3 zodii sunt protejate de karma pe 26 aprilie 2026

Aspectul armonios dintre Soare și Lună (trigon) aduce echilibru emoțional, vindecare și o energie care susține evoluția personală.

Este momentul ideal pentru a ieși din rutină, pentru a-ți urma visurile și pentru a lăsa în urmă fricile. Universul pare să „dea undă verde”, iar obstacolele se estompează.

♐ Săgetător

Dorul de ducă este mai puternic ca niciodată. Îți dorești să explorezi, să călătorești și să descoperi lumea.

Pe 26 aprilie, reușești să lași deoparte temerile și influențele negative din jur. Nu mai vrei să trăiești prin prisma grijilor altora.

Deși unii te sfătuiesc să amâni planurile, tu alegi să îți urmezi instinctul. Protecția karmică îți oferă curajul de care ai nevoie pentru a-ți lua viața în propriile mâini.

♉ Taur

Îți dorești mai mult de la viață și nu te mai mulțumești cu stagnarea. Vrei să evoluezi, să vezi lumea și să trăiești experiențe noi.

Chiar dacă informațiile din jur pot genera anxietate, alegi să nu te lași influențat. Renunți la frică și îți urmezi drumul.

Energia karmică te susține în deciziile importante și îți oferă încrederea că poți depăși orice obstacol.

♒ Vărsător

Ai investit mult timp în ceilalți, iar acum simți că a venit momentul să te pui pe tine pe primul loc.

Nu regreți generozitatea din trecut, dar nu mai ești dispus să te sacrifici. Vrei să îți urmezi propriile dorințe și să îți transformi visurile în realitate.

Trigonul Soare-Lună îți aduce exact energia de care ai nevoie: claritate, echilibru și protecție karmică pentru a face alegerile potrivite.