3 zodii recapătă controlul asupra vieții lor, după 30 ianuarie 2026

Jupiter retrograd ne face să căutăm răspunsuri în noi înșine. În momentul în care ne dăm seama că avem control asupra lucrurilor este atunci când renunțăm la stresul inutil.

Pe 30 ianuarie, avem sentimentul că totul se va așeza la locul lui. Nu este un vis sau o iluzie. Este realitatea. Totul va fi cu adevărat bine. Când avem încrederea să înfruntăm Universul și să spunem: „Sunt bine”, așa va fi. Legea Atracției ne salvează!

1. Berbec

Jupiter retrograd te ajută să pui lucrurile în perspectivă. Are legătură cu tendința ta de a grăbi anumite lucruri pentru a le putea face, doar pentru a impresiona oamenii. Nu este nevoie. Te poți elibera de această presiune, pentru că, indiferent cât de mult încerci sau nu, totul se va așeza la locul lui.

Pe 30 ianuarie recunoști că forțarea rezultatelor nu a făcut decât să adauge stres. Momentul tău este perfect așa cum este și, cu siguranță, nu trebuie să adaugi presiune vieții tale de zi cu zi. Ai destule de făcut. Odată ce nu mai forțezi atât de tare, sistemul tău nervos se liniștește. Te simți mai calm, mai încrezător și mult mai puțin îngrijorat de ceea ce urmează, pentru că știi că totul va fi la locul lui. Bravo!

2. Balanță

Acest tranzit calmează anxietatea legată de reputația ta și de așteptările pe care alții le au de la tine. Nu ești judecată atât de aspru pe cât te temeai. Pe 30 ianuarie, știi asta cu siguranță.

Jupiter retrograd te ajută să vezi că nu ai nevoie de aprobare constantă. Ți se permite să înveți pe parcurs. Ți se permite chiar să eșuezi, pentru că așa înveți. Această realizare aduce pace. Te simți din nou susținută de univers. Nu ai nevoie de confirmare sau laudă pentru a te simți bine cu tine. Totul se așează la locul lui, la urma urmei.

3. Săgetător

Jupiter este planeta ta guvernatoare, ceea ce face ca această retrogradare să fie ceva la care te poți adapta complet. Pe 30 ianuarie te reconectezi cu ceea ce te definește pe tine. Poate te-ai rătăcit într-un tărâm al stresului, dar ai călătorit înapoi, iar acum, totul se așază la locul lui.

E distractiv să fii tu însuți. Sigur, ai momentele tale, dar, în general, ești destul de optimist în privința tuturor lucrurilor. Vezi că luptele recente nu ți-au blocat fericirea, iar asta e încurajator. Odată ce această înțelegere se instalează, îngrijorarea dispare. Revii la setările din fabrică, ceea ce, în cazul tău, este aproape de fericire. Când speranța deschide calea, îți amintești că totul se așază la locul lui exact așa cum ar trebui, potrivit yourtango.com.