4 luni de naștere cu cele mai puternice aure

Persoanele a căror prezență face o impresie puternică au o aură puternică, indiferent de starea lor de spirit actuală. Aceasta poate fi percepută ca fiind intensă, misterioasă, serioasă și chiar înălțătoare.

Iată 4 luni de naștere care au o aură puernică:

Ianuarie: Aura seriozității

Culorile aurei: Maro, argintiu și albastru închis

Aura celor născuți în ianuarie nu este despre strălucire, ci despre putere. Combinând seriozitatea Capricornului cu excentricitatea Vărsătorului, născuții în ianuarie impun respect. Când intră pentru prima dată într-o cameră, există un aer de seriozitate care îi însoțește. Așadar, chiar și în scenarii casual, aduc o aură de șef, de „a fi la conducere”. Acest lucru este vizibil în special în timpul situațiilor care necesită multă energie sau emoții intense.

Indiferent de situația actuală, puterea pe care o proiectează aduce un sentiment de împământare și calm. Prezența lor este liniștitoare pentru toți cei implicați și adoptă un comportament și mai puternic odată ce încep să-și comunice gândurile și ideile fără filtru. Dar născuții în ianuarie au și o latură distractivă. Când sunt entuziasmați, aura lor capătă o calitate mai electrizantă, revigorându-i pe ceilalți.

Februarie: Aura înțelepciunii

Culorile aurei: Indigo, violet și albastru electric

Efectele aurei celor născuți în februarie se manifestă diferit față de restul. Luna februarie unește ultimele două energii ale zodiacului: Vărsător și Pești. Există o calitate supranaturală care este chiar greu de explicat. Din punct de vedere al sufletului, cei născuți în februarie poartă o energie a schimbării și evoluției care este profund resimțită de cei cu care intră în contact.

Imediat după ce îi întâlnești, îți poți da seama că sunt pe o lungime de undă diferită față de restul dintre noi. Dacă par ciudați este pentru că această lună a nașterii este mai conectată la centrul inimii lor decât majoritatea. A fi aproape de aura unui nativ din februarie poate pune pe cineva într-o dispoziție interesantă. Sunt mai puțin preocupați de lucrurile materiale și mai interesați de calitățile invizibile, poetice sau emoționale ale vieții.

Aprilie: Aura conducerii

Culorile aurei: Roșu, roz aprins și verde

Această lună a nașterii unește dispoziția impulsivă a Berbecului cu abordarea metodică și împământată a Taurului. Aceste două influențe astrologice îmbină energiile masculine și feminine în forma lor cea mai pură, cerând echilibru. Persoanele născute în aprilie ar putea considera dificil să echilibreze aceste două energii opuse în tinerețe. Cu toate acestea, odată ce ating acest echilibru, calitățile lor de lider devin evidente în energia lor.

Par a fi persoane încrezătoare care nu se tem să inițieze conversații cu cei din jurul lor. Născuții în aprilie emană încredere, iar unii dintre ei pot părea chiar puțin copleșitori uneori. Când intră într-o cameră cu alții, atenția se îndreaptă asupra lor, indiferent de ce poartă. Această personalitate dominantă lucrează în favoarea lor, făcându-i totodată simpatici pentru cei care apreciază o abordare socială deschisă și directă.

Noiembrie: Aura misterului

Culorile aurei: Roșu intens, auriu

Cei atrași de personalități enigmatice își pot pune adesea ochii pe o persoană născută în noiembrie. La prima vedere, aurele lor magnetice sunt atât de tentante încât sunt de neuitat. Pentru cei care le percep, acest moment servește ca un cârlig energetic, ceva ce persistă cu ei.

Această lună leagă puterile lui Marte (Scorpion) cu puterile lui Jupiter (Săgetător). Rezultatul este o aură amplificatoare de putere autentică observată imediat, chiar dacă este neintenționată. De fapt, cu cât nativul din noiembrie încearcă mai mult să o ascundă, cu atât această putere devine mai evidentă. Această lună a nașterii este despre primele impresii, dar nu despre locul în care se termină. Mulți sunt adesea fascinați să cunoască persoanele din noiembrie, deoarece există mult mai multe de descoperit despre personalitatea lor decât se vede cu ochiul liber, potrivit parade.com.