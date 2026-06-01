Jurnalul.ro Ştiri Vremea Cum va fi vremea luni și marți în București: Temperaturi de vară și ploi de scurtă durată

de Redacția Jurnalul    |    01 Iun 2026   •   18:15
pixabay.com/Prognoză de ultimă oră pentru București

Temperatura maximă în Capitală se va situa în jurul valorilor de 25 - 26 de grade luni şi marţi, vântul va sufla slab şi moderat şi există posibilitatea apariţiei averselor în special după-amiaza şi noaptea, potrivit prognozei speciale pentru Bucureşti emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

În intervalul 1 iunie (luni), ora 12:00 - 2 iunie (marţi), ora 09:00, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate îndeosebi după-amiaza şi noaptea, când vor fi perioade cu averse moderate cantitativ (în general 10 - 15 l/mp) şi descărcări electrice.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări de scurtă durată asociate averselor (40 - 45 km/h).

Regimul termic va fi caracterizat pe parcursul zilei de luni de valori apropiate de cele normale datei, astfel încât temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade, iar cea minimă va fi de 13 - 15 grade.

Pe 2 iunie (marţi), cerul va fi temporar noros şi, îndeosebi după-amiaza şi seara, va creşte probabilitatea pentru averse şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade.

AGERPRES

