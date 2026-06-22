4 luni de naștere își vor găsi dragostea într-o perioadă de un an

Studiile privind atașamentul și luarea deciziilor sugerează, de asemenea, că schimbările de mentalitate, o claritate sporită cu privire la valorile personale și expunerea la parteneri compatibili emoțional pot accelera semnificativ pregătirea pentru angajament.

Martie

Persoanele născute în martie nu au absolut nicio idee că dragostea este pe cale să apară de la sine, dar vor fi pregătiți pentru ea atunci când se va întâmpla. Pentru cineva care se simte atât de confortabil fiind singur, se adaptează surprinzător de repede la viața într-un parteneriat. Nu sabotează și nu se îndoiesc de subiectele dificile și întrebările profunde, și elimină imediat subiectele dificile și întrebările profunde.

Acest lucru permite relațiilor lor să progreseze într-un ritm destul de rapid, pentru că știu ce caută și au încredere în propriul instinct. Dacă este corect, atunci nu este nevoie să încetinească. Dacă și-au găsit partenerul sunt gata să înceapă acea viață împreună cât mai curând posibil.

Septembrie

Nativii lunii septembrie sunt pe cale să întâlnească persoana despre care s-au convins că nu există. De fapt, aproape că au renunțat să încerce să găsească dragostea pentru că nu vor să se mulțumească cu ceva și nimeni nu a reușit să se ridice la înălțimea standardelor lor. S-au săturat de a doua șansă sau de speranțele spulberate de cineva care s-a dovedit a fi nedemn de încrederea și afecțiunea lor. De fiecare dată când trec printr-o durere de inimă, persoana pe care sunt cel mai supărați este ei înșiși pentru că au lăsat garda jos.

Dar imposibilul se va întâmpla. Această persoană va intra pe ușă și va oferi lunii septembrie stabilitatea și angajamentul la care au visat dintotdeauna. Indiferent de problemele de încredere din septembrie, această persoană va putea, fără îndoială, să le obțină în mai puțin de un an.

Ianuarie

Persoanele născute în ianuarie au o misiune. Și-au plătit impozitele în aprilie și au jurat că acesta va fi ultimul an în care se vor declara „singuri”. Atunci când își aplică faimoasa etică a muncii în viața lor amoroasă și tratează aplicațiile de dating ca pe un CV romantic, vor începe în sfârșit să vadă același nivel de rezultate pe care le văd în viața lor profesională.

Totul se rezumă la modul în care aleg să-și prioritizeze timpul și energia. Dacă își ridică relațiile la nivelul restului eforturilor lor, vor începe să vadă un nivel de schimbare pe care anterior îl credeau imposibil. Viața pe care și-o doresc este la îndemâna lor. Trebuie doar să înceapă să se comporte ca și cum un parteneriat iubitor ar fi la fel de demn de a fi căutat cu seriozitate ca un cont de economii cu randament ridicat.

Iulie

Cei născuți în iulie vor fi copleșiți de cineva care îi inspiră la un nou nivel emoțional. Cineva care este capabil să producă entuziasm, amețeală și fluturi în stomac într-o lună iulie echilibrată.

Vor fi îngrijorați că acestea sunt doar efectele unei infatuări comune, dar conexiunea aici este ceva mai profund, ceva care poate rezista testului timpului, ceva care îi inspiră să facă o schimbare drastică și un salt de credință. În loc să se întrebe „care e graba?”, luna iulie se întreabă: „ce mai aștept?”, potrivit collective.world.