4 trăsături de personalitate ale oamenilor născuți în luna februarie

Februarie este o lună care te invită să te conectezi cu ceilalți, chiar dacă într-un mod foarte discret, odihnitor și visător. Și asta reflectă atmosfera imaginativă, socială și spirituală a acestei luni, adusă de energiile astrologice care sunt în joc.

Persoanele născute în februarie se încadrează într-unul din cele două semne zodiacale: Vărsătorul inovator (20 ianuarie - 18 februarie) sau Peștii spirituali (19 februarie - 20 martie).

Vărsătorii, reprezentați de Purtătorul de Apă, sunt caracterizați prin punctul lor de vedere social, umanitar, orientat spre viitor și prin dorința de a inova, de a gândi neconvențional și de a se lansa pe cont propriu. Fiind un semn de aer fix, sunt concentrați asupra a ceea ce cred și a ceea ce vor să realizeze.

Pe de altă parte, Peștii, reprezentați de doi pești legaț prntr-o panglică, sunt artiști și empatici, a căror natură spirituală perspicace și profund emoționantă îi face vindecători înnăscuți. Fiind un semn de apă mutabil, sunt adaptabili, dar s-ar putea lupta și cu pasivitatea.

Acestea fiind spuse, persoanele născute în februarie posedă de obicei darul viziunii progresive, al creativității și al dorinței de a consolida bunăstarea celorlalți - fie că vorbim despre comunitatea lor sau despre cei dragi. Fiind născuți în unele dintre cele mai reci zile ale anului, când lumina soarelui abia începe să dureze mai mult în timpul zilei, persoanele născute în februarie nu pot decât să fie visătoare, înțelegând că întunericul poate exista în prezent, dar sunt capabile să își imagineze un progres luminos la orizont.

Iată 4 trăsături de personalitate de bază ale oamenilor născuți în februarie:

1. Umanitari

Există un motiv pentru care „Era Vărsătorului” este sinonimă cu ideea unei utopii umaniste, corecte și juste: Semnul de aer fix, orientat spre grup, este cunoscut pentru prețuirea comunității, societății și umanității mai presus de sine. Și, în mod similar Peștii, semnul de apă mutabil, se nasc cu o dorință arzătoare de a vindeca lumea.

Acestea fiind spuse, persoanele născute în februarie sunt programate să se gândească la cum pot da înapoi, cum pot fi de folos și cum pot sprijini bunăstarea altor oameni. Nu s-ar gândi de două ori înainte de a-și dona timpul, energia sau banii unei cauze apropiate inimii lor. Sunt mândri să treacă prin viață având ca scop să facă ceea ce este mai bine pentru întreaga lume, fie că este vorba de compostare, implicare în activism local sau ajutor la îngrijirea altora acasă sau în domeniul lor profesional.

2. Creativi

Persoanele născute în februarie sunt artiste, inventive și inteligente datorită atât guvernatorului modern al Vărsătorului, electrizantul Uranus, cât și guvernatorului modern al Peștilor, idealistul Neptun.

Fie că și-au valorificat întotdeauna impulsurile artistice și sunt talentați într-o anumită formă de creație (cum ar fi dansul, desenul, muzica), fie că au explorat inventarea a ceva nou sau vin cu idei neobișnuite care șochează șiîi entuziasmează pe cei dragi. Fie că tind să vină la proiecte creative dintr-o perspectivă mai rațională sau visătoare, de culoarea trandafiriului, mintea lor pur și simplu funcționează într-un mod extraordinar de strălucit.

3. Sociabili

Deși se încadrează în mijlocul unui sezon cu vreme uneori dificilă, februarie nu poate decât să fie o lună super-socială și, la rândul său, cei născuți în această lună tind să fie cu adevărat orientați către oameni. Asociată cu Casa a Unsprezecea a Grupurilor, energia Vărsătorului este extrem de orientată spre munca în echipă și legăturile platonice.

Având în vedere asocierea sa cu Casa a Douăsprezecea a Spiritualității, Peștii cu inimă mare își doresc să se lege de cei dragi, prieteni și chiar de străini într-un mod profund plin de compasiune și intuitiv. Toate acestea contribuie la faptul că persoanele născute în februarie sunt cu adevărat investite în conectarea cu ceilalți ca o prioritate în viață.

4. Filozofi

Persoanele născute în februarie tind să gândească despre viață într-un mod deosebit de expansiv, dornice să învețe, să crească și să experimenteze viața pe deplin. Cineva cu un Vărsător mai fix în harta natală va face acest lucru într-un mod mai rațional, pragmatic și hotărât decât cei cu Peștii mutabili deoarece semnul Peștelui tinde să se lase purtat de curent, să-și urmeze inimile și să aducă o atmosferă spirituală, visătoare, în căutarea cunoașterii.

Dar, în general, persoanele născute în februarie sunt programate să exploreze, să viseze cu ochii deschiși, să-și lase imaginația să zburde și să se cufunde în conversații semnificative despre marile întrebări ale vieții, potrivit parade.com.