4 trăsături de personalitate ale oamenilor născuți în luna noiembrie

Fie că ești adeptul prelungirii sezonului până în primele zile ale lunii, fie că aprinzi luminile de sărbători imediat ce a trecut Halloween-ul, penultima lună a anului oferă o mulțime de oportunități de a-ți valorifica intuiția și de a-ți lărgi orizonturile ieșind în lume - fie că călătorești pentru a-ți vedea familia de sărbătoare, fie că te bucuri de o vacanță de ultim moment înainte de sfârșitul anului. Această perioadă puternică a anului îți este adusă de energiile astrologice care ocupă un loc central în noiembrie.

Astrologia lunii noiembrie

Persoanele născute în noiembrie se încadrează într-unul din cele două semne zodiacale: Scorpionul magnetic, dinamic, misterios (23 octombrie - 21 noiembrie) sau Săgetătorul (22 noiembrie - 21 decembrie), alimentat de pofta de călătorie, jovial, direct.

Persoanele născute când soarele se mișcă prin Scorpion sunt îndrăznețe, intense, autoritare, secretoase, puternice și în căutare de intimitate. Preferă să se relaționeze cu ceilalți într-un mod profund și transformator. Fiind semnul fix de apă, sunt concentrate pe laser, magnetice și obligate să realizeze o creștere personală prin experiențe conduse de emoții.

Între timp, cei care au venit pe lume când soarele se mișca prin Săgetător, simbolizat de Arcaș, tind să fie orientați spre acțiune, optimiști, căutători de cunoaștere, filosofici, direcți și dornici să cucerească lumea. La rândul lor, aceste energii îi determină pe oamenii născuți în noiembrie să fie incredibil de autoritari, orientați spre familie, cu o minte spirituală, generoși, loiali și dinamici.

1. Înzestrați spiritual

Persoanele născute când soarele se mișca prin Scorpion sunt unele dintre cele mai înzestrate spiritual din întregul zodiac, posedând o intuitivitate extrem de precisă și fiind capabile să citească subtextul emoțional. Sunt capabile să se așeze cu și să treacă prin experiențe profunde și complexe care ar putea părea prea întunecate, tabu sau chiar imposibil de înfruntat pentru alții, fie că sunt legate de relații intime sau de moarte. Între timp, cei care au venit pe lume în timpul perioadei în Săgetător sunt gânditori cu o perspectivă generală a căror planetă guvernatoare, Jupiter filosofic, le oferă o sete de cunoaștere și capacitatea de a cultiva o conștientizare spirituală perspicace.

2. Îndrăzneți și hotărâți

Persoanele născute în noiembrie sunt persoane îndrăznețe, cu multă credință, încredere în sine și concentrare, ceea ce le permite să se ridice în vârf atunci când vine vorba de orice obiectiv personal sau aspirație profesională. Fie că sunt influențați de Scorpion și beneficiază de energia fixă ​​a apei, care le sporește hotărârea și dorința de a controla o mare putere personală, fie că sunt colorate de Săgetător și văd orice pahar ca fiind pe jumătate plin, nu se tem să urmărească ambiții înalte și impresionante.

3. Iubiți de familie

Petrecând mult timp confortabil cu cei dragi — fie că vă aranjați decorațiunile de sărbători, vă pregătiți pentru Ziua Recunoștinței, sărbătoriți Hanuka (care uneori cade în noiembrie) — cei care își revendică luna noiembrie ca lună de naștere sunt, fără îndoială, devotați celor dragi. Persoanele scorpionice tind să aibă o venerație specială pentru bătrânii și strămoșii lor, în timp ce Săgetătorii adoră să acorde prioritate momentelor sociabile, festive, joviale și cu adevărat memorabile cu cercul lor apropiat.

4. Asumarea riscurilor

Persoanele influențate de Scorpion tind să fie impresionant de neînfricate și stăpâne pe sine, ceea ce le face ușor să își asume riscuri calculate. Sunt predispuse să urmărească exact ceea ce își doresc, fie în dormitor, fie în sala de ședințe, într-un mod calm și încrezător. Între timp, cineva care se mândrește cu un Săgetător în harta sa natală aduce o atmosferă veselă asumării riscurilor. Dacă își doresc ceva — fie că este vorba de planificarea unei călătorii aventuroase pe distanțe lungi sau de o întâlnire după o perioadă de singurătate — vor investi tot ce au în această experiență. La urma urmei, ei cred din tot sufletul și spiritul lor că viața este menită să fie trăită, potrivit parade.com.

