3 zodii ies din haos și intră în linie dreaptă între 20 și 26 aprilie 2026

Efectele Lunii Noi în Berbec din săptămâna trecută încă se resimt, mai ales că mai multe planete se află în acest semn de foc. Din fericire, Soarele în Taur aduce stabilitate și calm.

Pe 20 aprilie, conjuncția dintre Mercur, Marte și Saturn creează o energie puternică, uneori tensionată, motiv pentru care este important să ne controlăm reacțiile și să ascultăm punctele de vedere ale celor din jur.

Pe 24 aprilie, Venus intră în Gemeni, accentuând comunicarea și viața sentimentală, iar pe 25 aprilie, Uranus face același pas, marcând începutul unei noi etape, mai dinamice și mai favorabile.

♋ Rac

Pentru Raci, începutul săptămânii poate aduce tensiuni la locul de muncă. Este posibil să fie nevoiți să își apere deciziile profesionale sau să gestioneze conflicte.

Pe măsură ce zilele trec, lucrurile se calmează, iar energia Taurului aduce echilibru emoțional. Este important să evite reacțiile impulsive și să adopte o abordare calmă și strategică.

Deciziile luate cu luciditate vor avea efecte pozitive pe termen lung.

♈ Berbec

Berbecii se află în centrul acțiunii, cu mai multe planete în zodia lor. Această energie le oferă forță, dar și tendința de a reacționa impulsiv.

Ziua de 20 aprilie este crucială, iar tensiunile pot apărea atât în plan personal, cât și profesional. Cheia succesului este autocontrolul.

Este recomandat să facă o pauză înainte de a reacționa și să evite conflictele inutile. Spre finalul săptămânii, lucrurile se echilibrează, iar starea generală se îmbunătățește.

♎ Balanță

Balanțele pot avea parte de provocări în relații. Adevăruri ascunse pot ieși la suprafață, iar unele situații pot fi dificil de acceptat.

Totuși, această claritate este benefică. Acceptarea realității le va ajuta să se elibereze și să meargă mai departe.

Este o perioadă în care trebuie să stabilească limite clare și să fie sincere, atât cu ele însele, cât și cu cei din jur. Comunicarea devine esențială, mai ales după 24 aprilie.