intensitatea, într-o săptămână în care ești interesat de situații care îți scot la iveală latura caldă și blândă.

Săptămâna aceasta, curăță spațiile aglomerate care te fac să te simți încețoșat mental sau dezorganizat. Fă lucruri care te ajută să te conectezi cu emoțiile tale. Ascultă muzică sentimentală, poate iubești balade de la începutul anilor '70 sau '80. Scrie poezii sau bilețele de dragoste și citește câteva online. Poți crește și cultiva romantismul fără nicio presiune din partea unei nevoi externe de a performa. În schimb, fii tu însuți.

2. Șarpe

Pune o singură floare proaspătă în colțul din dreapta al dormitorului tău pentru a atrage norocul și, dacă vrei dragoste, o floare roșie. Camera ta este un spațiu emoțional perfect pentru a cere universului să-ți ofere tipul de dragoste după care tânjești. Vrei să simți experiența iubirii cerând-o și apoi imaginându-ți cum ar fi să o ai așa cum ți-o imaginezi.

Poți avea o întâlnire romantică pozitivă cu o Capră sau, dacă ești deja într-o relație, poți primi sfaturi de la una și te ajută să o îmbunătățești. Cea mai bună zi pentru dragoste este duminică, 14 decembrie, iar culoarea ideală pentru a atrage dragostea este albul, care îți permite să te conectezi cu energia Yang.

3. Tigru

Ancorează-ți îndrăzneala și conectează-te cu latura ta mai blândă săptămâna aceasta pentru că vei atrage un tip de iubire romantică în viața ta. Energia ta completează albastruli, așa că poartă-l în îmbrăcăminte sau așează-l într-o cameră în care îți petreci cea mai mare parte a timpului. Albastrul este culoarea încrederii și ajută la calmarea energiei tale magnetice, autoritare, deschizându-ți inima către energia sentimentală.

Cea mai bună zi pentru iubire este joi, 11 decembrie. Ai putea întâlni un Cocoș care reflectă valori similare. Există un sentiment automat de atracție atunci când acționezi cu un scop, iar acest semn animal îl va simți în tine în mod inerent. Pentru a atrage norocul și iubirea cu Feng Shui, luminează bine sufrageria. Lumina intensă înseamnă o energie socială mai puternică. Te vei simți aliniat cu vibrația iubirii toată săptămâna, potrivit yourtango.com.

