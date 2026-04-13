3 zodii chinezești atrag norocul prin eliminarea lucrurilor care nu le mai sunt de folos, în săptămâna 13 - 19 aprilie 2026

Norocul se întâmplă celor care sunt cel mai bine pregătiți pentru el. Luna Nouă sosește pe 17 aprilie, începând o nouă călătorie lunară. Înainte de a intra într-o călătorie de 30 de zile este important să elimini energia veche, negativă și să faci loc noului. Curățenia casei este mai ușoară în această săptămână decât în ​​orice altă perioadă a lunii.

Săptămâna începe cu o Zi a Eliminării pe 13 aprilie. Ai șansa de a elimina obstacolele de la început. Curățează dezordinea, taie legăturile cu vechile tipare și renunță la ceea ce nu poți controla. 18 aprilie este o Zi a Distrugerii, care îți permite să finalizezi și să închizi ușa în fața trecutului. Apoi, pe 19 aprilie, monitorizezi îndeaproape ce funcționează (și ce nu) pentru a face schimbările necesare.

1. Șarpe

Această săptămână este despre sincronizare divină și, din fericire pentru tine, este ceva ce observi foarte bine. Vezi cum începutul săptămânii este perfect pentru a elimina energia negativă.

Știi că anumite proiecte, conversații și probleme legate de relații ar trebui gestionate atunci când te poți concentra asupra lor. În loc să încerci să strecori timpul, programezi din timp.

Atragi noroc în viața personală pentru că respecți ceea ce trebuie făcut și nu încerci să faci ceva să funcționeze dacă ți se pare incomod. Eliminând distragerile la începutul săptămânii, în special luni, 13 aprilie, o Zi a Retragerii, începi să vezi ce trebuie să dispară. Acționezi în consecință. Îți faci un plan de acțiune și îl urmezi.

Atrages energie pozitivă într-un mod care îți mărește șansele de a găsi pacea. Profiți de eliberarea de lucruri făcând mai multe schimbări pe 18 și 19. Stabilirea limitelor te pregătește să intri în acțiune după Luna Nouă din 17.

2. Câine

Nu renunți la nimic din ceea ce prețuiești, așa că este foarte dificil să decizi să treci la o viață nouă fără o persoană pe care ai numit-o prieten. Totuși, înveți că unele situații nu le vei controla niciodată. Nu pot merge cu tine în viitor. Te poți despărți în pace, dar nu poți rămâne aproape și este o pierdere pe care trebuie să o asumi acum pentru un câștig viitor.

Câine, îți dai seama că trebuie să spui că ai avut destul pe 14, ceea ce te pregătește să închizi emoțional influența cuiva în viața ta până sâmbătă, 18 aprilie, o Zi a Distrugerii. Vezi cum te-ai suprasolicitat pentru a salva pe cineva de problemele pe care le-a creat chiar el.

Recâștigi timp înapoi și liniște sufletească. Aceasta este săptămâna în care îți dai seama cât de mult ai cărat inutil. Ești ușurat și pregătit pentru conexiuni mai sănătoase.

3. Mistreț

Norocul vine la tine sub forma unei concentrări emoționale. Când renunți la ceea ce nu-ți aparține vieții, intri în starea de spirit potrivită. Totul în restul vieții tale se așază la locul lui. Începi călătoria vindecării pe 15, când se ia o decizie. Nu mai permiți oamenilor să-ți tulbure pacea. Observi tiparele și planifici din timp pentru a-ți proteja inima.

Până pe 16, o zi stabilă, ești sigur emoțional. Te simți confortabil în pielea ta și nu mai forțezi rezultatele. În schimb, te predai și lași viața să se întâmple pur și simplu. Până duminică, 19 aprilie, o zi periculoasă, nu te mai simți copleșit sau îngrijorat de nimic. Începi să atragi sprijin, oameni și oportunități în viața ta în moduri pe care nu știai că ți le sunt disponibile, potrivit yourtango.com.

