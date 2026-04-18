4 zile de naștere ale oamenilor care își aleg atent partenerii de viață. Preferă singurătatea în locul compromisurilor

Astfel că datele de naștere 7, 10, 17 și 18, sunt legate de oameni considerați mai independenți și orientați spre respectul de sine.

Specialiștii atrag atenția că există o diferență între adaptare și renunțarea la propriile nevoi. Aceste persoane sunt descrise ca fiind mai selective în alegerea partenerilor.

Născuții pe 7, orientați spre introspecție

Persoanele născute pe 7 sunt asociate cu o natură introspectivă și selectivă. Influențate de planeta Neptun, acestea au o intuiție dezvoltată și o capacitate ridicată de a-și înțelege emoțiile.

Ele preferă să își construiască o viață în acord cu propriile valori, chiar dacă acest lucru înseamnă să rămână singure pentru perioade lungi de timp.

Născuții pe 10, standarde ridicate în relații

Cei născuți pe 10 sunt descriși ca persoane încrezătoare, cu abilități de lider, asociate cu influența Soarelui. Deși au o viață socială activă, în plan sentimental tind să aibă standarde ridicate.

Aceștia ar prefera să aștepte un partener compatibil decât să accepte compromisuri care le-ar afecta valorile personale.

Născuții pe 17, ghidați de responsabilitate

Persoanele născute pe 17 sunt caracterizate prin disciplină și integritate, fiind asociate cu influența planetei Saturn. Acestea pun accent pe controlul propriei vieți și pe responsabilitate.

În relații sunt rezervate și selective, evitând situațiile care le-ar putea destabiliza echilibrul personal.

Născuții pe 18, adepții independenței

Născuți pe 18 sunt persoane puternice și autonome, care resping ideea de dependență emoțională. Influența planetei Marte este asociată cu inițiativa și determinarea.

Ele își cunosc valoarea și nu acceptă relații care le-ar diminua stima de sine, preferând să aștepte un partener care le respectă independența, potrivit parade.com.